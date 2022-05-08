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Кто же такой «Адвокат дьявола» на самом деле?

Кто же такой «Адвокат дьявола» на самом деле?

Сегодня практически каждый человек смотрел или слышал про популярный фильм «Адвокат дьявола» в главной роли сыграли такие гранды кино как Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон и другие.

Сюжет картины довольно прост: еще не знаменитый, но уже довольно успешный адвокат защищает преподавателя, которого обвиняют в домогательстве к ученице. Часто бывает так, что адвокаты понимают виновен или нет их клиент.

Так случается и тут: Кевин Ломакс догадался, что тот, кого он защищает виновен. Когда ему делают замечание по поводу того, что может настало изменить ход процесса. Главный герой был задет этим, а потому более рьяно стал защищать, суд был выигран, а молодой адвокат получает работу в Нью-Йорке.

И тут понеслось – все пошло наперекосяк, но тут Кевин снова очнулся и понял, что находится в зале суда, и все еще защищает того преподавателя. Он воспринимает это как второй шанс и меняет ход процесса.

Кто же такой «Адвокат дьявола» на самом деле?

Отсюда, кстати и берет начало современное понимание фразы «адвокат дьявола» - защита позиции, которую они могут категорически не поддерживать.

Однако, в католицизме реально была должность «адвоката дьявола». Цель этого человека была одна – собрать максимальное количество весомых аргументов против канонизации праведника.

Причем, отменили ее относительно недавно – только в 1983 году.

Кто же такой «Адвокат дьявола» на самом деле?

На самом деле это далеко нередкая практика, например, есть слухи о том, что при правительстве Израиля есть комитет семерых, цель одного из них доказывать до последнего неверность решения, если шесть остальных членов пришли к одному решению.

Также в каталитической церкви была должность – защитник Бога, его же обязанность противостоять адвокату дьявола.

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Согласно Библии, лежащей в основе всей христианской мифологии, единственными прародителями современного человечества могли быть только представители семьи Ноя. У него, согласно 10 главе Бытия, было три сына: Сим, Хам и Иафет. От первого пошли семиты (евреи, арабы, ассирийцы), от второго жители Северной и Восточной Африки – хамиты (египтяне, ливийцы, финикийцы, эфиопы, а также представители негроидной расы). Иафет же известен как прародитель всех белолицых людей на земле (яфетидов). Его разбредшиеся по миру сыновья породили греков, кельтов, германцев, басков, фракийцев, скифов, славян, армян, а также другие народы Европы и близлежащих земель.

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Кто же такой «Адвокат дьявола» на самом деле?
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