Самые странные табу

Все знают о приметах и суевериях, налагающих запрет на какое-либо действие. Но вот откуда они пошли – на этот вопрос мы не всегда способны ответить. Да и в целом они могут показаться абсурдными. Давайте посмотрим, откуда «растут ноги» у некоторых распространенных табу.

Нельзя показывать болячки на себе

Многие люди, рассказывая о болезнях и травмах своих знакомых, начинают показывать их больные места на себе: «У него вот тут болело!»



С давних времен «показывать на себе» было табу. Считалось, что таким образом человек притягивает к себе недуги или увечья того, о ком он рассказывает.



Это оправданно с точки зрения тех, кто верит в законы биоэнергетики. Так, во-первых, мы думаем о чужой проблеме и мысленно запускаем соответствующую программу, а во-вторых, совершая рукой определенные движения, мы впускаем в себя энергетический поток, опять-таки запускающий программу «на болезнь».

Нельзя зашивать вещи на себе

Иногда в спешке мы пришиваем пуговицу на рубашке, не снимая ее. Между тем, делать этого категорически не рекомендуется, а то возникнут проблемы с памятью. «Ум пришьешь!» - говорили в старину. Считается, что человек, который зашивает вещи прямо на себе, становится забывчивым и рассеянным.

Нельзя стричь волосы самому себе

На самом деле человек, который торопится настолько, что орудует иглой прямо на себе, забывает о безопасности и легко может пораниться.

Даже профессиональный парикмахер вряд ли рискнет стричься сам. Очень уж это неудобно, да и результат может получиться не очень. А наши предки верили, что «самострижка» привлекает к человеку болезни и неприятности.



Волосы издавна считались проводниками энергетики. С ними было связано много всяких ритуалов и табу. Стрижка обычно доверялась только проверенным людям, которые не могли навести сглаз и не стали бы осуществлять с волосами обряды черной магии. В наше время специалисты по биоэнергетике советуют тщательно выбирать мастера для стрижки, иначе потом как минимум будет болеть голова. Если же вы будете стричь себя сами, то вряд ли удастся избавиться от отрицательной энергетики, которую ваши волосы накопили, пока росли.

Нельзя стричь ногти по вечерам

А это с чего бы? Казалось бы, какая разница, когда именно остригать ногти? Но это сейчас мы так думаем. А в старину, когда еще не было электричества, вечером люди зажигали свечи или керосиновую лампу. Освещение было очень тусклым, и те, кто стриг себе ногти в полутьме, легко могли пораниться или даже занести себе инфекцию.



К тому же считалось, что в темное время суток активизируются нечисть и колдуны, которые могли охотиться за человеческими ногтями. Ведь, как и любая частица человека, обрезки ногтей несут в себе фрагменты нашей энергетики. А значит, имея их в своем распоряжении, легко повлиять и на самого человека.

Запреты на день рождения

С древности дню рождения человека придавали особый смысл. С ним связывали множество примет и суеверий. К примеру, специалисты по магии и биоэнергетике утверждают, что в день рождения человек становится особенно восприимчив к различным энергиям. Поэтому на его ауру легко оказать воздействие. И не только положительное. Чтобы этого не случилось, избегайте следующих вещей.



Не отмечайте день рождения заранее. Многие и в наше время знают, что это плохая примета. А вот в старину верили, что если именинник вздумает устроить празднование заблаговременно, этим он укоротит себе жизнь. Всему свое время и свой срок.



Не берите ничего в долг. Это табу касается и самого дня рождения, и дня перед ним. Нельзя одалживать у других людей не только деньги, но и вещи, и продукты – вообще ничего! Иначе весь последующий год вас будут преследовать финансовые неурядицы.



Не подавайте милостыню и не давайте взаймы. Считается, что если подать на день рождения милостыню или дать кому-то в долг, вы «раздадите» свою удачу. И неудачи станут вас преследовать аж до следующего дня рождения.