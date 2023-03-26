ЕС и НАТО – несбыточные виртуальные мечты некоторых постсоветских стран

В этом отношении вызывает также возмущение, когда ЕС и США, нарушая все правила международного этикета и дипломатии, высказали протестную ноту грузинскому правительству и потребовали отменить прямые авиационные сообщения с Россией и открыть против нее «второй фронт» на Украине.Именно поэтому гражданина Украины Саакашвили, постыдно отказавшегося от грузинского гражданства, кровавый наркокомандующий клоун Зеленский отправил в Грузию, упакованного в грузовом отсеке рефрижератора как скоропортящийся товар, в надежде, что и на этот раз Мишенька совершит очередную цветную революцию и откроет по указанию Запада «второй фронт»!

Когда же одиозного авантюриста и симулянта Саакашвили арестовали, то западные «борцы за демократию» объявили его узником Иванишвили и Путина, которые, к тому же якобы решили его убить. Заявляя об этом, эти отъявленные русофобы не осознают, что ,превратившись в политический труп, Саакашвили практически никому больше не нужен,особенно Путину,поручения которого в свое время Мишенька выполнял неукоснительно(чего только стоит добровольная передача России основных энергообъектов Грузии,а также Кодорского ущелья, которое довольно трудно было завоевать военным путем).

Не менее преступным и необоснованным оказалось требование ЕС освободить и перевести для лечения в европейские страны государственного преступника Саакашвили,суд над которым еще не завершился(по первому делу ему присуждено 6 лет тюрьмы, а по другим кровавым и коррупционным преступлениям судебное разбирательство продолжается).

И разве не нарушением правовых норм и вмешательством во внутренние дела суверенного государства стал демарш неадекватного депутата Европарламента Андрюса Кубилюса, потребовавшего освободить еще полностью не осужденного государственного преступника Саакашвили и громогласно поставившего ультиматум руководству Грузии «У нас есть четкое послание для «Грузинской мечты», вы не получите статуса, если не будете играть по нашим правилам, освободив Саакашвили»!

Выходит,что ЕС не такая уж демократическая и правовая организация, если вступление в нее зависит не от правовых норм государства, а от выполнения преступных и антидемократических требований её ангажированных депутатов!Именно подобным антидемократическим действием ЕС однозначно дискредитирует судебное законодательство Грузии, преступно обвиняя на весь мир грузинское правосудие!

Кроме того, идя на поводу авантюриста и симулянта Саакашвили,специально голодающего и лживо обвиняющего власти якобы в его отравлении, чтобы избежать тюремного заключения, ЕС,требуя перевести его для лечения в европейские страны, дискредитирует на весь мир возможности грузинской медицины,ставя под сомнение профессионализм грузинских врачей!

Однозначно, если бы Саакашвили на самом деле страдал бы серьезной патологией, лечение которой было бы невозможно в Грузии, то подобное требование ЕС можно было еще как-то оправдать.Еще более смехотворны утверждения западными «светилами» медицины о психическом расстройстве симулянта Саакашвили, который, несмотря на это,на странице своего Facebookа моментально поддержал заявление прозападного ангажированного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала своих сторонников бороться за свободу!Ничего не скажешь – даже на больничной койке и с «психическими нарушениями»Саакашвили все равно остается преданным слугой Запада!

Выходит, что грузинское правосудие должно пойти на поводу злостного государственного преступника Саакашвили, который фактически шантажирует власти Грузии тем, что прекратит голодовку только после его экстрадиции в европейские страны.Ничего не скажешь – однозначный театр абсурда, который в случае освобождения Саакашвили может быть использован и другими злостными преступниками, пытающимися уйти от правосудия! Хорошо, что вечно противостоящая любому руководству страны неадекватная госпожа-президент Зурабишвили,ранее замеченная в коррупционных помилованиях ,видимо, не решится помиловать Саакашвили из-за имеющихся у властей против нее компромата!

В этом отношении награждение Консервативной партией Норвегии премией в области борьбы за права человека диктатора, убийцу, вымогателя и элитарного коррупционера Саакашвили,суд над которым к тому же еще не завершен(напомню также,что многие его высокопоставленные соратники отбывают тюремное заключение, а некоторые из них уже освобождены),является подлой насмешкой и оскорблением всего грузинского народа!

В этой связи мамочка Саакашвили вместо того, чтобы ,конечно, не последний свой миллион долларов,ранее конфискованный ее коррумпированным сыночком-президентом у грузинских бизнесменов, тратила бы на лживые лоббистские статьи западных журналистов и услуги сомнительных врачей, лучше бы заплатила эти деньги профессиональным психологам и психиатрам для того ,чтобы они внушили ее сыночку отказаться от ,безусловно, «талантливой» и артистичной инсценировки голодовки с возможным смертельным исходом.

Вместе с тем, будучи ,казалось-бы, профессором, лучше бы она проконсультировала бы своего лживого сыночка «профессионально» обманывать людей, а не позориться на весь мир,заявляя что якобы русские «эндокринологи» однажды уже прописали ему коктейль из ртути и мышьяка.Подобное однозначно мог сказать только неадекватный политик, поскольку, если бы на самом деле Саакашвили хотели бы отравить,то сделали это так, чтобы невозможно было доказать факт отравления, поскольку ртуть и мышьяк легко выявляются даже у трупа, пролежавшего в земле веками!

Что касается вступления в НАТО некоторых постсоветских стран, то тут ситуация еще более неадекватная и даже смехотворная.Безусловно, основной причиной безудержного желания вступления в НАТО ,например, многих грузин является потеря Грузией в результате войны в 2008 г. 20% территории Грузии.Однако давайте правдиво разберемся в истинных причинах этой потери и выясним – почему это на самом деле произошло и нет ли в этом вины и самих грузин.К сожалению, многие грузины, как и украинцы, уже забыли «Карибский кризис»,когда после размещения США ракет в Турции СССР в целях своей безопасности был вынужден поместить ракеты на Кубе.К счастью, тогда ядерную войну, которая могла произойти однозначно по вине алчных американцев,испугавшихся размещения советских ракет вблизи своих границ,с большими усилиями удалось предотвратить!

Аналогичное происходит и сейчас, когда Россия вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку НАТО после распада СССР, нарушив собственное обещание о недопустимости продвижения на Восток, интенсивно приближается к российским границам!Именно поэтому Россия делает все возможное,чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это стало одной из главных причин драматических событий в Грузии в 2008 г.,а сегодня и войны на Украине.

К сожалению, недальновидные политики в Грузии и на Украине игнорируют простую истину, что размещение войск НАТО на их территориях равносильно провоцированию Третьей мировой войны, на которую Россия в случае чего будет вынуждена дать ответ ради своей безопасности!Безусловно, так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы(это давно уже не секрет для здравомыслящих людей). Все предельно просто – в современном мире идет обыкновенная борьба за сферы влияния ничего общего не имеющее с борьбой за торжество демократии.

Именно поэтому некоторым странам и политическим деятелям давно следовало бы учесть,что небезопасно пытаться обеспечивать собственную безопасность за счёт угрозы безопасности соседней страны, тем более, если эта страна – великая ядерная держава!Именно поэтому за потерю 20% территории Грузии в первую очередь виновны Шеварднадзе и государственный преступник Саакашвили.

Выходит, что Россия, разместив свои военные базы в Абхазии и Южной Осетии,в Крыму и т. д.,в первую очередь, защищает себя от неизбежной агрессии ЕС и НАТО с территории Грузии.Жители же этих стран в этом случае не могут сказать: а мы-то тут причем!Как же не причем, если, непозволительно забыв провокационные уроки «Карибского кризиса»,с огромным желанием и энтузиазмом прописываются в лагерь врагов России, активно стремясь разместить базы НАТО вблизи от российских границ!

Вместе с тем вызывает недоумение и авантюризм некоторых политических деятелей Грузии и Украины, которые, разводя своих соотечественников как обыкновенных лохов, честно не заявляют им ,что российское руководство, разместив базы на их территориях, тем самым и законодательно обезопасило себя от вхождения этих стран в НАТО, поскольку согласно уставу этой организации страны с потерянными и спорными территориями никак не могут войти в НАТО!

Несмотря на это, лживые западные демократы, вешая лапшу на уши доверчивым слабоумным людям,не перестают подло и лживо обещать принятия Грузии в НАТО, в результате чего многим моим оболваненным соотечественникам в порыве эйфории «безопасности» даже во сне снятся базы НАТО в Грузии!Как не парадоксально, но «Сегодня легче говорить об интеграции некоторых постсоветских стран с Марсом, чем с НАТО»!

Исходя из этого, разве не цинизм и издевательство,когда представитель Госдепартамента США Нед Прайс недавно цинично и угрожающе отреагировал на внесенный в парламент Грузии законопроект «О прозрачности иностранного влияния», заявив, что это создаст потенциальную угрозу якобы интеграции страны в НАТО!

Мнение же некоторых неадекватных политиков ,что раз их страны являются независимыми государствами,то можно руководствоваться только своими интересами,безусловно, ошибочно и чревато дальнейшими потерями территорий.Вместе с тем разве можно,например,считать Грузию независимым государством, если сотрудники посольства США бесцеремонно вмешиваются в ее внутренние дела, меняя по своему усмотрению руководство страны?К примеру,в свое время премьер-министра Ираклия Гарибашвили американцы отправили в отставку только за то, что по его инициативе в Конституции Грузии появилась запись«Брак является союзом мужчины и женщины»!

К сожалению,сегодня многие одиозные русофобы во всем мире никак не могут также понять,что из-за неприемлемости начала ядерной войны в связи с приостановкой участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, Путин успешно манипулирует Западом,используя это для сдерживания неоколониальных амбиций западных «борцов за демократию»!Ведь именно поэтому Россия до сих пор остается важнейшим членом ООН и ее никак не могут исключить из СБ ООН,несмотря на то,что наркокомандующий клоун Зеленский не раз к этому настойчиво призывал своих агрессивных западных руководителей!

Однозначно скоро этот аргумент станет решающим при признании украинцами поражения и потери своих территорий из-за своих западных руководителей, которые предательски заставили их воевать против России, что в итоге ,скорей всего,приведет к делению Украины на два государства, подобно Северной и Южной Кореи.Что поделаешь,перед тем как ввязываться в эту авантюрную войну и посылать на верную и бессмысленную смерть своих детей,украинский народ должен был пока разобраться в исторических аспектах лживой и кровавой сущности западной цивилизации, которая для противостояния с Россией «успешно» использует украинцев как «пушечное мясо»!

И вот после всего этого облапошенные западные «борцы за справедливость», у которых генетически отсутствует«ген человечности»

и «порядочности», ополчились на Матушку Россию, обвиняя ее в военном противостоянии, а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии!Выходит,что американцам можно все, а русским нельзя даже защищать свои границы от западной экспансии, тем более что вступление в НАТО майданутые бандеровцы зафиксировали даже в конституции Украины!

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать логический вывод, что главным виновником всех сегодняшних бед в мире является коллективный Запад, который сделал ставку на поэтапное разрушение РФ, организовав «крестовый поход» против всего Русского мира! К сожалению, этого никак не могут понять особенно украинцы, которые не замечают, что Украина окончательно превратилась в американскую колонию, а заодно в масштабный неонацистский проект «Анти-Россия»!Как тут не вспомнить слова Жириновского«Украинцы очень странные люди : молются на европейцев, работают на евреев, тупо умирают за американцев, а за все это почему-то ненавидят русских!».

Гражданам Украины следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту,которая более 8 лет безжалостно истребляло русскоязычное население Донбасса, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование !Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО!

Именно поэтому хотелось бы обратиться к жителям Украины и Грузии, чтобы они в это тревожное и взрывоопасное время проводили не прозападную или пророссийскую политику, а сугубо проукраинскую и прогрузинскую политику, направленную на добрососедские отношения как с Россией, так и с амбициозным Западом!К сожалению, с этим не согласны западные «борцы за демократию», которые в результате этого теряют бразды правления над руководством этих стран!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

А вы знали об этом?

Выслушав 23-й фортепьянный концерт Моцарта в исполнении Марии Вениаминовны Юдиной,Сталин приказал передать ей конверт с двадцатью тысячами рублей, которые в то время были довольно значительной сумой. Правда, патриотка страны и бесстрашная женщина написала в своем письме диктатору Сталину: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу поддержку. Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги же я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь». Как ни странно, но палач народов почему-то не расстрелял «любимую пианистку» как это он делал со многими непокорными ему деятелями культуры!

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