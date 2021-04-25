Малоизвестные факты о семейной жизни древних римлян

Семьи времён Древнего Рима вполне можно сравнить с современными семьями, хотя отличия есть радикальные.

Так, в 21-ом веке просто дико выглядят строгие социальные классовые правила и узаконенные нарушения прав.

Но при этом дети в древности любили поиграть не меньше, чем современные, а в домах многие держали домашних питомцев.

1. Брак был просто соглашением

Брак как соглашение.

Девушки вступали в брак в раннем подростковом возрасте, а мужчины женились в 20-30 лет. Римские браки заключались быстро и легко, и в большинстве из них даже не пахло романтикой, это было сугубо соглашение. Заключалось же оно между семьями будущих супругов, которые могли увидеть друг друга, только если богатство предлагаемого супруга и его социальный статус были приемлемыми. Если семьи соглашались, то происходило формальное обручение, в ходе которого подписывали письменное соглашение и пара целовалась. В отличие от современных времен, свадьба не скреплялась в законном учреждении (брак не имел юридической силы), но просто показывала намерение супругов жить вместе.

Римский гражданин не мог жениться на своей любимой гетере, двоюродной сестре или не римлянке. Развод также осуществлялся просто: пара объявила о своем намерении развестись перед семью свидетелями.

2. Пир или голод

Если развод случался по обвинению, что жена изменяла, то она никогда больше не могла снова выйти замуж. Если в подобном был признан виновным муж, то ему такой приговор не грозил.

Пир или голод.

Социальное положение определялось по тому, как семья питалась. Более низкие классы в основном употребляли простую пищу изо дня в день, в то время как богатые часто устраивали пиры и праздники, чтобы продемонстрировать свой статус. В то время как в рацион низших классов в основном входили оливки, сыр и вино, высший класс питался более разнообразными мясными блюдами, да и просто свежими продуктами. Очень бедные граждане иногда питались только кашей. Обычно все блюда готовили женщины или домашние рабы. Вилок тогда не было, в ели руками, ложками и ножами.

Вечеринки римской знати вошли в историю, благодаря декадентству и обильным лакомствам, которые на них были приняты. В течение часов гости возлежали на обеденных диванах, в то время как рабы подбирали объедки вокруг них. Что интересно, все классы смаковали соус под названием гарум. Он делался из крови и внутренностей рыбы путём ферментации в течение нескольких месяцев. Соус обладал настолько мощным зловонием, что его было запрещено употреблять в черте города.

3. Инсула и домус

Инсула и домус.

То, какими были соседи у римлян, зависело только от социального статуса. Большинство римского населения жило в семиэтажных зданиях, которые назывались инсулы. Эти дома были очень уязвимы для пожаров, землетрясений и даже наводнений. Верхние этажи были зарезервированы для бедных, которые должны были платить арендную плату ежедневно или еженедельно. Эти семьи жили под постоянной угрозой выселения в тесных комнатах без естественного освещения или ванной комнаты.

Первые два этажа в инсулах были зарезервированы для людей с более лучшим доходом. Они платили арендную плату раз в год и жили в более просторных комнатах с окнами. Богатые римляне жили в загородных домах или владели так называемыми домусами в городах. Домус был большим, уютным домом, в котором без труда помещались лавка владельца, библиотека, комнаты, кухня, бассейн и сад.

4. Интимная жизнь

Интимная жизнь.

В римских спальнях царило полное неравноправие. В то время как женщины должны были рожать сыновей, хранить целомудрие и оставаться верными своим мужьям, а женатым мужчинам было позволено изменять. Вполне нормальным было иметь внебрачные половые отношения с партнерами обоих полов, но это должно было происходить с рабами, гетерами, или наложницами/любовницами.

Жены не могли ничего сделать с этим, поскольку подобное было социально приемлемым и даже ожидалось от мужчины. Хотя, несомненно, были супружеские пары, которые использовали страсть как выражение привязанности друг к другу, но в подавляющем большинстве случаев считалось, что женщины связывали себя узами брака, чтобы иметь детей, а не пользоваться большим разнообразием половой жизни.

5. Легальное детоубийство

Легальное детоубийство

Отцы имели полную власть над жизнью новорожденных, даже не спрашивая мнение матери. После рождения ребенка клали у ног отца. Если он поднимал дитя, то оно оставалось дома. В противном случае, ребенка выносили на улицу, где его или подбирали прохожие или он умирал. Римских детей не признавали, если они рождались с какими-то увечьями или если бедная семья не могла прокормить ребенка. Выброшенные «счастливчики» попадали в бездетные семьи, где им давали новое имя. Остальные (те, кто выживал) в итоге становились рабами или проститутками или их намеренно калечили нищие, чтобы детям давали больше подаяний.

6. Семейный отдых

Отдыхать так всей семьёй.

Отдых был большой частью римской семейной жизни. Как правило, начиная с полудня, верхушка общества посвящала свой день отдыху. Большинство развлекательных мероприятий были публичными: как богатые, так и бедные с удовольствием смотрели, как гладиаторы потрошат друг друга, болели на гонках колесниц или посещали театры. Кроме того, граждане тратили много времени на общественные бани, в которых были тренажерные залы, бассейны и оздоровительные центры (а в некоторых были и интимные услуги).

У детей были свои любимые занятия. Мальчики предпочитали борьбу, запускали воздушных змеев или играли в военные игры. Девочки же играли в куклы и настольные игры. Семьи также часто просто отдыхали друг с другом и своими домашними животными.

7. Образование

Образование в Риме.

Образование зависело от социального статуса ребенка и его пола. Формальное образование было привилегией знатных мальчиков, а девочек из хороших семей обычно только обучали читать и писать. За обучение латыни, чтению, письму и арифметике, как правило, были ответственны матери, а проводилось это до семи лет, когда для мальчиков нанимали учителей. Состоятельные семьи нанимали репетиторов или образованных рабов для этой роли; в противном случае, мальчиков отправляли в частные школы.

Образование для учащихся мужского пола включало в себя физическую подготовку, чтобы подготовить юношей к военной службе. Дети, рожденные от рабов, не получали практически никакого формального образования. Также не было никаких государственных школ для обездоленных детей.

8. Посвящение во взрослые

Посвящение во взрослую жизнь.

В то время как девушки переступали порог взрослой жизни почти незаметно, для того, чтобы отметить переход мальчика в мужчины, существовала специальная церемония. В зависимости от психической и физической доблести своего сына, отец решал, когда мальчик становился взрослым (как правило, это происходило в 14-17 лет). В этот день с мальчика снимали детские одежды, после чего отец надевал на него белую тунику гражданина. Затем отец собирал большую толпу, чтобы сопровождать своего сына к Форуму.

В этом заведении регистрировали имя мальчика, и он официально становился римским гражданином. После этого, новоиспеченный гражданин в течение года становился учеником в той профессии, которую ему выбирал отец.

9. Домашние животные

Домашние животные

Когда речь заходит об отношении к животным в древнем Риме, первое, что приходит на ум, это кровавые бойни в Колизее. Тем не менее, обычные граждане лелеяли своих домашних питомцев. Любимцами были не только собаки и кошки, но часто встречались и домашние змеи, крысы и птицы. В моде были соловьи и зеленые индийские попугаи, поскольку они могли имитировать человеческие слова. Держали дома также журавлей, цапель, лебедей, перепелов, гусей и уток. А особо среди птиц были популярными павлины. Римляне настолько любили своих питомцев, что их увековечивали в искусстве и поэзии и даже хоронили со своими хозяевами.

10. Женская независимость

Женская независимость.

В Древнем Риме было непросто быть женщиной. О любых надеждах на возможность голосовать или строить карьеру можно было сразу забыть. Девушки были обречены на жизнь в доме, воспитание детей и страдания от разврата мужа. Они не имели почти никаких прав в браке. Тем не менее, из-за высокой детской смертности государство вознаграждало римских женщин за рождение детей. Приз был, пожалуй, наиболее желанный для женщин: юридическая независимость. Если свободная женщина рождала трех детей, которые выживали после родов (или четырех детей в случае бывшей рабыни), то ее награждали статусом независимого человека.

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