В Китае 10-этажный дом построили почти за 29 часов (видео)

Китайская компания Broad Group продемонстрировала свой инновационный 10-этажный жилой дом, построенный в городе Чанша всего за 28 часов 45 минут.

Все компоненты здания изготовили заранее на заводе компании и доставили грузовиками на площадку, где рабочие и три крана приступили к сборке дома, словно это конструктор, сообщает Oddity Central. Готовые модули просто закрепили болтами, потом в здание подвели электричество и воду.

В Broad Group утверждают, что дома можно изготавливать как автомобили — заранее производить детали, а затем быстро их собирать. Модули при этом легко перевозить по суше и морю в любую точку земного шара. Подобным образом можно собирать даже здания высотой до 200 этажей.

Сколько прослужат такие дома, пока неизвестно, но производитель утверждает, что нержавеющая сталь в основе конструкций имеет срок службы более 1 тысячи лет.

Источник : https://news.mail.ru/society/46845236/?frommail=10&exp_i...

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