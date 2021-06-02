Кофейные суеверия

Кофе вроде бы нельзя отнести к русским национальным напиткам. Тем не менее, многие россияне не могут представить жизни без кофе. Неудивительно, что у кофеманов существуют свои приметы и суеверия.

Приметы, связанные с кофе

Если начать утро с кофе – весь день сложится удачно. Скептики, правда, утверждают, что ничего мистического в этом нет, ведь кофе – прекрасный энергетический стимулятор. Если мы с утра его выпили, мысли в голове начинают шевелиться быстрее, а значит, нам легче сконцентрироваться на текущих делах. Вот и результат!



Если вы видите в утреннем кофе пузырьки, это к получению денег. Если пузырьки появились с той стороны чашки, откуда вы пьете, то деньги придут очень скоро, если с другой – тоже придут, но позднее. Если кофе выкипел, это к осадкам на улице.



Рассыпать или разлить кофе – к неприятностям. К примеру, если кофе рассыпан на столе – не избежать семейной ссоры. Впрочем, поскольку кофе – довольно дорогое удовольствие, то ссора вполне вероятна.



Если кофе рассыпан по полу – это к разрыву с любимым человеком. Правда, подмечено, что данная примета действует только в отношении людей, которые не состоят в официальном браке. Если брак зарегистрирован – конфликт закончится примирением.

Кофейный сонник

Может быть, потенциальная вторая половинка просто передумает вступать в брак, видя такое небрежное отношение к столь ценному продукту? А официальной половине деваться некуда…Если кофе случайно разлит на столе, это к сильному разочарованию в друзьях. Откуда возникла подобная примета? Возможно, дело в том, что мы часто предлагаем своим друзьям именно кофе. Или пьем его в гостях. Кофе как бы символизирует дружбу. Разлить напиток – разбить отношения. Примета не подействует, если у вас нет друзей, говорят знатоки. Но много вы встречали людей, у которых вообще нет ни одного друга?Зато, если кто-то случайно обливает вас кофе, то вскоре вы окажетесь у него в гостях. Хотя не исключено, что тут работает элементарная вежливость: виновник казуса просто попытается компенсировать вам доставленное неудобство. Если его дом рядом, он может тут же предложить зайти к нему, чтобы выстирать и высушить испорченную одежду.

Если вы пьете кофе во сне – друзья неодобрительно отнесутся к вашему будущему браку. Если вы уже состоите в браке, такой сон – к семейным конфликтам. Если вам снится, что вы варите кофе – вас ждут неудачи в делах. Подаете кому-то во сне кофе – впереди утраты и разочарования. А вот если вам снится, что вы покупаете кофе – вам легко будет сохранить собственную репутацию и доверие окружающих.



Если сон о кофе снится молодой женщине, то ей следует наяву вести себя осторожнее: вокруг нее могут возникнуть сплетни и пересуды.



Кофейная гуща, увиденная во сне – знак того, что вы успешно преодолеете препятствия и неблагоприятные обстоятельства. Снится обжаренный кофе – вам следует опасаться недобрых намерений со стороны незнакомцев. Женщине это может предвещать брак с иностранцем. Зеленый кофе предостерегает от врагов.



Снится, что вы пьете кофе в одиночестве – вас ждут разногласия с близкими, друзьями или коллегами. Разлить кофе во сне – вы сможете разрешить любые проблемы на своем пути. Снятся кофейные зерна – вы скоро встретите прекрасного принца, который увезет вас с собой.



Также обратите внимание, какие ощущения у вас вызывал кофе, который вы пили во сне. Если вам был очень приятен сам факт того, что вы пьете кофе, может быть, вам пора сделать паузу в повседневных делах или работе и передохнуть? Ведь мы нередко устраиваем кофепитие именно в качестве отдыха. Где вы пили кофе – дома, на работе, у вашего партнера? Возможно, эти места и люди вас вдохновляют, или вам, напротив, следует ограничить пребывание там и общение с этими людьми?



Напиток во сне был слишком горячим, слишком холодным или как раз подходящей температуры? Это определит ваше отношение к жизни в данный момент.



Если вам снится, что вы пьете кофе из автомата, это значит, что вам необходим срочный заряд бодрости. Снится, что пьете эспрессо – вы находитесь под давлением. Фильтрованный кофе, который вы пьете во сне, указывает на то, что вам необходимо проанализировать какую-то жизненную ситуацию. Двойной эспрессо или латте с долькой лимона говорит о том, что вы хотите получить в жизни все и сразу.

Гадание по кофейным пятнам

Существует множество руководств о том, как гадать по кофейной гуще. Но мало кто знает, что гадать можно и по пятнам, оставляемым кофе на различных поверхностях. Имеет смысл применить такой способ гадания, если речь идет об отношениях с вашим избранником.



Накройте стол скатертью или салфеткой. Сварите кофе. Налейте его в чашку и, подавая своему кавалеру, как бы невзначай сделайте так, чтобы немного напитка выплеснулось на блюдце. Когда мужчина начнет пить кофе, несколько капель, скорее всего, окажутся на скатерти. Да, потом вам придется ее стирать, но дело того стоит!



Итак, если на скатерти или салфетке образовалось одно большое пятно с точечками кофейной гущи – отношения будут достаточно длительными, но в основе их будут лежать чувственные удовольствия.



Несколько крупных пятен свидетельствуют о том, что ваш избранник вряд ли думает сейчас о серьезных отношениях.



Несколько небольших пятен, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, указывают на то, что вы слишком разные. Отношения возможны, но вряд ли они будут складываться легко.



Несколько крошечных брызг на скатерти – этот человек оставит заметный след в вашей жизни. Но в первую очередь он думает о том, как бы вас соблазнить. Вам решать, устроят ли вас такие отношения.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2227603471146421120/

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