40 языков в одной стране, или Как понимают друг друга народы Дагестана

Самым многонациональным российским регионом считается Дагестан. 3 миллиона его жителей представляют собой сплав легко уживающихся друг с другом этнических групп и менталитетов. Десятки дагестанских народностей говорят на десятках языков.

А рядовой сельский житель порой владеет сразу несколькими помимо иностранных европейских. Дербент из числа городов России признан ЮНЕСКО самым толерантным. А современный Дагестан некоторые историки зовут «Россией в миниатюре».

История края и многонациональность

Дагестан на карте России.

Исторически сложилось так, что Дагестан расположен на стыке Европы с Азией, Запада с Востоком, христианства с мусульманством. Столь уникальное геополитическое расположение и обосновало социальную и языковую самобытность региона. Специфика заключается в многообразии национальных менталитетов, поликонфессиональности и вековых традициях.

Дагестан – понятие не национальное, а территориальное. Здесь веками проживали как доминантные этносы, так и малочисленные народы. Часто на быт и расселение отдельной этнической группы влияли природно-географические условия. К примеру, горную часть республики населяли, по большей части, аварцы, а равнинные земли занимали кумыки.

Первое государственное образование, в которое вошли земли сегодняшнего Дагестана, - Кавказская Албания, датированная 5 веком до н.

э. Из-за частых войн земли передавались от одного победителя к другому. Разумеется, сменяли друг друга не только правители, но и культура, религия. Постепенно земли Дагестана объединяли разные национальности, сплотившиеся для защиты собственных территорий. Изначально равнинные земли осваивались пришлыми народами (арабами, шиитами, суннитами), а коренные племена уходили в горы. Со временем люди породнились, сформировав единый дагестанский этнос.

По республиканской Конституции коренными народами Дагестана зафиксированы 14 народностей. Но одни только аварцы подразделяются на полтора десятка групп. А даргинцы состоят из кубачинцев и кайтагцев. Южные районы исторически связаны с проживанием горских евреев – таты. Относят к компактным группам населения белорусов, татар, персов, осетин, украинцев. И это далеко не все проживающие в Дагестане этносы.

Коренные жители и крупнейшие этнические группы

Даргинцы в национальной одежде.

По численности самой крупной этнической группой Дагестана называют аварцев. На их долю приходится примерно третья часть всего населения республики. В устаревшей форме это название звучит как авары, а первые переселенцы, не знавшие местных национальных тонкостей, и вовсе звали аварцев лезгинами. Второй по величине группой являются даргинцы, составляющие не менее 17% населения. Даргинцы по примеру аварцев живут в горах, частично занимая и центральные предгорья республики. Третью позицию по численности представителей занимают кумыки (около 15%). Исторически этот народ жил земледелием, по причине чего и населяет равнинные территории. На долю лезгин приходится около 13% в общей численности жителей и 4-я позиция в перечне народностей.

Языки и вымирающие представители

Один из пяти сложнейших языков мира – Табасаранский (Дагестан).

Полилингвизм Дагестана - уникальная составляющая республиканской культуры. Не зря страну гор (даг — гора, стан — страна) называют еще и «горой языков». Лингвистическая ситуация здесь весьма неординарная. На одной небольшой, в общероссийских масштабах, территории народ говорит на 30 автохтонных языках. Кроме того, практически каждый язык рассеивается на массу диалектов. Языковая система Дагестана неординарна даже в контексте кавказской пестроты. Есть в республике языки, которые представлены отдельным аулом и понятны лишь обитателям маленькой территории.

Интересно и сложившееся социолингвистическое положение среди учащихся. В селах маленькие дети говорят на родном им языке. В школе начинается преподавание русского. Носители бесписьменных автохтонных языков должны, помимо родного, знать хотя бы один письменный. Это необходимо для обучения и социальных нужд. Обычно, таким языком выступает какой-то из дагестанских литературных: аварский, лезгинский, даргинский, кумыкский и т.д. Выходит, что носители малых дагестанских языков многоязычны. К примеру, на не обладающем госстатусом андийском языке не ведётся преподавание в школе. В качестве родного преподаётся аварский, не являющийся даже близкородственным для андийцев. Следом к нему подключается русский, а в старших классах – 1-2 иностранных. В итоге, рядовой андиец в разной степени владеет пятью языками.

Сегодня ситуация с языками не радужная. Подрастающее поколение, особенно это касается продвинутых городских жителей, все реже пользуется своим национальным говором в будничной речи. Поэтому для них даже базовый язык становится проблемой. Такая картина ведет к исчезновению дагестанских языков, подавляющая часть которых уже признаны вымирающими.

Самые многоязычные – селяне

Дагестанский аул 19 века.

До распространения на дагестанских землях русского языка сельские жители, помимо родного, знали несколько языков соседей, а порой и один крупный язык местности. Одними из самых многоязычных дагестанцев называли жителей соседствующего с Грузией села Генух. Кроме родного гинухского языка, они владели соседними бежтинским и цезским, межнациональным языком местности аварским, а все мужчины достойно изъяснялись еще и на грузинском. К середине 20 века в этот список прибавился русский, постепенно начавший вытеснять остальные малочисленные наречия. Тем не менее, в Генухе и сегодня можно встретить множество возрастных жителей, владеющих пятью-шестью языками.

Правда, подобной многоязычностью отличались далеко не все дагестанцы. Носители самых крупных национальных языков порой не знали никаких других, кроме родного. Аварцы, лакцы, лезгины вполне удовлетворялись одним. Лишь наиболее образованные представители крупнейших групп дополнительно осваивали арабскую грамоту. Сегодня большая часть дагестанцев говорят на родном и русском языках.

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