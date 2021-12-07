Как в старину на Руси определяли людей с «дурным глазом» и как от сглаза спасались

У каждого народа есть свои признаки человека с дурным глазом. Например, у немцев это мужчина или женщина с очень густыми бровями, которые срослись в одну линию. На Руси также существовали свои критерии, позволяющие выявлять людей, которые взглядом могли испортить жизнь любому. Читайте в материале, как избежать порчи и не попасться «на глаз», почему боялись пастухов и мельников, и кто такие урочливые.

Сглаз - специально или нет?

Исследователи культуры славян отмечают, что в народе не считали представителей «дурного глаза» преступниками. То есть говорили, что вред наносится не всегда сознательно. Все дело в глазах — это они виноваты в наведении «сглаза». Антиподом этому явлению являлась порча. Вот она то наводилась нарочно, со зла.



Согласно старинным славянским верованиям, вся мощь жизни человека сосредоточена в его очах. Там хранятся эмоции и думы, через глаза в человека «влезают» бесы, через них же душа улетает на небо, а потом прилетает обратно (потому покойному полагалось прикрыть глаза). Говорили, что некоторые люди способны глазами менять реальность.

Опасные профессии, представители которых могут сглазить

К тем, у кого дурной глаз, относили пастухов, конюхов и представителей некоторых иных профессий.





На Руси говорили, что представители некоторых профессий якшаются с нечистью, а потому способны иметь «плохой глаз». В этот список занесли мельников, пастухов, конюхов и печников. Например, пастухи могли попросить помощи лешего, и к тому же на эту работу чаще всего звали чужих людей, а не жителей деревни. Нередко тех, кто не мог нормально работать на земле — калек, одиноких стариков, странных людей (которых называли «нехитренькими»). Все они пугали и могли, по мнению народа, сглазить. За счет связи нечистой силой пастух берег стадо, но в то же время был способен на это же стадо наслать болезнь. А также погубить урожай и вызвать эпидемию.



Но и обычные люди могли иметь дурной глаз. Например, если кто-то незнакомый вошел в избу, не спросив разрешения, да ещё во время обеда, или, когда кормили или укачивали малыша. Чужаков в народе вообще боялись и старались с ними не контактировать. Если человек пытался заглянуть в окно, пытаясь одновременно спрятаться от хозяев, это был дурной знак.



Как глаз становился плохим, дурным? К сожалению, очень легко: достаточно было посмотреть через щелочку, заглянуть окно, прильнуть к замочной скважине. Еще один вариант — когда кто-то взглянул на другого человека сквозь свои расставленные ноги, наклонившись. А также в народе боялись людей, носящих очки, когда те сквозь стекла разглядывали новорожденного.





Глазливые или урочливые, кто они такие

Люди с дурным глазом получили название глазливые или урочливые.



Тех людей, у кого глаз был дурным, на Руси звали урочливыми или глазливыми. Не везло тем, у кого очи были темными (черными, карими). Из причисляли к «нойдам», то есть к злым колдунам. Кстати, этот стереотип сохранился и до сих пор — многие боятся черноглазых, считая, что они могут сглазить.

Однако значение имел не только цвет. Глазливыми считались также те, у кого очи были очень большими, глубоко посаженными, сверкающими. А также бедолаги-обладатели бельма или косоглазия. Боялись и тех, кто не видел вообще, то есть слепых. Верили, что несчастные способны каким-то образом рассмотреть что-то в иных мирах.



Кстати, сглазить можно было не только глазами, а также неправильным, неуместным словом. Из-за этого старались не хвалить урожай, домашний скот и уж тем более детей. Неискреннее пожелание или предостережение тоже несло сглаз, особенно от урочливого человека.

Страх перед сглазом

Чтобы избежать сглаза, следовало постучать по дереву.



Сглаза на Руси боялись и приписывали возможность нанести вред взглядом не только пастухам и представителям других профессий. Например, следовало страшиться взгляда бесплодной женщины. Он был очень опасен для малышей. Считалось, что сила сглаза усиливалась завистью женщины к беременной или к маме с ребенком.



Стать источником сглаза могли и нарушители общественных правил. Нельзя было вытирать лицо рубашкой, ходить при людях раздетым, тереть глаза немытыми руками, игнорировать утренние водные процедуры. Говорили, что во сне зрение человека переносится в потусторонний мир, и чтобы очистить глаза, обязательно следовало утром их тщательно промыть. Это особый ритуал, позволяющий зрению вернуться в реальность. Если же этого не делать, то можно заполучить «дурной глаз» и стать небезопасным для людей. Но с другой стороны, такие «счастливцы» получали «иммунитет» от сглаза. Отсюда пошло правило: крестьянки умывались, а после того промокали подолом лицо.



Плохой глаз могли иметь те люди, которые из-за возраста жили на стыке миров, то есть очень старые, новорождённые, тяжело больные, невесты. Они могли представлять опасность, но с другой стороны — сами являлись целью для сглаза. Чтобы защититься, невеста надевала фату. А если человек входил в дом, где находился тяжело больной, следовало посмотреть на печку, затем на красный угол избы и лишь потом можно было смотреть на больного.



Люди так боялись сглаза, что приписывали дурной глаз очень многим. К примеру, тем, кто родился в субботу (так называемым субботникам). В этот день, по старинным преданиям, появлялся проход между двумя мирами, а в мир людей прилетали души предков. Дети, которым мама давала при кормлении левую грудь, могли стать урочливыми. Говорили, что чаще всего они становятся левшами, что открывало путь к дурному глазу.

Чтобы защититься от сглаза, крестьяне старались незаметно сложить пальцы в кукиш и держать руку в кармане во время разговора с глазливым человеком. Но наиболее действенным был способ, который многие используют и по сей день, а именно — постучать по дереву. Некоторые при этом еще трижды сплевывают через плечо.

Существует также суеверие, что разбитое зеркало приносит человеку несчастье. Однако в некоторых случаях это может быть предупреждением о скорых плохих событиях, которые могут произойти в жизни человека или его родных. Разбитое зеркало следует поскорее убрать из дома, стараться при этом не смотреть в осколки.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2362594804549814759/

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