Почему Мария Шкурина, фрейлина императрицы Екатерины Великой, приняла постриг в Тверском монастыре?

Есть два предположения почему Мария Васильевна Шкурина приняла постриг.

Попала в немилость к императрице потому, что знала о встречах её фаворита с княжной Дарьей Щербатовой. Безответная любовь к цесаревичу Павлу.

Первая версия.

Фаворит Екатерины II, Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов тайно встречался с 16-летней фрейлиной, княжной Дарьей Щербатовой. Императрице конечно же доложили, но она не сразу поверила. Екатерина предложила Александру Матвеевичу в жёны другую фрейлину и он упав на колени признался, что любит Дарью Фёдоровну. Екатерина Вторая великодушно простила, устроила влюблённым свадьбу, наградила по-царски и выслала в Москву на постоянное место жительства.

С ними в Москву приказала ехать Марии Васильевне Шкуриной. Конечно же все решили, что она замешана в любовной интриге фаворита императрицы и за это наказана.

В воспоминаниях граф Рибопьер пишет об этой истории очень подробно:

"Бабушка Анастасья Семеновна Бибикова приходилась тёткою княжне Щербатовой, которая почти ежедневно нас посещала. Граф Мамонов был искренним другом отца моего. Мамонов часто бывал у нас и встречался с княжною. Они полюбили друг друга и объяснились, но так, что никто в доме этого не подозревал.

Получается, что влюблённым было где встречаться и семья Рибопьер ни как не пострадала после отъезда молодожёнов в Москву.

Через семь лет опальная фрейлина вернулась. Императрица написала Потёмкину:

«О Гр[афе] Мам[онове] слух носится, будто с отцом розно жить станет, и старики невесткою недовольны. На сих днях Мар[ья] Вас[ильевна] Шкурина отпросилась от двора, и я её отпустила».

Екатерина Великая предлагала бывшей фрейлине и комнаты во дворце, и дом, но Мария Васильевна не приняла подарки. Мне, кажется, что это не из гордости, причина должна быть более уважительной. От царских подарков отказываться опасно, так ведь и семья может попасть в немилость.

Вторая версия.