Почему Мария Шкурина, фрейлина императрицы Екатерины Великой, приняла постриг в Тверском монастыре?

Есть два предположения почему Мария Васильевна Шкурина приняла постриг.
- Попала в немилость к императрице потому, что знала о встречах её фаворита с княжной Дарьей Щербатовой.
- Безответная любовь к цесаревичу Павлу.
Первая версия.
Фаворит Екатерины II, Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов тайно встречался с 16-летней фрейлиной, княжной Дарьей Щербатовой. Императрице конечно же доложили, но она не сразу поверила. Екатерина предложила Александру Матвеевичу в жёны другую фрейлину и он упав на колени признался, что любит Дарью Фёдоровну. Екатерина Вторая великодушно простила, устроила влюблённым свадьбу, наградила по-царски и выслала в Москву на постоянное место жительства.
С ними в Москву приказала ехать Марии Васильевне Шкуриной. Конечно же все решили, что она замешана в любовной интриге фаворита императрицы и за это наказана.
В воспоминаниях граф Рибопьер пишет об этой истории очень подробно:
"Бабушка Анастасья Семеновна Бибикова приходилась тёткою княжне Щербатовой, которая почти ежедневно нас посещала. Граф Мамонов был искренним другом отца моего. Мамонов часто бывал у нас и встречался с княжною. Они полюбили друг друга и объяснились, но так, что никто в доме этого не подозревал."
Получается, что влюблённым было где встречаться и семья Рибопьер ни как не пострадала после отъезда молодожёнов в Москву.
Через семь лет опальная фрейлина вернулась. Императрица написала Потёмкину:
«О Гр[афе] Мам[онове] слух носится, будто с отцом розно жить станет, и старики невесткою недовольны. На сих днях Мар[ья] Вас[ильевна] Шкурина отпросилась от двора, и я её отпустила».
Екатерина Великая предлагала бывшей фрейлине и комнаты во дворце, и дом, но Мария Васильевна не приняла подарки. Мне, кажется, что это не из гордости, причина должна быть более уважительной. От царских подарков отказываться опасно, так ведь и семья может попасть в немилость.
Вторая версия.Портрет Павла Первого, художник Б. Батони, 1782 год.
Рибопьер написал в своих записках:
«Еще при жизни Екатерины одна фрейлина, именем Шкурина, влюбилась в Цесаревича. Она оставила двор и постриглась в монахини под именем Павлы».
Причём не сразу постриглась, а только через 5 лет. Павел Первый, после коронации в 1797 году, удвоил Марии Васильевне фрейлинское содержание и запретил принимать постриг.
В Смольном монастыре Мария подружилась с монахиней Назаретой. Судьба распорядилась так, что дальше их путь лежал в Тверь. Тверской Епископ Павел, когда стал членом Святейшего Синода, посетил Смольный монастырь. Для инокини Назареты и Марии Васильевны знакомство с владыкой стало судьбоносным. Назарета получила должность игуменьи Христорождественского монастыря и они вдвоём переехали в Тверь.
В год убийства Павла Первого, фрейлина Екатерины Великой приняла постриг с именем Павлия (Павла).
Мария Васильевна стала фрейлиной, когда ей было 14 лет. Если прав Александр Иванович Рибопьер, то она осталась верна своей первой любви всю жизнь. Может поэтому она и выбрала монашество, сейчас трудно делать выводы. Её тайна навсегда осталась с ней. Мария Васильевна прожила 69 лет, пережив Павла Первого на 24 года.
У неё могла быть совсем другая жизнь если бы её отец не поджёг собственный дом 11 апреля 1762 года. Дом сгорел дотла.
Но это уже другая история.
А вы знали об этом?
Удивительное семейство, известное по библейским сюжетом, которое состояло из еврейского священника Маттафия и его пяти сыновей, восставших против язычества в эллинистической империи Селевкидов. После смерти священника умер, его сын Иуда стал во главе борьбы за христианство и сумел освободить Иудею от Селевкидов, вернув им Иерусалимский храм. А каждый последующий сын, пытавшийся продолжить борьбу, умирал сразу после достижения цели. Вот их затерянные могилы и ищут уже более ста пятидесяти лет. Несколько лет назад учёные были уверены, что стали на шаг ближе, найдя подобное семейное погребение, однако они ошиблись.
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