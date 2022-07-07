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Почему Мария Шкурина, фрейлина императрицы Екатерины Великой, приняла постриг в Тверском монастыре?

Мария Васильевна Шкурина. https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/80/Pavla_%28Shkurina%29.jpgМария Васильевна Шкурина. 

Есть два предположения почему Мария Васильевна Шкурина приняла постриг.

  1. Попала в немилость к императрице потому, что знала о встречах её фаворита с княжной Дарьей Щербатовой.
  2. Безответная любовь к цесаревичу Павлу.

Первая версия.

Фаворит Екатерины II, Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов тайно встречался с 16-летней фрейлиной, княжной Дарьей Щербатовой. Императрице конечно же доложили, но она не сразу поверила. Екатерина предложила Александру Матвеевичу в жёны другую фрейлину и он упав на колени признался, что любит Дарью Фёдоровну. Екатерина Вторая великодушно простила, устроила влюблённым свадьбу, наградила по-царски и выслала в Москву на постоянное место жительства.

С ними в Москву приказала ехать Марии Васильевне Шкуриной. Конечно же все решили, что она замешана в любовной интриге фаворита императрицы и за это наказана.

В воспоминаниях граф Рибопьер пишет об этой истории очень подробно:

"Бабушка Анастасья Семеновна Бибикова приходилась тёткою княжне Щербатовой, которая почти ежедневно нас посещала. Граф Мамонов был искренним другом отца моего. Мамонов часто бывал у нас и встречался с княжною. Они полюбили друг друга и объяснились, но так, что никто в доме этого не подозревал.

"

Получается, что влюблённым было где встречаться и семья Рибопьер ни как не пострадала после отъезда молодожёнов в Москву.

Через семь лет опальная фрейлина вернулась. Императрица написала Потёмкину:

«О Гр[афе] Мам[онове] слух носится, будто с отцом розно жить станет, и старики невесткою недовольны. На сих днях Мар[ья] Вас[ильевна] Шкурина отпросилась от двора, и я её отпустила».

Екатерина Великая предлагала бывшей фрейлине и комнаты во дворце, и дом, но Мария Васильевна не приняла подарки. Мне, кажется, что это не из гордости, причина должна быть более уважительной. От царских подарков отказываться опасно, так ведь и семья может попасть в немилость.

Вторая версия.

Портрет Павла Первого, художник Б. Батони, 1782 год. https://s-t-o-l.com/wp-content/uploads/2021/03/pavel-1-1782-87.jpgПортрет Павла Первого, художник Б. Батони, 1782 год. 

Рибопьер написал в своих записках:

«Еще при жизни Екатерины одна фрейлина, именем Шкурина, влюбилась в Цесаревича. Она оставила двор и постриглась в монахини под именем Павлы».

Причём не сразу постриглась, а только через 5 лет. Павел Первый, после коронации в 1797 году, удвоил Марии Васильевне фрейлинское содержание и запретил принимать постриг.

В Смольном монастыре Мария подружилась с монахиней Назаретой. Судьба распорядилась так, что дальше их путь лежал в Тверь. Тверской Епископ Павел, когда стал членом Святейшего Синода, посетил Смольный монастырь. Для инокини Назареты и Марии Васильевны знакомство с владыкой стало судьбоносным. Назарета получила должность игуменьи Христорождественского монастыря и они вдвоём переехали в Тверь.

В год убийства Павла Первого, фрейлина Екатерины Великой приняла постриг с именем Павлия (Павла).

Мария Васильевна стала фрейлиной, когда ей было 14 лет. Если прав Александр Иванович Рибопьер, то она осталась верна своей первой любви всю жизнь. Может поэтому она и выбрала монашество, сейчас трудно делать выводы. Её тайна навсегда осталась с ней. Мария Васильевна прожила 69 лет, пережив Павла Первого на 24 года.

У неё могла быть совсем другая жизнь если бы её отец не поджёг собственный дом 11 апреля 1762 года. Дом сгорел дотла.

Но это уже другая история.

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