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Как размер ладони влияет на характер человека?

Психологи пришли к выводу, что размер ладони человека влияет на его характер!

Чтобы лучше узнать себя и свой характер, взгляните на свою ладонь, большая она у вас или маленькая?

Как размер ладони влияет на характер человека?

Согните левую руку в локте и коснитесь места изгиба большим пальцем: если получается дотянуться средним пальцем до запястья и зафиксировать биение пульса, значит, ладонь у вас большая, с маленькой ладонью вы не сможете провести эту манипуляцию.

Результаты теста

Обладатели маленьких ладоней склонны рисковать и ввязываться в авантюры, они легко строят любовные и дружеские отношения, вносят в них нотку драматизма.

Такие люди отличаются прагматичностью, стараются во всем искать логику и решать проблемы постепенно и без суеты.

Если у человека большие ладони, то он достаточно много внимания уделяет деталям, может быть достаточно медлительным, но очень кропотливым в своей работе.

Картинки по запросу "большие ладони"

Также таким людям свойственно трудолюбие, в любой компании она быстро завоевывают статус ценных сотрудников, при этом стараются угодить окружающим иногда в ущерб самому себе, что мешает наслаждаться жизнью.

Источник : https://test.temaretik.com/2345764415824464569/

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