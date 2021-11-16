Как размер ладони влияет на характер человека?

Согните левую руку в локте и коснитесь места изгиба большим пальцем: если получается дотянуться средним пальцем до запястья и зафиксировать биение пульса, значит, ладонь у вас большая, с маленькой ладонью вы не сможете провести эту манипуляцию.

Результаты теста

Обладатели маленьких ладоней склонны рисковать и ввязываться в авантюры, они легко строят любовные и дружеские отношения, вносят в них нотку драматизма.

Такие люди отличаются прагматичностью, стараются во всем искать логику и решать проблемы постепенно и без суеты.

Если у человека большие ладони, то он достаточно много внимания уделяет деталям, может быть достаточно медлительным, но очень кропотливым в своей работе.