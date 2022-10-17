Виктор Люстиг. Как дважды продать Эйфелеву башню, обмануть Аль Капоне и остаться с ним в друзьях?

Мошенниками самых разнообразных мастей полнится земля всего мира. И если бы мошенничество можно было бы сравнивать с искусством, то Виктор Люстиг был признанным гением в этой области. Ну примерно, как Леонардо Да Винчи в живописи или Пушкин в литературе. Ну вот скажите, кто бы еще смог продать Эйфелеву башню или обмануть самого Аль Капоне да так, что он еще и остался в восторге от лжеца!

Виктор Люстиг

Встречайте: Виктор Люстиг – гениальный мошенник ХХ века

Хочу отменить, что искусными обманщиками, ворочающими миллионами, становятся только люди, имеющие хорошее образование, манеры, знающие этикет и языки. Конечно, можно стать прекрасным вором, как Аглая Демидова или Адам Ворт, сколотить банду грабителей, но обманывать на огромные деньги сильных мира сего удается далеко не всем. Так что образование и здесь играет немаловажную роль. Согласны? Пишите ваше мнение прямо сейчас в комментариях!

Стикер для соцсетей. Самый известный мошенник

Начало карьеры

Виктор Люстиг родился в Богемии, современной Чехии, в 1890 году. Свободно общался на 5 языках, учился в Сорбонском университете в Париже. Очень любил женщин и пользовался у них взаимностью. Часто развлекался в женском обществе, в итоге ревнивый супруг одной из дам порезал ему щеку.

По этому шраму Виктора позже и опознавали. Но, как говорится, шрамы только украшают мужчин, и это не помешало Люстигу продолжать пользоваться успехом не только у женщин, но и входить в доверие мужчин. Одевался всегда элегантно, заказывая костюмы у самых дорогих портных.

Люстиг одевался как аристократ, что помогало ему заводить знакомства с зажиточными людьми

Шулерские приемы Виктор начал изучать еще в свободное от учебы в университете время. И вместо окончания института решил путешествовать на океанских лайнерах между Европой и Америкой. Здесь он начал заводить знакомства с богатыми путешественниками, попутно обыгрывая их в карточные игры и бридж. На лайнерах и начал раскрываться его талант афериста – продажа билетов несуществующих лотерей, фальшивые сделки с земельными участками и даже сбор денег на постановку бродвейских мюзиклов, которые, естественно, никто никогда не увидел.

«Румынский ящик»

Здесь же на лайнерах впервые появились так называемые «румынские ящики» - устройства для якобы печатания денег. Люстиг рассказывал потенциальным покупателям, что этот ящик может идеально копировать купюры с разницей в одну цифру в номере. Вот только печатание занимало шесть часов. Естественно, никакой чудо-машины не существовало, Люстиг просто находил купюры, отличающиеся одной цифрой, и демонстрировал их наивным покупателям. Ящики раскупались как горячие пирожки от 10 до 30 тысяч долларов.

Виктор Люстиг (в центре слева)

Но после начала Первой Мировой войны в 1914 году путешествия прекратились, и Люстиг осел в Америке. Здесь он женился, появилась дочь, но семью надо было кормить, и аферы продолжились. Да и азартные игры никто не отменял, да и на любовницу деньги нужны были. В общем, аферизм Виктора начал цвести буйным цветом. Одна из самых знаменитых его афер в Америке - покупка ранчо в Миссури, когда, обманув банк, мошенник скрылся с облигациями и бумагами на сумму более 30 тысяч долларов.

За пять лет, до 1925 года, Люстига объявили в розыск в 40 городах Америки.

Но аферу, которая сделала его знаменитым, Люстиг провернул в Париже в 1924 году. Он сумел продать Эйфелеву башню!

Продажа Эйфелевой башни

В газете мошенник прочитал, что башню хотят снести, ибо она обветшала, а денег на ее ремонт нет. В мозгах сразу появилась гениальная идея. Там, где одни видят проблему, другие находят возможность! Подделав документы и представившись новым главой Министерства почты и телеграфа, Люстиг пригласил на встречу богатых промышленников – торговцев черным металлом. Встреча состоялась в респектабельном отеле Крийон. Здесь часто проводились встречи на высшем уровне в дипломатической среде, так что ни у кого не возникло подозрений.

На встречу пришли 6 дельцов, Люстиг озвучил им свое предложение, сказав, что после сноса башни металл от нее будет продан тому, кто предложит большую цену в тайных торгах – кто предложит большую сумму лже-чиновнику, тот и победит. Вся афера была настолько тонко продумана, что ни один из толстосумов даже и не подумал об обмане. По поддельным документам незадачливых потенциальных покупателей еще и пустили посмотреть Эйфелеву башню!

Виктор Люстиг (в центре)

Люстиг уже заранее знал свою основную жертву. Его выбор пал на провинциального владельца небольшого завода по переработке металла Андре Пуассона, который рассчитывал поднять свой статус путем демонтажа башни. Виктор передал ему, что его предложение победило в тайных торгах, и промышленник отдал мошеннику 250 тысяч франков, что на сегодняшний день более миллиона американских денег.

Люстиг с уловом отправился в Вену, а обманутый толстосум – в министерство, где над ним просто посмеялись. Он даже не стал обращаться в полицию, боясь быть окончательно осмеянным за свою наивность.

Замечу, что Люстиг еще раз пытался провернуть такую же аферу по продаже Эйфелевой башни. Наглости аферисту было не занимать! Через месяц, не увидев никакого резонанса в средствах массовой информации Виктор вернулся в Париж, но потенциальный покупатель заметил подвох и обратился в полицию. Тут уже пришлось мошеннику срочно ретироваться обратно в Америку.

Аль Капоне

В США Люстиг решился на мошенничество не просто с кем-нибудь, а с самим Аль Капоне. Он попросил взаймы у знаменитого гангстера на месяц 50 тысяч долларов. Капоне, будучи маниакально подозрительным, почему-то деньги дал, но не преминул напомнить, что при невозврате сотрет заемщика в порошок.

Аль Капоне

Виктор, недолго думая, положил деньги в банк под проценты, а через месяц, оставив себе проценты, долг отдал мелкими мятыми бумажками. Но описал в таких красках, что не смог заработать и как трудно было отдавать долг, что жесткий гангстер разжалобился и отстегнул аферисту 5 тысяч. Вот это знаток человеческих душ, согласны? Пишите в комментах

Фальшивомонетчик

В 30-х годах Люстиг начинает промышлять изготовлением фальшивых купюр. Вместе со своим подельником он подделал несколько миллионов за 5 лет. Каждый месяц в оборот выпускалось больше 100 тысяч. Занимательно, что печатание фальшивок дельцы организовали в здании рядом с отделом полиции. Банкноты были настолько хороши, что их даже принимали в банках без всяких подозрений.

фальшивая купюра, произведенная Люстигом

Но полиции наконец удалось выйти на след фальшивомонетчика. Говорят, что сдала его властям любовница, заподозрившая мужчину в измене с более молодой. Так или иначе, в 1935 году полиция в 48-й раз арестовала Люстига. Все предыдущие попытки оказались бесплодными, вменить ему в вину было нечего.

Но за день до суда Виктору удается сбежать из тюрьмы Томбс, расположенной в Нью-Йорке. Причем сделал он это среди бела дня. Мошенник разорвал простыни, связал их между собой и спустился по ним в окно с 6 этажа. Куча прохожих видели его, но он делал вид, что моет окна., останавливаясь на каждом этаже.

Тюрьма и гибель

Виктор Люстиг очень редко фотографировался. Большая часть его портретов сделана правоохранителями

Но удача уже отвернулась от нашего героя, через месяц его поймали. Тут уже суд отыгрался за все предыдущие насмешки и присудил Люстигу 15 лет за подделку денег и еще 5 лет за побег. Отбывать срок отправили его в знаменитую тюрьму Алькатрас.

Люстиг(слева) на выходе из суда

А дальше все сложилось совсем буднично и скучно, совсем не так ярко, как он жил все годы. О его пребывании в тюрьме ничего не известно кроме того, что умер Люстиг через 12 лет то ли от пневмонии, то ли из-за опухоли мозга.

Свидетельство о смерти

Похоронен в общей могиле под именем Роберт Миллер (вот интересно, почему? Какие есть идеи? Пишите свое мнение в комментариях). Его фальшивые деньги еще несколько лет после смерти изготовителя ходили по стране.

На основе воспоминаний жены и дочери Люстига в 1982 году вышла документальная книга «От Парижа до Алькатраса», где описывались и его аферы, и личная жизнь величайшего торговца Эйфелевой башней.

Отпечатки пальцев Люстига из архивов ФБР

«Я не могу припомнить годы, когда не нужно было упаковывать вещи, скрываться, менять имена и школы – их было 37. Затем опять одеться в ночи, чтобы снова бежать. Меня никогда это не пугало, потому что я к этому привыкла с рождения».

Бетти Джин Люстиг, дочь Виктора Люстига

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А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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