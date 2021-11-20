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На что обращают внимание мужчины при знакомстве?

На что обращают внимание мужчины при знакомстве?

Наверное, распространенное мнение о том, что все мужчины делятся на две категории – тех, кто обращает внимание при первой встрече с женщиной на ее грудь, и тех, кто стремится лицезреть ее прекрасную попку – мужчины придумали специально для легковерных и доступных представительниц прекрасного пола. На самом деле эти до конца не понятные нам существа с Марса при первой встрече с девушкой прокручивают в своей голове целую схему, обращая внимание на множество вещей и факторов.

При первой встрече мужчины обязательно обращают внимание на волосы девушки. Идеально уложенные волосы или сложная прическа не привлекут внимание мужчин или вовсе отпугнут их. А вот чистые, ухоженные, мягкие, струящиеся по плечам локоны приведут в восторг любого мужчину. Мысленно ему сразу захочется запустить в них свою пятерню и ощутить их нежный, едва уловимый аромат.

Не зря говорят, что глаза – это зеркало души. Заинтересовавшей его женщине мужчина обязательно пристально посмотрит в глаза. Большинство представителей сильного пола хотят увидеть в глазах женщины теплоту, искренность и открытость. И, непременно, задорный огонек. Поверьте, при первой встрече им не важны густые и длинные ресницы. Скорее всего, они их даже не заметят.

На что обращают внимание мужчины при знакомстве?

Лучший макияж женщины – это улыбка. Если вы часто улыбаетесь во время разговора, мужчина сочтет это проявлением интереса к его персоне. А ведь именно с обоюдного интереса и начинают строиться новые отношения между мужчиной и женщиной.

Возвращаясь к теме макияжа, следует сказать, что все ваши старания и несколько часов, проведенных перед зеркалом с целью создания идеального "лица", мужчина оценит по-своему. В первую очередь он обратит внимание на хорошее состояние кожи, а не на идеально подведенные губы и умело оттененные скулы. Мужчины любят ухоженных женщин, а не разрисованных кукол, вся красота и очарование которых смоются вместе с макияжем.

При знакомстве с представительницей прекрасного пола мужчины всегда смотрят на осанку и походку женщины. Для того чтобы произвести впечатление на окружающих не обязательно иметь идеальную фигуру. Симпатичной девушке с высоко поднятой головой, прямой спиной и легкой, летящей походкой мужчины оборачиваются вслед намного чаще, чем слегка сутулой стройной красотке.

На что обращают внимание мужчины при знакомстве?

Еще одна вещь, на которую мужчина непременно обратит внимание при знакомстве, это голос. Женщины с визгливыми или очень высокими голосами отталкивают мужчин. Девушки, говорящие грубым басом, вообще повергают многих представителей сильного пола в шок. Лучше всего мужское ухо воспринимает мягкие, в меру звонкие, не очень громкие голоса. Ну и конечно, важна манера общения. Не следует жеманничать, слишком сильно высказывать свой восторг или болтать без умолку. Чем больше вы будете молчать, тем меньше мужчина о вас узнает. А ведь женщина-загадка притягивает мужчин с невероятной силой.

Мужчины обязательно заметят нарощенные ресницы или волосы, длинные ногти или яркий маникюр. Вот только все это будет идти у них со знаком минус. Во-первых, мужчин привлекает естественность, а во-вторых, большинство из них уже при первой встрече посчитает, сколько им вся эта ваша "красота" будет стоить в будущем.

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Источник : https://www.duet-club.ru/st_men-women.php

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