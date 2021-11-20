На что обращают внимание мужчины при знакомстве?

Наверное, распространенное мнение о том, что все мужчины делятся на две категории – тех, кто обращает внимание при первой встрече с женщиной на ее грудь, и тех, кто стремится лицезреть ее прекрасную попку – мужчины придумали специально для легковерных и доступных представительниц прекрасного пола. На самом деле эти до конца не понятные нам существа с Марса при первой встрече с девушкой прокручивают в своей голове целую схему, обращая внимание на множество вещей и факторов.

При первой встрече мужчины обязательно обращают внимание на волосы девушки. Идеально уложенные волосы или сложная прическа не привлекут внимание мужчин или вовсе отпугнут их. А вот чистые, ухоженные, мягкие, струящиеся по плечам локоны приведут в восторг любого мужчину. Мысленно ему сразу захочется запустить в них свою пятерню и ощутить их нежный, едва уловимый аромат.

Не зря говорят, что глаза – это зеркало души. Заинтересовавшей его женщине мужчина обязательно пристально посмотрит в глаза. Большинство представителей сильного пола хотят увидеть в глазах женщины теплоту, искренность и открытость. И, непременно, задорный огонек. Поверьте, при первой встрече им не важны густые и длинные ресницы. Скорее всего, они их даже не заметят.

Лучший макияж женщины – это улыбка. Если вы часто улыбаетесь во время разговора, мужчина сочтет это проявлением интереса к его персоне. А ведь именно с обоюдного интереса и начинают строиться новые отношения между мужчиной и женщиной.

Возвращаясь к теме макияжа, следует сказать, что все ваши старания и несколько часов, проведенных перед зеркалом с целью создания идеального "лица", мужчина оценит по-своему. В первую очередь он обратит внимание на хорошее состояние кожи, а не на идеально подведенные губы и умело оттененные скулы. Мужчины любят ухоженных женщин, а не разрисованных кукол, вся красота и очарование которых смоются вместе с макияжем.

При знакомстве с представительницей прекрасного пола мужчины всегда смотрят на осанку и походку женщины. Для того чтобы произвести впечатление на окружающих не обязательно иметь идеальную фигуру. Симпатичной девушке с высоко поднятой головой, прямой спиной и легкой, летящей походкой мужчины оборачиваются вслед намного чаще, чем слегка сутулой стройной красотке.

Еще одна вещь, на которую мужчина непременно обратит внимание при знакомстве, это голос. Женщины с визгливыми или очень высокими голосами отталкивают мужчин. Девушки, говорящие грубым басом, вообще повергают многих представителей сильного пола в шок. Лучше всего мужское ухо воспринимает мягкие, в меру звонкие, не очень громкие голоса. Ну и конечно, важна манера общения. Не следует жеманничать, слишком сильно высказывать свой восторг или болтать без умолку. Чем больше вы будете молчать, тем меньше мужчина о вас узнает. А ведь женщина-загадка притягивает мужчин с невероятной силой.

Мужчины обязательно заметят нарощенные ресницы или волосы, длинные ногти или яркий маникюр. Вот только все это будет идти у них со знаком минус. Во-первых, мужчин привлекает естественность, а во-вторых, большинство из них уже при первой встрече посчитает, сколько им вся эта ваша "красота" будет стоить в будущем.

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Источник : https://www.duet-club.ru/st_men-women.php

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