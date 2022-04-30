5 плохих и 5 хороших способов закончить отношения

Когда отношения заканчиваются, партнеры испытывают такую эмоциональную боль, что порой кажется невозможным уменьшить страдания. Однако есть способы расстаться по-хорошему и без взаимных обид.
Есть такой феномен «контакта и отслеживания партнера после завершения романа». Оказалось, что после плохого расставания бывшие влюбленные пристально следят за жизнью друг друга, регулярно контактируют и общаются, тем самым мешая строить новые отношения. Итак, как нельзя заканчивать отношения? И как закончить их с наименьшими страданиями?
В большинстве случаев при расставании страдают обе стороны. Инициатора разрыва может мучить чувство вины. Тот, кого бросают, испытывает обиду или отчаяние, даже если в этом не признается. Многие терзаются вопросами: «Что я сделал(а) не так? А что, если бы я вел(а) себя по-другому?» Постоянное прокручивание в голове разных ситуаций загоняет в тупик и не помогает быстрее пережить случившееся.
Стресс от предстоящего расставания часто мешает найти правильный выход из ситуации
Многие хотят все сделать быстро и объявляют о своем решении внезапно, без всякой подготовки. Они буквально хотят «сорвать пластырь» с раны. Вдруг так она быстрее заживет? На самом деле это приводит лишь к образованию шрамов, которые будут мешать обоим партнерам решиться на новые отношения.
Некоторые люди просто исчезают раз и навсегда без всяких объяснений. Такой способ кажется правильным, если партнеров не связывают брачные или финансовые обязательства. Однако и он может вызвать проблемы с доверием в будущем.
Истинная близость подразумевает способность доверительно общаться с избранником. Поэтому разумно поговорить с партнером и признать, что ваши отношения изжили себя или подходят к логическому концу. Расскажите, что заставляет вас чувствовать себя несчастным и что изменилось в вашей жизни по сравнению с «конфетно-букетным» периодом. Это поможет и вам, и вашему партнеру в следующих отношениях избежать неприятных ошибок. Но старайтесь не взваливать вину за разрыв ни на себя, ни на партнера.
Профессор Шарлин Белу из Университета Нью-Брансуик провела интересное исследование о влиянии болезненного разрыва на дальнейшую жизнь. Она попросила 271 студента (две трети — девушки, треть — молодые люди) описать самое неприятное расставание и нынешние отношения с этим человеком. Результаты исследования позволили сформулировать советы для тех, кто решил расстаться с партнером.
5 ПЛОХИХ СПОСОБОВ ЗАКОНЧИТЬ ОТНОШЕНИЯ. ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ?
1. Исчезать
Плохая мысль — уйти по-английски, не прощаясь и ничего не объясняя. Такой разрыв оставляет чувство неопределенности. Уважайте чувства человека, которого любили, хотя бы из благодарности за все пережитое вместе.
2. Брать вину на себя
В отношения вовлечены два человека. Поэтому глупо и неправильно во всем обвинять себя. Во-первых, это звучит фальшиво, как будто вы просто хотите быстрее со всем покончить. Во-вторых, партнер не проведет работу над ошибками и не изменит своего поведения в следующем романе.
3. Обвинять во всем партнера
Если вы наговорите на прощание кучу гадостей, то породите у человека массу комплексов. Не стоит также жаловаться на бывшего избранника общим знакомым. Это ставит и их, и вас в неловкое положение. Не принуждайте их занимать чью-то сторону.
4. Преследовать
Вторжение в жизнь бывшего партнера после завершения отношений только мешает идти дальше. Так что старайтесь не заходить на его страничку в соцсетях и не узнавать у общих друзей новости. И помните, что звонки по ночам после пары бокалов, чтобы «поговорить по душам», никого еще не сделали счастливее. Постоянно появляться в жизни бывшего партнера, но при этом не хотеть быть с ним, крайне эгоистично.
5. Фантазировать на тему «а что, если бы я не…»
Неправильно думать, что если бы вы повели себя по-другому в той или иной ситуации, вы сейчас были бы вместе. Одна ошибка не так часто приводит к разрыву. Исключение — разве что ситуации измены.
5 ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ РАССТАТЬСЯ ПО-ХОРОШЕМУ
1. Подготовьте почву
Опыт работы психоаналитиков доказывает, что элемент сюрприза делает разрыв более мучительным. И вам, и вашему партнеру потребуется время, чтобы подготовиться к переменам.
2. Разделите вину пополам
Расскажите, что в поведении партнера привело к такому финалу, но не забудьте упомянуть и о своих ошибках.
3. Сохраняйте достоинство
Не выносите сор из избы и не рассказывайте всем подряд об ужасных привычках бывшего партнера и других личных моментах.
4. Установите границы общения
Договоритесь, хотите ли вы остаться друзьями, ходить друг к другу на дни рождения или помогать в каких-то бытовых вопросах. Если у вас есть совместное имущество, вам точно придется контактировать, чтобы его разделить.
5. Настройтесь на лучшее
Ничто в жизни не проходит бесследно. Подумайте, какой урок вы можете вынести из случившегося, и поблагодарите партнера за все радостные моменты, которые у вас были.
Расставание — непростой процесс, даже если он проходит по обоюдному желанию. В это время очень кстати придутся умные часы, которые позволят контролировать давление, сердечный ритм, физическую активность и качество сна.
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