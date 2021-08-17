Как шведский философ стал добычей Сатаны

Шведский теолог Эммануил Сведенборг вошел в историю философии благодаря оригинальной теории жизни и смерти: в представлении ученого жизнь и смерть – всего лишь отражения Изначального Света в овальном зеркале, а главный вопрос, на который следует ответить человеку – по какую сторону бытия он находится.

Родом из детства

Согласно Сведенборгу, момент кончины никогда не фиксируется явно – просто в какой-то момент жизнь становится все более унылой и скоротечной. Человек думает, что продолжает жить и властвовать над своей судьбой, хотя он уже давным-давно мертв и окружен такими же мертвецами.

Даже самые сложные метафизические конструкции порою уходят корнями в детский страх темноты. Однажды фрау Сведенборг решила наказать расшалившегося сынишку и заперла сорванца в темном чулане. Маленький Эммануил плакал от ужаса, наблюдая, как вокруг него постепенно сгущается мрак: казалось, что стремительно растущие тени, которые отбрасывало робкое пламя свечи на обледенелые стены кладовки, вот-вот поглотят его целиком. Внезапно внимание мальчика привлекло трюмо, висевшее напротив. Он долго и пристально вглядывался в отражение подступающей тьмы, жадно выхватывая из ее объятий свой ускользающий облик – и вдруг вместо знакомой до боли конопатой физиономии в холодной зеркальной амальгамме проступила «гримаса вселенского зла», как позже признается философ в беседе с другом – медиком.



После бессонной ночи, проведенной в поединке совести с неуемными амбициями, совестью, строгая мать наконец-то сменила гнев на милость. Каково же было ее удивление, когда она нашла Эммануила в состоянии запредельного шока: всего за одну ночь черные кудри мальчика стали совершенно седыми. С тех пор ученого стал преследовать невыносимый страх перед зеркалами, который, как доверительно сообщил Сведенборгу его собеседник, являлся не чем иным, как завуалированном ужасом перед смертью, и единственный способ избежать желтого дома – это взглянуть в лицо костлявой.

Опасные забавы

Вскоре после того разговора ученый пережил свое первое откровение. «Открылся и мой внутренний взор, так что я получил возможность видеть обитателей мира духов, небеса и ад, и, благодаря этому, множество скрытых аспектов бытия», – писал Сведенборг в дневнике.

По признанию теолога, входить в транс ему помогало зеркало, изготовленное по особой технологии. Ученый разводил измельченный графит в оливковом масле и нагревал смесь на медленном огне, после чего выкладывал свое варево тонким слоем на отполированное стекло и просушивал его в течение недели. На выходе получалось черное, как ночь, зеркало, нагонявшее страху на коллег. У многих возникали вполне обоснованные подозрения, что почтенный профессор свел дружбу с нечистой силой, но Сведенборг отмахивался, мотивируя свой выбор тем, что черное зеркало менее утомительно для глаз, а отсутствие бликов способствует лучшей концентрации. Вот только почему великий ученый никогда не поворачивался к своим зеркалам спиной, а уходя, накидывал на каждое из них непроницаемую ткань?

Однажды во время званого ужина Сведенборг, потехи ради, привел в потайную комнату с зеркалами любопытного приятеля. "Через несколько минут после сосредоточения взгляда поверхность зеркала затуманилась и покрылась легкой беловатой дымкой. Постепенно она усиливалась и превратилась в голубоватый фосфорический свет и заклубилась большими облаками, быстро проносившимися перед зеркалом. Тогда в зеркале обозначились определенные формы, и я отчетливо увидел желаемое", – взахлеб рассказывал молодой человек, вернувшись к гостям, а радушного хозяина вскоре прозвали «шведским Фаустом» – с точки зрения Церкви, само по себе желание испытать судьбу, испрашивая знамения, считается грехом, а если уж очень хочется, то прозорливости нужно добиваться духовными средствами.

Все по местам должен был расставить Божий суд. И хотя достоверных сведений об обстоятельствах смерти Сведенборга не нашлось, в народе о кончине ученого ходили недобрые слухи. По легенде, однажды «шведский Фауст» так и не вышел из своей потайной комнаты. Лишь спустя 12 лет родственники Сведенборга обнаружили замурованные останки чернокнижника в одной из стен прогулочной галереи фамильного замка. Рядом с телом сидел большой черный кот и лукаво щурил изумрудные глаза…

Подготовила Анабель Ли,

по материалам eight.tj, livejournal.com

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