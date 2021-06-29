20 настолько милых животных, что не улыбнуться, глядя на них, будет преступлением

Мир фауны настолько богат и разнообразен, что каждый человек, задавшись целый, сможет отыскать животное, которое будет наиболее ему симпатично.
Большинство, конечно, любят собак и котиков, но, как говорится, «в океане полно другой рыбы» и сегодня мы попытаемся вам в этом убедить, благодаря милейшим фотографиям животных разных видов.
Фотография котика, которая растопит любое сердце
Мистер Дракула, Вы просто очаровательны!
Кажется, кто-то оставил в машине картофельное пюре
Коробочный воин по кличке Эбби
Этот малыш точно не медвежонок?
«В нашем местном приюте для диких животных одному из енотов удалось перебраться через забор в загон для оленей. Готовьтесь растянуться в улыбке!»
«Это мой новый щенок по кличке Саной! Ей около 14 недель, и она не может понять, что делать со своими ушами»
Улыбочку!
Кто-то доволен тем, что попробовал вкусняшку
Скажи сыыыр!
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