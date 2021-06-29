20 настолько милых животных, что не улыбнуться, глядя на них, будет преступлением

Мир фауны настолько богат и разнообразен, что каждый человек, задавшись целый, сможет отыскать животное, которое будет наиболее ему симпатично.

Большинство, конечно, любят собак и котиков, но, как говорится, «в океане полно другой рыбы» и сегодня мы попытаемся вам в этом убедить, благодаря милейшим фотографиям животных разных видов.

Фотография котика, которая растопит любое сердце

Мистер Дракула, Вы просто очаровательны!

Кажется, кто-то оставил в машине картофельное пюре

Коробочный воин по кличке Эбби

Этот малыш точно не медвежонок?

«В нашем местном приюте для диких животных одному из енотов удалось перебраться через забор в загон для оленей. Готовьтесь растянуться в улыбке!»

«Это мой новый щенок по кличке Саной! Ей около 14 недель, и она не может понять, что делать со своими ушами»

Улыбочку!

Кто-то доволен тем, что попробовал вкусняшку

Скажи сыыыр!

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