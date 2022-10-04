Сможете ли Вы решить эту головоломку

Поверьте, это головоломка – одна из тех, над которой действительно придется поломать голову. И неважно, какой у Вас IQ (коэффициент интеллекта). Это здесь не играет никакой роли! Все, что Вам нужно, это абстрагироваться от стандартного образа мышления и задействовать творческий подход. Когда Вы узнаете правильный ответ – обязательно поделитесь этой задачкой со всеми своими друзьями!

Попробуйте! Вы точно не пожалеете!

Задачки в Интернете иногда могут быть по-настоящему сложными!

Результат этого теста покажет, насколько нестандартно Вы способны использовать возможности своего мышления.

Давайте начнем с легкого задания!

Ответ – 54325. Несложно, согласитесь? Пришло время немного поднапрячься.

А теперь попробуйте решить вот это!

Ну что? Мозги уже кипят?

Если Вы назовете ответ, прежде чем назовем его мы, то Вы – настоящий гений!

Вот ответ, ребята!

Правильный ответ – R Это была не математическая задачка! Мы всего лишь представили на схеме автомобильную коробку передач!

Если Вы не догадались вовремя – не волнуйтесь! Пока еще никто не смой решить это прикольную задачку!

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А вы знали об этом?

Как-то Сталин с Молотовым, жившие в гостинице «Националь» шли от Кремля к Тверской, когда нищий попросил у них копеечку. Скряга Молотов не дал и схлопотал: «Ах вы, буржуи, жалко вам рабочему человеку копейку дать». Тогда Сталин протянул десять рублей и услышал другую речь: «Ах, буржуи, мало вас не добили». После чего Иосиф Виссарионович глубокомысленно изрек: «Нашему человеку надо знать, сколько дать: много дашь - плохо, мало дать - тоже плохо»!

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