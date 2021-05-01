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Почему у русских в сутках было два дня и две ночи

Почему у русских в сутках было два дня и две ночи

 

Сегодня восьмичасовой сон в течение всей ночи кажется нам настолько естественным, что не дай бог сбиться с привычного ритма и проснуться в неурочный час, как нас уже одолевает паника и страх перед возможными последствиями бессонницы.

Но на самом деле современный режим сна – это новшество, которое стало возможным только с изобретением электричества и искусственного освещения. До начала XIX века практически повсеместно практиковался режим так называемого бифазного сна, когда наши предки разбивали отведенные часы для сновидений на два отрезка времени в сутки. Эта практика присутствовала и в жизни русских крестьян.

Летний дневной сон

Поскольку, в основном, русские крестьяне были людьми подневольными, львиная доля их труда уходила на то, чтобы обеспечить урожаем своего помещика, а уже потом позаботиться о собственном пропитании – а ведь от запасов, сделанных в летний период с апреля по октябрь, зависело выживание всей крестьянской семьи в течение года.

Ситуация усугублялась худородностью почв, примитивностью орудий труда, сводившихся к сохе и плугу, необходимостью зачастую, помимо землепашества, заниматься промыслами. Так что во время страды крестьяне обоего пола, от мала до велика, трудились с самого рассвета и до заката – по 13-15 часов в сутки.

При этом на женские плечи ложились еще ежедневные домашние хлопоты.

Поскольку до начала позапрошлого столетия часов в крестьянских домах не было (да и весь XIX век они оставались большой редкостью), сельское население строило режим дня, ориентируясь на восход и заход солнца, бой церковного колокола, петушиный крик. В страдное время полевые работы начинались в около семи часов утра, так что крестьяне просыпались очень рано, еще до рассвета, «со вторыми петухами» – примерно в четыре утра.

Почему у русских в сутках было два дня и две ночи

 

Однако недостаток ночного отдыха и переутомление от работы в поле отчасти компенсировались обязательным послеобеденным сном, пропускать который считалось буквально грехом. Как правило, крестьяне обедали прямо в поле, не тратя время на дорогу домой, и могли прикорнуть прямо в ближайшем стоге сена на часик-другой. И хотя именно для крестьян летний дневной сон был жизненно необходим, поскольку восстанавливал их трудоспособность, надо отметить, что он не был прерогативой одного только крестьянства – представители всех прочих сословий, в том числе и обитатели богатых усадеб, тоже старались не упускать приятную возможность вздремнуть после сытного обеда.

Так традиционный полуденный сон русского поместья в красках описывает классик отечественной литературы И.А. Гончаров во «Сне Обломова» – самостоятельной главе знаменитого романа: «…В доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна. Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита – все разбрелись по своим углам; а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед.

И садовник растянулся под кустом в саду, подле свой пешни, и кучер спал на конюшне. <…> В людской все легли вповалку, по лавкам, по полу и в сенях <…>. Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады…».

Ночное бдение

Зимний ритм жизни в крестьянской общине значительно отличался от летнего и был полностью подчинен короткому световому дню – свечи были дороги, и сельские жители дорожили каждым часом, спеша управиться со всеми необходимыми делами. Так что зимой спать днем после обеда становилось для крестьянина невозможным удовольствием, зато ночной сон все так же разбивался надвое. Ко сну отходили довольно рано.

Сразу после ужина, как только заходило солнце, крестьянская изба погружалась в сон – маленькие дети засыпали на полатях, старики почивали на печи, остальные члены семейства отдыхали на деревянных лавках, сундуках или прямо на полу. Кровати были для русских крестьян непозволительной роскошью. Раздеваться тоже было не принято – как из суеверия, так и из гигиенических соображений.

Почему у русских в сутках было два дня и две ночи

 

Первый сон длился примерно 4-5 часов. Затем наступал непродолжительный период бодрствования – крестьянки вставали, чтобы подоить коров и поставить хлеб, старики использовали период бдения для молитв, молодые супруги часто предавались в это время любовным утехам – в общем, каждый занимался своими делами.

Возвращение в царство Морфея происходило около трех часов ночи, и после этого русские крестьяне спали уже до рассвета. Таким образом, бифазная модель сна русского крестьянина в зимний период выглядела приблизительно так: первый сон длился с восьми часов вечера до полуночи, затем после трехчасового бдения наступал второй сон – с трех часов ночи и до 7-8 часов утра.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157738

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