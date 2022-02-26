5 вопросов, чтобы понять причины охлаждения в паре

Мы не всегда встречаем у партнера понимание и поддержку, в которых нуждаемся, и иногда чувствуем себя очень одиноко. Психотерапевт Эстер Перель предлагает поразмышлять над пятью вопросами, чтобы понять, почему это происходит.

«Я почти не получаю сочувствия от моего друга, — жалуется 30-летняя Анна. — Стоит мне сделать шаг к нему, и он сразу же делает шаг от меня». Такая проблема не редкость в парах. «Как развивать сексуальные отношения, если мой партнер не заинтересован в душевной близости?» — спрашивает 44-летняя Габриелла. Часто случается, что один стремится к большей близости, а другой отстраняется. Это настолько типичная ситуация, что психотерапевты придумали название для двух типов партнеров.

Один преследует, другой отстраняется

Того партнера, кто сильнее стремится к доверию, открытости и укреплению связи, психологи называют «преследующим» (pursuer). Второго, который хочет поддерживать дистанцию, нуждается в личном пространстве и автономии, называют «отстраняющимися» или «дистанцирующимися» (distancer).

В приведенных выше примерах Анна и Габриелла — «преследующие», а их партнеры-мужчины «отстраняющиеся». Но может быть и наоборот, когда мужчина нуждается в душевном тепле, которое женщина в паре не готова предоставлять.

Задача — разобраться, связаны причины охлаждения с вашими отношениями или с какими-то личными проблемами партнера

Преследующий партнер чувствует, что его самого и его усилия сохранить и развить отношения не ценят, объясняет психотерапевт Эстер Перель. Он или она переживает одиночество, «и это может привести к росту отрицательных эмоций, таких как чувство отвержения, стыд за свое желание близости, снижение самооценки, отсутствие любви».

И если поначалу может показаться, что от этого страдает только один, то в дальнейшем развитие ситуации приведет к тому, что и второй партнер начнет испытывать чувство вины, считать себя неспособным на глубокую привязанность и близость.

Как начать разговор

Если, несмотря на непонимание, ваши отношения прочные и есть стремление их сохранить, психотерапевт рекомендует обсудить ситуацию. Цель беседы — рассказать о своих переживаниях, а не обвинить партнера. Поэтому Эстер Перель предлагает вести разговор примерно в таком духе:

«Я полностью понимаю, что сейчас наши взгляды и настроение не совпадают. Мы чувствуем по-разному. Но мне очень важно знать, что ты обо мне заботишься и тебе небезразличны мои чувства, что ты сочувствуешь мне и не отстраняешься. Я не требую, чтобы ты хотел того же самого, что и я. Но мне важно знать, что тебе интересно, чего же я хочу».

5 вопросов для понимания ситуации

Если вам хочется большей близости с партнером, а он этого не хочет, эти вопросы помогут вам подготовиться к такой беседе.

Что с нами происходит прямо сейчас? Что нас сдерживает, не дает нашим отношениям развиваться? Что мы можем сделать вместе, чтобы изменить это? Что я могу сделать для тебя, чтобы каждый из нас получил то, что ему нужно? Что происходит в нашей сексуальной жизни?

Постарайтесь понять причины

Перед вами задача — разобраться, связаны причины охлаждения с вашими отношениями или с какими-то личными проблемами партнера. В первом случае важно обсудить это, как описано выше. Во втором случае он или она должен принять на себя ответственность за свои обстоятельства и что-то предпринять. Вам же остается только активней заниматься собственной жизнью и помогать партнеру в той степени, в какой это в ваших силах.

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