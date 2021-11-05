Почему Фюрер спас 40 британских дивизий, запретив своим генералам атаковать

В истории произошло уникальное событие, которое получило негласное название «Чудо Дюнкерка». В этой статье речь пойдёт об эвакуации союзников через Ла-Манш, которую Гитлер позволил им провести. Ему стоило только отдать приказ, и его танковые дивизии "раскатали" бы хлипкий фронт союзников за несколько дней. Но он этого не сделал. О причинах этого решения я и расскажу в сегодняшней статье.

Как развивались события

10 мая 1940 года Германия инициировала план «Гельб». Начались активные боевые действия в Европе. Немецкое наступление развивалось стремительно.

20 мая немецкие танки прорвались к Абвилю, тем самым поставив под угрозу уничтожения огромную группировку союзнических войск, состоящую из французских, британских и бельгийских солдат. В порту Дюнкерка было заперто 40 боеспособных дивизий.

«Мы разбиты! Мы полностью разбиты!», - докладывал в Лондон премьер-министр Франции Рейно.

Спустя 2 дня Черчилль отдал приказ на эвакуацию. Эта операция получила кодовое название «Динамо». Союзники планировали спасти не больше 45 тысяч солдат и офицеров, ведь немецкие танки находились в 16 километрах от Дюнкерка.

И 24 мая 1940 года Гитлер отдал непонятный приказ о запрете использования танковых соединений на данном участке.

Британские войска ожидают эвакуации в Дюнкерке. Фото в свободном доступе.

«Спасительный» приказ Гитлера

Историки до сих пор не могут понять, что же побудило Гитлера отдать такой приказ. Союзники находились в катастрофическом положении. Они не были готовы к эвакуации. Немецкие танки могли в течение суток пробиться к Дюнкерку и уничтожить десятки тысяч вражеских солдат.

Однако, Гитлер запретил приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 километров, позволив использовать только артиллерию, авиацию и пехотные соединения.

Приказ Гитлера транслировался в открытом режиме, поэтому он нём тут же стало известно союзникам. Многие считают, что это было сделано намерено, чтобы дать британцам возможность эвакуироваться на Туманный Альбион. Среди немецких генералов было много тех, кто выступал против такого промедления:

«Мы потеряли время, поэтому кольцо вокруг французов и англичан было замкнуто медленнее, чем это было возможно. Главное состоит в том, что вследствие остановки механизированных соединений кольцо не замкнулось на побережье, и теперь приходится лишь созерцать, как многие тысячи солдат противника у нас под носом бегут в Англию», - писал в своём дневнике генерал Франц Гальдер.

Английские солдаты бегут из Европы. Кадр из фильма "Дюнкерк".

Эвакуация союзников и бездействие Гитлера

Эвакуация началась 26 мая 1940 года. Были задействованы сотни транспортных кораблей. Дюнкерк регулярно подвергался атакам с воздуха и артиллерийским ударам. Пехотные соединения немцев также пытались пробиться к порту, но французские и британские войска удерживали их на отдалении.

Без танков было сложно прорвать массированную линию обороны. Кроме того, британские ВВС активно прикрывали Дюнкерк с воздуха. Люфтваффе регулярно теряло самолёты, поэтому атаки становились всё менее интенсивными.

В период с 26 мая по 4 июня, в ходе операции «Динамо», в Великобританию было отправлено 338 тысяч союзнических солдат и офицеров. Некоторые из них скончались от ран в пути, но 337 тысяч успешно добрались до английского берега.

В связи с нехваткой кораблей для эвакуации, союзникам пришлось оставить на берегу огромное количество военного имущества, в том числе десятки тысяч единиц техники, тысячи тонн топлива и боеприпасов.

Британские войска под авиаударом. Фото в свободном доступе.

Причины «лояльности» Гитлера

Истинную причину такого решения мог знать только сам Фюрер. Нам с вами остаётся только догадываться. У нас лишь есть различные теории, которые выдвигают историки относительно этого «странного» приказа. Рассмотрим же основные версии:

Одни считают, что Гитлер планировал использовать 3 сотни тысяч британских солдат в качестве заложников для переговоров с Черчиллем. Известно, что ещё до начала наступления, руководство Третьего Рейха пыталось договориться с Великобританией. Гитлер не хотел воевать с британцами, его больше интересовала континентальная Европа.

Однако, против этой версии говорит тот факт, что немцы не пытались пленить британцев в Дюнкерке. Они активно обстреливали их артиллерией, пытались разбомбить самолётами. Кроме того, нет достоверных сведений о том, что Гитлер пытался связать с Черчиллем в конце мая 1940-ого. Причиной лояльности Гитлера могли стать и возросшие потери немецких танков. Фюрер прекрасно понимал, что именно танки являются основной ударной мощью Вермахта. В период с 10 по 20 мая потери танков сильно выросли. Экипажи устали, техника нуждалась в ремонте. Эвальд фон Клейст, командовавший танковыми соединениями на этом участке, докладывал о том, что половина боевых машин находится в неисправном состоянии. Бытует и ещё одна версия, связанная с контрнаступлением французов в районе Абвиля. 24 мая генерал де Голль провёл массированную атаку на этот город. Генерал-полковник фон Рунштедт посчитал, что действия французов могут угрожать немецким войскам, и предложил перебросить танки на его участок, а захват Дюнкерка доверить пехоте.

С его решением не были согласны другие командиры – Зепп Дитрих и Гейнц Гудериан, которые предпочитали мыслить нестандартно и отходить от традиционных стратегических решений.

Учитывая, что успех немецких генералов в Европе существенно увеличил их влияние на родине, Гитлер вполне мог пойти против них, тем самым продемонстрировав им свою силу.

🔵 «Использовали эти танки крайне необычным образом»- зачем в британской армии было 9 танков «Пантера»

Оставленная союзниками в порту Дюнкерка техника. Фото в свободном доступе.

Я перечислил выше основные "рабочие" версии историков. Теперь я хочу немного сказать о своём взгляде на ситуацию. Он, разумеется субъективный, поэтому прошу не судить меня строго. Дело в том, что разгромленные британские дивизии, которые зачастую отступали даже без тяжелого вооружения не представляли никакой ценности для Гитлера.

Этих пленных требовалось где-то содержать ( в отличие от советских солдат, европейцы содержались в адекватных условиях), да и вся их техника и материальная база была брошена. А в случае серьезного наступления, вермахт не смог бы избежать потерь. То есть на одной чаше весов огромное число подавленных пленных солдат, а на другой траты времени, человеческие и материальные потери, а так же критическое ухудшение отношений с Британией (напомню, что Гитлер рассматривал вариант мира с союзниками, во время войны с СССР).

Поэтому, не стоит однозначно называть отсутствие наступательного приказа ошибкой. Возможно это было хитрым и взвешенным решением.

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