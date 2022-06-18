6 вещей, которые нельзя делать после расставания

Через разрыв отношений приходится пройти многим. И без разочарования, боли и обид бывает не обойтись.

Есть несколько правил, о которых нужно помнить при болезненном расставании.

Что же не стоит делать, когда долгие отношения закончились на плохой ноте?

Сдерживать свои эмоции

После расставания бывает тяжело прийти в себя и избавиться от угнетающих мыслей. Дайте себе время вернуться к прежней жизни. Погрустить и порефлексировать бывает полезно, но только если это не затягивается надолго. Проведите пару дней наедине с собой и со своими мыслями, а потом начинайте выходить из этого угнетающего состояния и избавляться от негатива. Если вы с самого начала будете блокировать плохие эмоции, то со временем они вас догонят и дадут о себе знать.

Не обращаться за поддержкой

Кому-то расставание дается легко, а кто-то долгое время не может забыть и отпустить прошлое. Если вы относите себя ко второй категории людей, то не бойтесь обратиться за помощью. Чувствуете, что не справляетесь самостоятельно? Звоните подругам, семье, чаще старайтесь видеться с близкими и не переживайте, что кто-то может подумать о вас что-то не то. Если помощи близких вам недостаточно, то подумайте о поиске специалиста. Психолог поможет пережить болезненное расставание без последствий для нервной системы и здоровья.

Начинать новые отношения

И помните, что просить помощи — это не стыдно.

Когда заканчиваются долгие и крепкие отношения, бывает тяжело примириться с мыслью, что теперь рядом никого нет. Ощущение одиночества и потерянности может толкать не безрассудные поступки. Постарайтесь рассуждать здраво и не искать сразу замену ушедшим отношениям. Дайте себе время прийти в себя, подумайте, что вам сейчас больше всего нужно, чего вы на самом деле хотите. И только потом открывайтесь для следующего этапа жизни. Уделите время себе и тогда период после расставания пройдет менее болезненно.

Мстить

Казалось, у вас были идеальные отношения. Но теперь вы убеждены, что он вас был недостоин, вел себя неправильно и вообще, как можно было потратить столько времени на такого неблагородного человека? Все эти мысли приводят к непреодолимому желанию отомстить, сделать больно и напомнить о своей гордости. В это мгновение надо останавливать себя от грубой ошибки. Выбирая месть, вы в первую очередь делаете хуже себе. Во-первых, так вы усиливаете свои эмоции и еще больше погружаетесь в негативное состояние. Во-вторых, о том, что вы сделаете из мести, можно сильно пожалеть. Пройдет время, и вы отпустите ситуацию, а содеянного уже не вернуть.

Замыкаться в себе

Дать себе время поплакать и погрустить вполне нормально, но погружаться в это состояние на недели и месяцы — идея не из лучших. Проведите немного времени наедине с собой, а затем начинайте чаще встречаться с друзьями и близкими. Так вы постепенно проживете негативные эмоции и оставите их в прошлом. Закрываясь в себе, вы не даете себе возможность двигаться дальше и жить полной, насыщенной жизнью. Как бы это ни было сложно, выходите из дома и общайтесь с людьми. Наполните свою жизни позитивными эмоциями, и негатив от расставания уйдет сам собой.

Избавляться от памятных вещей и фотографий

Первое желание после болезненного расставания — навсегда избавиться от всего, что напоминает об этом человеке. Но не спешите сразу выбрасывать его подарки и удалять фотографии с телефона. Первые острые эмоции со временем пройдут и потом вам захочется вспомнить время, проведенное с когда-то любимым человеком. Выбросив все памятные вещи из своей жизни, вы не вычеркнете бывшего из прошлого. А прожив расставание и отпустив весь негатив, вы почувствуете, что эти предметы перестали быть частью боли, а стали воспоминаниями о продолжительном периоде вашей жизни, в котором были и положительные моменты тоже.

Главное, что важно помнить при разрыве долгих отношений — это не конец света. Вы обязательно найдете другого человека, который принесет массу положительных эмоций. Ошибки в жизни случаются, и их важно воспринимать как опыт, а не как потерянное впустую время. Старайтесь вспоминать положительные моменты, даже если красиво расстаться не получилось, а не концентрируйтесь на негативе и боли.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2501573414140775326

А вы знали об этом?

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