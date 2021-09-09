12 фактов и мифов о воде

Вода — основа жизни не только для человека, но и для всей нашей планеты. Она является основным компонентом живых организмов. Казалось бы, мы все знаем о воде, о ее свойствах и пользе. Но процесс познания не прекращается, и наука открывает все новые факты.

К сожалению, наряду с научными доказательствами существует ряд заблуждении и вымыслов, которые прочно укоренились в наших головах. Давайте разберемся, что миф, а что факт.

1. Человек должен выпивать 8 стаканов воды в день



Это миф. Непонятно, откуда взялась эта норма. Да это уже и не важно. Дело в том, что людям с разным весом и разной мышечной массой нужно разное количество воды. Обычно рекомендуют исходить из среднего показателя потребности: 30-40 мл на килограмм веса. Но и эти показатели не являются точными. Дневная норма напрямую зависит от климата, возраста, особенностей работы, хронических заболеваний. Если вы занимаетесь спортом или работа связана с физическими нагрузками – потребность в жидкости увеличивается.

Однако не забывайте, что большая часть этой воды содержится в продуктах, которые вы потребляете. Еще в 2007 году журнал BMJ включил пункт о восьми стаканах воды в день в список главных медицинских мифов современности.

2. Вода вымывает токсины из организма



Это факт. Нормальную деятельность почек обеспечивает употребление достаточного количества чистой воды. Как известно, почки являются естественным фильтром организма, и вода способствует выведению токсинов из организма, и главным образом через почки.

3. Если у вас отеки, пейте меньше воды



Это миф. Если отеки не связаны с серьезными заболеваниями, то как раз наоборот. Если в организме мало воды, он начинает запасаться впрок. Особенно если вы регулярно пьете мало воды. Как только вы начнете пить достаточное количество воды, все придет в норму, организм перестанет делать запасы.

4. Вода поможет коже быть увлажненной



Это миф. Принято считать, что главный фактор, играющий роль в состоянии увлажненности кожи, — это большое количество потребляемой воды. Конечно, если организм сильно обезвожен, то это ухудшит состояние организма в целом. Но вода не доходит до эпидермиса (верхнего слоя кожи). Если вы здоровы, то состояние кожи зависит от внешних факторов. Это и окружающая среда, и правильный уход за кожей. Количество сальных желёз и их функционирование также влияет нас сухость кожи.

5. Питьевая вода поможет снизить вес



Это факт. Точнее, вода помогает в этом процессе. Следует учесть, что речь идет о чистой питьевой воде, а не о газированных напитках. Вода ускоряет процесс метаболизма и снижает аппетит, а точнее жажду, которую мы часто за него принимаем. Участки мозга, которые контролируют эти два ощущения, находятся рядом, поэтому мы часто путаемся.

6. Желтая моча признак обезвоживания



Это миф. Нормальным цветом мочи считается темно-желтая прозрачная, светло-желтая прозрачная и желтая прозрачная. Много факторов определяют цвет мочи. Это и прием лекарственных препаратов, некоторые пищевые красители, слабительные, нарушение работы организма. При обезвоживании цвет мочи, конечно же, меняется. Цвет становится темно-янтарным. Это говорит об увеличении концентрации шлаков азота и урохрома.

7. Если вы испытываете жажду, вы обезвожены



Это миф. Жажда не означает, что вы обезвожены. Жажда — это сигнал нашего организма о том, что ему необходимо больше воды. В нашей крови имеется определенное количество соли и воды. Жажда — результат увеличения количества соли по сравнению с водой. Если концентрация соли увеличилась на 2 процента, вы испытываете жажду. Если на 5 процентов и более, у вас начнётся обезвоживание.

8. Во время занятий спортом вам нужны спортивные напитки, а не вода



Это миф. У спортивных напитков хорошая реклама, но они нужны не всем. Спортивные напитки содержат электролиты, которые необходимы для правильной работы клеток организма. Возможно, людям участвующим в длительных марафонах или чьи тренировки длятся долго, они и принесут пользу, но большинству людей они бесполезны. К тому же много напитков содержат только воду и сахар, и тренеры советуют воздержаться от их употребления. Чистая вода — вот все, что вам нужно во время тренировки.

9. Можно пить много воды



Это факт. Конечно, люди с определенными заболеваниями могут подвергнуть риску свое здоровье, выпивая слишком много воды. Это некоторые сердечные заболевания, высокое кровяное давлении, отек нижних конечностей, заболевания почек (пересадка). В этом случае они должны проконсультироваться с лечащим врачом. В остальных случаях вы можете пить воды столько, сколько вам хочется. Потому что если вы употребляете мало воды, то почки вынуждены вырабатывать более концентрированную мочу, что может спровоцировать образование камней в почках.

10. Не следует использовать пластиковые бутылки повторно



Это факт. Используя одноразовую бутылку для воды второй раз, вы подвергаете себя риску. Даже бутылки многоразового использования (из полиэтилена и полипропилена) относительно безопасны, если их постоянно обеззараживать. Ну кто станет этим заниматься? Пластиковые бутылки — подходящая среда для размножения бактерий. Уровень бактерий в таких бутылках часто превышает допустимые нормы. Используйте многоразовые емкости для воды с широким горлом, которое можно хорошо вымыть. Можно использовать одноразовые трубочки для питья.

11. Существование «памяти» воды научно не доказано



Это факт. Во все времена люди наделяли воду магическими свойствами. Всем известны легенды о «живой» и «мертвой» воде. Людям хочется верить в чудеса. Воду заговаривали, дабы наделить ее целительными свойствами. Но, это все лишь народное поверье. Физики твердо говорят — структурированная вода — это антинаучный вымысел. Нет никаких научных доказательств, которые бы доказали существование «памяти» воды.

12. Нельзя кипятить повторно кипяченную воду



Это миф. В народе существует страшилка, что якобы нельзя повторно кипятить воду. От этого нарушается кристаллическая решетка и вода становится «тяжелой». Дело в том, что такая вода действительно становится «тяжелой», так как в ней повышается содержание изотопов тяжелого водорода — дейтерия. И это опасно для здоровья. Здесь специалисты не спорят. Но концентрация дейтерия в кипяченной воде столь незначительна, что не стоит пугаться. У медицины нет подтверждений, что такая вода может нанести вред здоровью.

Конечно, вода является не только источником здоровья, но и источником болезней, так как она хорошо растворяет в себе ядовитые вещества и является переносчиком болезнетворных бактерий. Употребляйте только чистую воду и будьте здоровы.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2299417037019024338/

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