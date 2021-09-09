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12 фактов и мифов о воде

Вода — основа жизни не только для человека, но и для всей нашей планеты. Она является основным компонентом живых организмов. Казалось бы, мы все знаем о воде, о ее свойствах и пользе. Но процесс познания не прекращается, и наука открывает все новые факты.

К сожалению, наряду с научными доказательствами существует ряд заблуждении и вымыслов, которые прочно укоренились в наших головах. Давайте разберемся, что миф, а что факт.

12 фактов и мифов о воде

1. Человек должен выпивать 8 стаканов воды в день

12 фактов и мифов о воде


Это миф. Непонятно, откуда взялась эта норма. Да это уже и не важно. Дело в том, что людям с разным весом и разной мышечной массой нужно разное количество воды. Обычно рекомендуют исходить из среднего показателя потребности: 30-40 мл на килограмм веса. Но и эти показатели не являются точными. Дневная норма напрямую зависит от климата, возраста, особенностей работы, хронических заболеваний. Если вы занимаетесь спортом или работа связана с физическими нагрузками – потребность в жидкости увеличивается. 

Однако не забывайте, что большая часть этой воды содержится в продуктах, которые вы потребляете. Еще в 2007 году журнал BMJ включил пункт о восьми стаканах воды в день в список главных медицинских мифов современности.

2. Вода вымывает токсины из организма

12 фактов и мифов о воде


Это факт. Нормальную деятельность почек обеспечивает употребление достаточного количества чистой воды. Как известно, почки являются естественным фильтром организма, и вода способствует выведению токсинов из организма, и главным образом через почки.

3. Если у вас отеки, пейте меньше воды

12 фактов и мифов о воде


Это миф. Если отеки не связаны с серьезными заболеваниями, то как раз наоборот. Если в организме мало воды, он начинает запасаться впрок. Особенно если вы регулярно пьете мало воды. Как только вы начнете пить достаточное количество воды, все придет в норму, организм перестанет делать запасы.

4. Вода поможет коже быть увлажненной

12 фактов и мифов о воде


Это миф. Принято считать, что главный фактор, играющий роль в состоянии увлажненности кожи, — это большое количество потребляемой воды. Конечно, если организм сильно обезвожен, то это ухудшит состояние организма в целом. Но вода не доходит до эпидермиса (верхнего слоя кожи). Если вы здоровы, то состояние кожи зависит от внешних факторов. Это и окружающая среда, и правильный уход за кожей. Количество сальных желёз и их функционирование также влияет нас сухость кожи.

5. Питьевая вода поможет снизить вес

12 фактов и мифов о воде


Это факт. Точнее, вода помогает в этом процессе. Следует учесть, что речь идет о чистой питьевой воде, а не о газированных напитках. Вода ускоряет процесс метаболизма и снижает аппетит, а точнее жажду, которую мы часто за него принимаем. Участки мозга, которые контролируют эти два ощущения, находятся рядом, поэтому мы часто путаемся.

6. Желтая моча признак обезвоживания

12 фактов и мифов о воде


Это миф. Нормальным цветом мочи считается темно-желтая прозрачная, светло-желтая прозрачная и желтая прозрачная. Много факторов определяют цвет мочи. Это и прием лекарственных препаратов, некоторые пищевые красители, слабительные, нарушение работы организма. При обезвоживании цвет мочи, конечно же, меняется. Цвет становится темно-янтарным. Это говорит об увеличении концентрации шлаков азота и урохрома.

7. Если вы испытываете жажду, вы обезвожены

12 фактов и мифов о воде


Это миф. Жажда не означает, что вы обезвожены. Жажда — это сигнал нашего организма о том, что ему необходимо больше воды. В нашей крови имеется определенное количество соли и воды. Жажда — результат увеличения количества соли по сравнению с водой. Если концентрация соли увеличилась на 2 процента, вы испытываете жажду. Если на 5 процентов и более, у вас начнётся обезвоживание.

8. Во время занятий спортом вам нужны спортивные напитки, а не вода

12 фактов и мифов о воде


Это миф. У спортивных напитков хорошая реклама, но они нужны не всем. Спортивные напитки содержат электролиты, которые необходимы для правильной работы клеток организма. Возможно, людям участвующим в длительных марафонах или чьи тренировки длятся долго, они и принесут пользу, но большинству людей они бесполезны. К тому же много напитков содержат только воду и сахар, и тренеры советуют воздержаться от их употребления. Чистая вода — вот все, что вам нужно во время тренировки.

9. Можно пить много воды

12 фактов и мифов о воде


Это факт. Конечно, люди с определенными заболеваниями могут подвергнуть риску свое здоровье, выпивая слишком много воды. Это некоторые сердечные заболевания, высокое кровяное давлении, отек нижних конечностей, заболевания почек (пересадка). В этом случае они должны проконсультироваться с лечащим врачом. В остальных случаях вы можете пить воды столько, сколько вам хочется. Потому что если вы употребляете мало воды, то почки вынуждены вырабатывать более концентрированную мочу, что может спровоцировать образование камней в почках.

10. Не следует использовать пластиковые бутылки повторно

12 фактов и мифов о воде


Это факт. Используя одноразовую бутылку для воды второй раз, вы подвергаете себя риску. Даже бутылки многоразового использования (из полиэтилена и полипропилена) относительно безопасны, если их постоянно обеззараживать. Ну кто станет этим заниматься? Пластиковые бутылки — подходящая среда для размножения бактерий. Уровень бактерий в таких бутылках часто превышает допустимые нормы. Используйте многоразовые емкости для воды с широким горлом, которое можно хорошо вымыть. Можно использовать одноразовые трубочки для питья.
11. Существование «памяти» воды научно не доказано

12 фактов и мифов о воде


Это факт. Во все времена люди наделяли воду магическими свойствами. Всем известны легенды о «живой» и «мертвой» воде. Людям хочется верить в чудеса. Воду заговаривали, дабы наделить ее целительными свойствами. Но, это все лишь народное поверье. Физики твердо говорят — структурированная вода — это антинаучный вымысел. Нет никаких научных доказательств, которые бы доказали существование «памяти» воды.

12. Нельзя кипятить повторно кипяченную воду

12 фактов и мифов о воде


Это миф. В народе существует страшилка, что якобы нельзя повторно кипятить воду. От этого нарушается кристаллическая решетка и вода становится «тяжелой». Дело в том, что такая вода действительно становится «тяжелой», так как в ней повышается содержание изотопов тяжелого водорода — дейтерия. И это опасно для здоровья. Здесь специалисты не спорят. Но концентрация дейтерия в кипяченной воде столь незначительна, что не стоит пугаться. У медицины нет подтверждений, что такая вода может нанести вред здоровью. 

Конечно, вода является не только источником здоровья, но и источником болезней, так как она хорошо растворяет в себе ядовитые вещества и является переносчиком болезнетворных бактерий. Употребляйте только чистую воду и будьте здоровы.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2299417037019024338/

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