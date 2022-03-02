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Черная суббота — в шаге от Третьей мировой войны

Если бы не благоразумие высших чинов, III мировой войны человечеству было бы не избежать. И речь идет не просто о боевых действиях на огромных территориях, а о применении ядерного оружия, которое сметает все живое на своем пути. А его у Советского Союза и США было предостаточно, которые длительное время пребывали в состоянии Холодной войны.

Черная суббота — в шаге от Третьей мировой войны


Именно Карибский кризис 1962 года стал решающим толчком. Случись так, что Хрущев и Кеннеди не смогли бы договориться, тогда, 27 октября1962 года, , могла начаться ІІІ мировая война. Этот день вошел запомнился как «черная суббота».                                                                                                                                                         

Причины обострения ситуации

Не успела закончиться Вторая Мировая война, как Советский союз и Америка вступили в новую фазу своих отношений. Две сверхдержавы начали огромными темпами наращивать свою обороноспособность. Так был дан старт гонке вооружений и началу холодной войны.

Когда же на Кубе к власти приходит правительство Фиделя Кастро, он сразу же решил наладить контакт с США, но президент Эйзенхауэр не пошел на сближение. Тогда Кастро принимает меры, направленные против засилья американцев.

Вашингтон отвечает агрессией.

Черная суббота — в шаге от Третьей мировой войны
Фидель Кастро

В 1961 году, уже Джон Кеннеди направляет свое войско на Кубу, которое было разбито сразу же после высадки в заливе. Как видим ситуация была крайне напряженной.

При такой расстановке, Фидель Кастро был вынужден обратиться за помощью к СССР. Он был в свою очередь заинтересован данным сотрудничеством. Во-первых, продолжала утверждаться идея строительства социализма, во-вторых, страна обретала союзника с другой стороны океана.

Естественно, что сотрудничество Союза с Кубой не могло не беспокоить США.Теперь что касается ядерного вооружения. Америка разместила военную базу в Турции и установила там ядерные боеголовки. А это было в непосредственной близости к границам Союза. Учитывая их дальность полета, США могло спокойно ударить по Москве.

Черная суббота — в шаге от Третьей мировой войны
Ядерные боеголовки в бункере

Реально оценивая последствия возможного ракетного удара по СССР, руководством страны во главе с Хрущевым и было принято прийти на помощь Кубе, тем самым получить возможность разместить на ее территории свои ядерные боеголовки.

Отметим, что все перемещения и установка ядерного оборудования и ракет проводилось в строгой секретности. Поэтому, когда американцы обнаружили у своих берегов ядерную угрозу, то это вызвало не просто шок, ситуация в отношениях двух стран стала критической.

Реакция США и действия Хрущева

В ответ на размещение советских ядерных установок на Кубе, Америка ввела вокруг острова военно-морскую блокаду. И вот в этом месте и было нарушено мировое законодательство. Это де-юро было объявлением войны, тогда как советы ничего не нарушили. Следовательно, американцы вынужденны были изменить течение своей блокады.

Черная суббота — в шаге от Третьей мировой войны

Никита Сергеевич Хрущев

Также отметим, что весь мир затаив дыхание следил за происходящим. Война была практически развязана. Оба лидера готовы были отдать приказ о применение ядерного оружия.

Переговоры, которые держали в страхе весь мир, продолжались неделю. 28 октября конфликтующие стороны договорились о том, что СССР выводит свои ядерные установки и человеческие силы с Кубы, а Америка в свою очередь из Турции, при этом больше не претендует на остров. Таким образом Карибский кризис сошел на нет и весь мир вздохнул.

Итог

Ситуация, которая могла привести к началу Третьей Мировой войне, показала всему миру, какую опасность таит в себе ядерное оружие. В результате между сверхдержавами была достигнута договоренность о прекращении ядерных испытаний. Результативность переговоров двух лидеров позволило свести на нет многолетнее противостояние.

Ситуация на Карибах дала понять, что в любом конфликте есть путь мирного урегулирования, главное своевременно это понять. Для того, чтобы быть всегда на связи, для решения безотлагательных проблем и вопросов, между Москвой и Вашингтоном была установлена прямая телефонная линия.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Черная суббота — в шаге от Третьей мировой войны

К сожалению, сегодня многие амбициозные и лживые западные политики, обложив Россию НАТОвскими базами,    забыли или просто нехотят вспоминать Карибский кризис 1962, когда мир стоял на пороге  ядерной войны !

Наглядным подтверждением этому является сегодняшнее военное противостояние между  Россией и Украиной являющее  продолжением колониальной  политики Запада , особенно  США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!                                                               

Полагаю, здравомыслящим людям  не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этого пророчества и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно сегодня в отношении  майданутых бандеровских националистов!Сегодня только слабоумные и оболваненные лживой западной пропагандой люди не верят в то , что эту войну  между Россией и Украиной специально затеял Запад !                                               

Однозначно только они , а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что  Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна,активно  пытающаяся  разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение  собственной  безопасности за счёт ослабления безопасности соседней  страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!             

Любопытно, например, как  сегодня отреагировала  бы  администрация Белого дома на  размещение Россией военной базы, например, на Кубе,  в ответ на равноценное продвижение США на Восток? К сожалению, многие украинцы , как и некоторые мои соотечественники из Грузии, уже забыли «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР в целях своей же безопасности  был вынужден  разместить ядерное оружие  на Кубе. К счастью, тогда  ядерную войну с большими усилиями удалось приостановить!

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия  уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку  США  после  распада СССР нарушили  договор о недопустимости  продвижения  НАТО на Восток. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это и  стало основной причиной драматических событий на Украине и в Грузии, а также потери ими части своих территорий.                                                           

К сожалению, недальновидные  политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!Именно поэтому Путин был просто  вынужден вести войска в Украину для  ее демилитаризации и денацификации.                                                                                                   

Под "демилитаризацией Украины" Кремль имеет в виду нейтрализацию ее военного потенциала, который активно и планомерно  подпитывался из-за рубежа для противостояния с Россией . Под "денацификацией " же  подразумевается зачистка   Украины от нацистов и профашистской  идеологии.Продолжение в моей статье «Для чего Запад развязал войну России на Украине» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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