Черная суббота — в шаге от Третьей мировой войны

Если бы не благоразумие высших чинов, III мировой войны человечеству было бы не избежать. И речь идет не просто о боевых действиях на огромных территориях, а о применении ядерного оружия, которое сметает все живое на своем пути. А его у Советского Союза и США было предостаточно, которые длительное время пребывали в состоянии Холодной войны.



Именно Карибский кризис 1962 года стал решающим толчком. Случись так, что Хрущев и Кеннеди не смогли бы договориться, тогда, 27 октября1962 года, , могла начаться ІІІ мировая война. Этот день вошел запомнился как «черная суббота».

Причины обострения ситуации

Не успела закончиться Вторая Мировая война, как Советский союз и Америка вступили в новую фазу своих отношений. Две сверхдержавы начали огромными темпами наращивать свою обороноспособность. Так был дан старт гонке вооружений и началу холодной войны.

Когда же на Кубе к власти приходит правительство Фиделя Кастро, он сразу же решил наладить контакт с США, но президент Эйзенхауэр не пошел на сближение. Тогда Кастро принимает меры, направленные против засилья американцев.

Вашингтон отвечает агрессией.



Фидель Кастро

В 1961 году, уже Джон Кеннеди направляет свое войско на Кубу, которое было разбито сразу же после высадки в заливе. Как видим ситуация была крайне напряженной.

При такой расстановке, Фидель Кастро был вынужден обратиться за помощью к СССР. Он был в свою очередь заинтересован данным сотрудничеством. Во-первых, продолжала утверждаться идея строительства социализма, во-вторых, страна обретала союзника с другой стороны океана.

Естественно, что сотрудничество Союза с Кубой не могло не беспокоить США.Теперь что касается ядерного вооружения. Америка разместила военную базу в Турции и установила там ядерные боеголовки. А это было в непосредственной близости к границам Союза. Учитывая их дальность полета, США могло спокойно ударить по Москве.



Ядерные боеголовки в бункере

Реально оценивая последствия возможного ракетного удара по СССР, руководством страны во главе с Хрущевым и было принято прийти на помощь Кубе, тем самым получить возможность разместить на ее территории свои ядерные боеголовки.

Отметим, что все перемещения и установка ядерного оборудования и ракет проводилось в строгой секретности. Поэтому, когда американцы обнаружили у своих берегов ядерную угрозу, то это вызвало не просто шок, ситуация в отношениях двух стран стала критической.

Реакция США и действия Хрущева

В ответ на размещение советских ядерных установок на Кубе, Америка ввела вокруг острова военно-морскую блокаду. И вот в этом месте и было нарушено мировое законодательство. Это де-юро было объявлением войны, тогда как советы ничего не нарушили. Следовательно, американцы вынужденны были изменить течение своей блокады.

Никита Сергеевич Хрущев

Также отметим, что весь мир затаив дыхание следил за происходящим. Война была практически развязана. Оба лидера готовы были отдать приказ о применение ядерного оружия.

Переговоры, которые держали в страхе весь мир, продолжались неделю. 28 октября конфликтующие стороны договорились о том, что СССР выводит свои ядерные установки и человеческие силы с Кубы, а Америка в свою очередь из Турции, при этом больше не претендует на остров. Таким образом Карибский кризис сошел на нет и весь мир вздохнул.

Итог

Ситуация, которая могла привести к началу Третьей Мировой войне, показала всему миру, какую опасность таит в себе ядерное оружие. В результате между сверхдержавами была достигнута договоренность о прекращении ядерных испытаний. Результативность переговоров двух лидеров позволило свести на нет многолетнее противостояние.

Ситуация на Карибах дала понять, что в любом конфликте есть путь мирного урегулирования, главное своевременно это понять. Для того, чтобы быть всегда на связи, для решения безотлагательных проблем и вопросов, между Москвой и Вашингтоном была установлена прямая телефонная линия.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, сегодня многие амбициозные и лживые западные политики, обложив Россию НАТОвскими базами, забыли или просто нехотят вспоминать Карибский кризис 1962, когда мир стоял на пороге ядерной войны !

Наглядным подтверждением этому является сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной являющее продолжением колониальной политики Запада , особенно США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этого пророчества и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно сегодня в отношении майданутых бандеровских националистов!Сегодня только слабоумные и оболваненные лживой западной пропагандой люди не верят в то , что эту войну между Россией и Украиной специально затеял Запад !

Однозначно только они , а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна,активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!

Любопытно, например, как сегодня отреагировала бы администрация Белого дома на размещение Россией военной базы, например, на Кубе, в ответ на равноценное продвижение США на Восток? К сожалению, многие украинцы , как и некоторые мои соотечественники из Грузии, уже забыли «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР в целях своей же безопасности был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну с большими усилиями удалось приостановить!

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это и стало основной причиной драматических событий на Украине и в Грузии, а также потери ими части своих территорий.

К сожалению, недальновидные политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!Именно поэтому Путин был просто вынужден вести войска в Украину для ее демилитаризации и денацификации.

Под "демилитаризацией Украины" Кремль имеет в виду нейтрализацию ее военного потенциала, который активно и планомерно подпитывался из-за рубежа для противостояния с Россией . Под "денацификацией " же подразумевается зачистка Украины от нацистов и профашистской идеологии.Продолжение в моей статье «Для чего Запад развязал войну России на Украине» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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