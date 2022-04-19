Как советский разведчик сбежал из Гестапо и спас заминированный Краков от уничтожения

Советский педагог Евгений Березняк не искал себе военной карьеры. Его призвание - учитель в сталинские времена было и так непростым занятием. Березняк родился в 1914 году в городе Екатеринославе в Украине. В 30-х годах он окончил педагогический техникум, пошел работать в школу, где учил переживших сталинский голодомор детей.

Через некоторое время он и сам попал в опалу. Поступил в педагогический институт. Стал завучем, потом директором и тут... его объявили петлюровцем, выгнали из комсомола и уволили с работы. Правда потом, разобравшись в ситуации и поняв, что во времена Петлюры ему было пять лет, Березняка оправдали. И даже наградили медалью "За трудовую доблесть" в качестве компенсации.

Вскоре Евгений был направлен на работу во Львовские школы. Национальный вопрос здесь стоял особенно остро. Ранее польские власти сознательно пытались искоренить в городе русские и украинские школы и заставляли вести уроки только на польском. Березняк принялся восстанавливать школы с русским и украинским языками. Но довести дело до конца у него не получилось. Началась война.

Оказавшись в оккупации Березняк сразу же вступил в подпольную организацию. Продолжая работать учителем "под прикрытием" в начальной школе хутора Николаевка, он, в то же время, являлся пропагандистом и связным Петропавловского райкома и Днепропетровского обкома партии. За два года он ни разу не дал усомниться в своей преданности делу и поэтому в 1943 году его отозвали в Москву для подготовки в школе 1-го управления НКГБ СССР.

Березняк получил псевдоним "Михайлов" в честь своего учителя в разведшколе Василия Михайлова, который помог ему, когда у начинающего разведчика возникли трудности с обучением по некоторым дисциплинам. В 1944 году Березняка назначили командиром разведывательной группы "Голос", куда помимо него вошли еще его молодой заместитель Алексей Шаповалов под псевдонимом "Гроза" и 19-летняя радистка Ася Жукова под псевдонимом "Груша".

Ночью 19 августа 1944 года группу десантировали в оккупированный немцами Краков. В связи с тем, что самолет на подлете был замечен немецким истребителем и обстрелян, разведчиков пришлось высадить в незапланированном месте. При десантировании в плохих погодных условиях парашютистов разнесло ветром в разные стороны. Потеряв товарищей Евгений решил в одиночку добираться пешком до Кракова.

Оккупированный немцами Краков

Расстояние было большим. Оказалось, что до города нужно идти около ста километров. Однако, дойти у Евгения так и не получилось. Изнывая от усталости он решил отдохнуть и немного вздремнуть. Разбудил его патруль из немецких жандармов.

Лежу и, словно в дурном сне, наблюдаю, как гитлеровцы роются в моих карманах, портфеле, рюкзаке. Добыча богатая: батареи радиопитания, немецкие рейхсмарки, польские злотые, американские доллары, пистолет, финка. Мне бы теперь гранату! Не в руки, так в зубы. И себя, и этих... (Источник: Пароль «Dum spiro…» Березняк Евгений Степанович)

Березняка доставили в Гестапо. Сколько мог, он выдерживал немецкие "допросы с пристрастием". Наконец немцам удалось добиться от Березняка признания. Правда он заявил, что всего лишь советский радист, а не командир группы. Немцев удовлетворил его ответ, ведь в рюкзаке у разведчика они нашли батареи радиопитания.

Получив нужные показания немцы даже позволили Березняку помыться, накормили его и отвезли на другой допрос в город Сосновец. Там Березняк продолжил выдумывать ложную легенду. Он сообщил, что должен встретиться с другими разведчиками на местном рынке. При этом он должен выглядеть, как продавец часов. И тогда советские разведчики сами свяжутся с ним.

Генерал-губернатор Польши Ганс Франк и губернатор дистрикта Краков бригаденфюрер CC Густав Вехтер под охраной польских коллаборантов

Естественно, что никакой встречи с "продавцом" запланировано не было. Но Березняк надеялся таким образов ускользнуть из цепких лап немецкой полиции. В людном месте сделать это было намного проще. Тем более сотрудники Гестапо не могли на рынке стоять рядом с ним. Ведь так они могли спугнуть тех, кто захочет выйти с "радистом" на связь.

Несколько дней подряд Евгений выходил на рынок надеясь улучить удобный момент и ускользнуть из рук гестаповцев. Но раз за разом ничего не выходило. Немецкая тайная полиция хорошо знала свое дело. Ему повезло днем 27 августа. На рынке неожиданно началась стрельба. Когда толпа народа в панике бросилась бежать, то Евгений смог примкнуть к людям и скрылся.

Ускользнув от преследования Березняк смог добраться до заранее обговоренного места встречи в доме сочувствующего партизанам местного жителя. Там его ждала группа. К ним примкнула радистка Елизавета Вологодская под псевдонимом "Комар". Из-за предательства командира ее отряд был разоблачен и Елизавета стала единственной, кому удалось спастись.

Радистки передают сообщение из вражеского тыла

Группа принялась за работу. Поскольку Березняка в Кракове уже разыскивали, то он остался в доме. В городе "работали" только Шаповалов и Жукова. За время своей деятельности они собрали ценные сведения о дислокации немецких войск, расположении военных складов, прибытии в город новых подразделений. Все это Вологодская передавала по рации в Центр.

Но и в Гестапо не сидели сложа руки. Они понимали, что в городе действует группа разведчиков и активно работали над ее устранением. Вскоре немцам повезло. Они засекли сигнал рации и ворвались в дом, где в это время находился хозяин, две его дочери, радистка Вологодская и сам Березняк.

Евгений успел спрятаться в тайнике набитым сеном. А вот радистку застали прямо на чердаке с рацией во время передачи сообщения. В итоге Гестапо арестовало и хозяина с дочерями и саму Вологодскую. Березняка они найти не смогли. Хоть и несколько раз ткнули штыком в сено.

Вологодская сказала на допросе, что готова сотрудничать и передавать в Центр ложную информацию, удобную немцам. Но это был обман. Когда ее допустили к рации, то она передала шифр, который означал провал группы. С этого момента в Центре поняли, что все, что передает "Комар" является немецкой дезинформацией.

Немецкий офицер проверяет документы в краковском гетто

Но храбрая девушка не только предупредила своих, но и сумела склонить к сотрудничеству с советской разведкой допрашивавшего ее офицера Курта Гартмана. Гартман понимал, что война проиграна. Да и его мать была русской. Поэтому он надеялся на какое-то снисхождение после капитуляции Германии.

Гартман помог Елизавете организовать побег. При этом обставил все так, чтобы подозрения не пали на него самого. Когда девушку охранял один конвойный она сумела сбежать и, добравшись до Березняка, сообщила ему о том, что смогла завербовать немецкого офицера.

Через некоторое время Курт Гартман передал разведгруппе "Голос" ценные сведения: списки агентов Гестапо, показания схваченных советских разведчиков, места их заключения, кто из них пошел на сотрудничество с немцами. Стали известны имена тех, кого готовили к заброске в советский тыл и их места высадки.

Советские диверсанты минируют железную дорогу

Курт Гартман стал очень ценным кадром для советской разведки. Он помог Шаповалову достать пропуск и удостоверение сотрудника Абвера. Отряд пополнился новыми бойцами, что удалось вытащить из немецких лагерей. Группа стала совершать диверсии и дерзкие вылазки. Минировала мосты, нападала на часовых, выводила из строя средства связи.

Действуя нередко в одиночку, Е. С. Березняк совершал смелые диверсии и наносил ущерб врагу везде, где только мог. Евгения Степановича отличали хладнокровие и дерзость, риск и находчивость, знание немецкого языка (Источник: «Фронт в тылу вермахта». Алексей Никитич Асмалов)

Вскоре были получены сведения, что немцы готовятся сравнять город с землей при отступлении. Во всех исторических зданиях они заложили большое количество взрывчатки. Привести ее в действие предполагалось в тот момент, когда в город войдут советские части. Центр поставил задачу перед Елизаровым: выяснить схему укрепрайонов Кракова и предотвратить уничтожение города.

Для осуществления задуманного был похищен главный инженер укрепрайона, майор Курт Пекель. Его подстерегли во время "тайной прогулки" к одной из местных женщин. Под дулом пистолета заставили выпить бутылку шнапса и, под видом пьяного товарища увезли "в неизвестном направлении". Одновременно с этим другая разведывательная группа Алексея Николаевича Ботяна захватила инженера-картографа Зигмунда Огарека, этнического поляка, мобилизованного в состав вермахта.

Елизавета Вологодская и Евгений Березняк

Павлову. Нами взят в плен инженер немец Курт Пекель. Он руководит участком строительства укреплений в 6 км от Кракова по направлению Варшавы. Его показания будут переданы. Голос (Я — «Голос» Березняк Евгений Степанович

Курт и Огарек сразу выдали все секреты. Группам Березняка и Ботяна стали известны все места минирования, схемы укрепрайонов, а самое главное - немецкие инженеры рассказали, как обезвредить заложенную взрывчатку. Подошедшие к городу советские части нашли замаскированный пункт, откуда предполагалось активировать взрывчатку и перерубили кабель.

Группе "Голос" было приказано покинуть город. Разведчики действовали в нем 156 дней. За это время они смогли уничтожить более 100 солдат и офицеров. Захватили 17 "языков", уничтожили четыре моста и несколько эшелонов с техникой. Казалось бы за такой подвиг всех должны были представить к званию Героя. Но не тут то было. Шаповалов и Жукова получили денежное вознаграждение. А вот Вологодская и Березняк, у которых к тому моменту закрутился роман, были арестованы НКВД.

Вологодская оказалась беременной. Впрочем, это не помешало сотрудникам НКВД отправить ее вместе с Березняком в фильтрационный лагерь в Подольске. Сотрудники "Смерша" не верили в историю побега разведчиков из рук Гестапо. Несколько месяцев герои находились в заточении у своих. Лишь показания захваченного полковника Абвера помогли развеять сомнения.

Березняк с внуками

Не имея никаких доказательств "Смерш" был вынужден отпустить и Вологодскую и Березняка. Хотя слежку за ними продолжили. Со временем подозрения были сняты. Кстати, немецкий офицер Курт Гартман, что очень помог группе, после войны был приговорен к длительному сроку заключения. Березняк подтвердил, что Курт был источником ценных сведений и всячески содействовал разведчикам. В результате Курт был освобожден досрочно.

Сам Евгений Березняк поселился во Львове. В 1964 году правительство Польши присвоило ему высшую награду орден Virtuti Militari. А после развала Советского Союза в 1998 году ему присвоили звание Героя Украины. Правда Березняк хотел отказаться от награды, когда узнал, что Ющенко присвоил еще одну Золотую Звезду Степану Бандере.

Березняк назвал этот акт "пощечиной всем ветеранам". Впрочем, отказываться от награды его отговорили боевые товарищи. Они сказали, что не Ющенко это звание ему присвоил. И что именно он, а не Бандера достоин звания Героя.

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