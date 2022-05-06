20 фактов об Израиле, которые удивят

Мы собрали 20 потрясающих фактов о маленьком, но очень сильном и интересном государстве Израиле.

№1

Израиль занимает третье место в мире по скорости расширения предпринимательской деятельности

№2

Здесь также самый высокий в мире уровень предпринимательства среди женщин и людей старше 55 лет

№3

Израиль был первой страной, запретившей моделей с весом ниже нормального

№4

Израильские банкноты имеют маркировку шрифтом Брайля

№5

Израильтяне занимают третье место в мире по потреблению овощей и сладостей

№6

Самое большое известное кладбище собак древнего мира было обнаружено в прибрежном городе Ашкелон

№7

Журнал Out Magazine назвал Израиль гей-столицей Ближнего Востока

№8

В Израиле насчитывается 137 официальных пляжей на 273 км береговой линии

№9

Израиль имеет больше всего колледжей в соотношении с численностью населения

№10

То же самое касается музеев

… а также стартапов!

№11

Технология голосовой почты была разработана в Израиле

№12

Первое антивирусное программное обеспечение для компьютеров было создано в Израиле в 1979 году

№13

В израильском городе Хайфа находится один из самых маленьких метрополитенов в мире с путями длиной всего 1,8 км

№14

Мертвое море является самым низким местом на Земле

№15

В Мертвом море очень легко плавать из-за высокой концентрации соли.

Здесь почти невозможно утонуть

№16

Израиль является единственной страной, возродившей мертвый язык и сделавшей его своим официальным языком

№17

Крупнейший перец был выращен в Израиле и занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году

№18

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Израиле составляет 82 года

№19

Кулинарные жиры, разработанные в Израиле, способны разрушать холестерин и другие жиры в крови.

№20

Израильская компания разработала первое в мире устройство, отпугивающее медуз.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2471194660035365800/

А вы знали это?

Согласно летописи, в 862 году на нашей исторической арене появились три родных брата – Рюрик, Синеус и Трувор. В их подчинении находились три городовые области: Синеусу принадлежало Белоозеро, Трувору – Изборск, а Рюрик по одним данным поселился на Ладоге, а по другим – осел в Новгороде. И снова вопрос: куда делись Трувор и Синеус? Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43897675681/)

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