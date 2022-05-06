20 фактов об Израиле, которые удивят

Мы собрали 20 потрясающих фактов о маленьком, но очень сильном и интересном государстве Израиле.
№1
Израиль занимает третье место в мире по скорости расширения предпринимательской деятельности
№2
Здесь также самый высокий в мире уровень предпринимательства среди женщин и людей старше 55 лет
№3
Израиль был первой страной, запретившей моделей с весом ниже нормального
№4
Израильские банкноты имеют маркировку шрифтом Брайля
№5
Израильтяне занимают третье место в мире по потреблению овощей и сладостей
№6
Самое большое известное кладбище собак древнего мира было обнаружено в прибрежном городе Ашкелон
№7
Журнал Out Magazine назвал Израиль гей-столицей Ближнего Востока
№8
В Израиле насчитывается 137 официальных пляжей на 273 км береговой линии
№9
Израиль имеет больше всего колледжей в соотношении с численностью населения
№10
То же самое касается музеев
… а также стартапов!
№11
Технология голосовой почты была разработана в Израиле
№12
Первое антивирусное программное обеспечение для компьютеров было создано в Израиле в 1979 году
№13
В израильском городе Хайфа находится один из самых маленьких метрополитенов в мире с путями длиной всего 1,8 км
№14
Мертвое море является самым низким местом на Земле
№15
В Мертвом море очень легко плавать из-за высокой концентрации соли.Здесь почти невозможно утонуть
№16
Израиль является единственной страной, возродившей мертвый язык и сделавшей его своим официальным языком
№17
Крупнейший перец был выращен в Израиле и занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году
№18
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Израиле составляет 82 года
№19
Кулинарные жиры, разработанные в Израиле, способны разрушать холестерин и другие жиры в крови.
№20
Израильская компания разработала первое в мире устройство, отпугивающее медуз.
Источник : https://sreda.temadnya.com/2471194660035365800/
А вы знали это?
Согласно летописи, в 862 году на нашей исторической арене появились три родных брата – Рюрик, Синеус и Трувор. В их подчинении находились три городовые области: Синеусу принадлежало Белоозеро, Трувору – Изборск, а Рюрик по одним данным поселился на Ладоге, а по другим – осел в Новгороде. И снова вопрос: куда делись Трувор и Синеус? Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43897675681/)
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