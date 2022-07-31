Как немецкий летчик сбил Ивана Кожедуба, и того чуть не списали на землю. Что спасло русского аса

Немецкий офицер, командир истребительной эскадрильи у самолета

Иван Никитович Кожедуб был самым результативным летчиком авиации Союзников во Второй мировой войне. Он одержал 64 задокументированные победы в воздухе. Еще несколько ему не засчитали (в одном из боев он сбил американский самолет атаковавший советскую колонну). Тем не менее, не всем известно, что в первом же бою будущего аса быстро сбили, а сам он чудом выжил и должен был быть списан на землю.

Иван Кожедуб родился в украинской семье церковного старосты в селе Ображиевка Глуховского уезда Черниговской губернии. Закончил семь классов. Затем учился в школе рабочей молодежи после которой поступил в химико-технологический техникум. Одновременно с техникумом в 1938 году Иван поступил в Шосткинский аэроклуб. Как раз по его окончанию Ивана призвали в Красную армию, где он окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков в которой и остался служить инструктором.

С началом войны его авиашколу эвакуировали в Казахстан. Кожедуб рвался на войну но до 1943 года он готовил летчиков для фронта. Лишь в марте 1943 года он был откомандирован в 14-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию (на тот момент 240-й ИАП) и направлен на Воронежский фронт. Здесь то и случился его первый бой.

Иван Кожедуб

Нужно отметить, что перед отправкой на фронт летчиков под Москвой переучивали летать на новом самолете Ла-5. Так что Кожедуб еще не совсем освоился с новой машиной. На первом же боевом вылете Иван потерял из виду ведущего. Зато он заметил направляющийся к советскому аэродрому строй немецких бомбардировщиков.

Не долго думая Кожедуб развернул свой истребитель в сторону вражеских самолетов и в одиночку ринулся в бой. Затея оказалась крайне неудачной. Кожедубу на хвост "сел" немецкий "Мессершмитт-109". Немец открыл огонь. Вражеская авиапушка буквально изрешетила самолет Кожедуба. Жизнь летчику спасла бронепластина установленная в спинку его кресла.

Самолет задымился и Кожедуб вынужден был выйти из боя. Он развернул свой Ла-5 в сторону советского аэродрома и попытался сесть. Но тут по нему дала залп уже родная советская зенитная артиллерия. Машина потеряла управление, но Кожедуб все же смог посадить ее. Кажется, что только чудо спасло ему жизнь в тот злополучный день.

Лавочкин Ла-5

Истребитель Кожедуба Ла-5 не подлежал восстановлению. Кожедуб стал "безлошадным" летчиком, то есть лишившимся своего самолета. Летал он теперь очень редко, если по каким-то причинам кто-то из его сослуживцев не мог вылететь на задание и в полку появлялся свободный самолет. Ивану грозило списание "на землю" на пост оповещения.

Впрочем, командир полка настоял, чтобы молодому летчику дали второй шанс. Кожедуб вновь оказался в строю. И, как оказалось, чутье не подвело командира Кожедуба. Летчик блестяще показал себя в бою. Уже 6 июля на Курской дуге Иван открыл свой "боевой счет". Он сбил немецкий бомбардировщик "Юнкерс-87. Дальше, победа за победой, он только увеличивал этот счет. Ему даже удалось сбить новый реактивный немецкий истребитель Ме-262.

В целом нужно отметить, что за всю войну Кожедубу ни разу не пришлось выпрыгивать из подбитого самолета в небе. Даже в том первом неудачном случае он смог посадить самолет на взлетно-посадочную полосу. К концу войны летчик вписал на свой счет два американских истребителя "Мустанг". Американцы приняли советского летчика за врага и атаковали. Кожедуб не стал их разубеждать и провел с ними "воздушную дуэль" по своим правилам.

Иван Кожедуб у своего самолета

Еще раз встретиться с американцами ему пришлось уже в небе Кореи во время Корейской войны 1950-1953 годов. Кожедуб командовал 324-й истребительной авиационной дивизией. Его летчики одержали 216 воздушных побед над американцами, потеряв всего 27 самолетов.

Ивана Кожедуба можно назвать одним из лучших летчиков в Мировой истории. Досадно, что судьба не делает различий и банальная случайность в первом же бою чуть не лишила нас этого человека. Он самоотверженно сражался за свою страну. И, без преувеличения, сильно приблизил нашу Победу. Его примером вдохновлялись другие летчики, что шли на фронт бить врага за Родную Землю.

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