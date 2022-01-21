Русь до крещения. Дикие варвары или великая цивилизация?

«Кем были славяне до крещения? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, почти звери». Так сформулировал свой взгляд один известный современный религиозный деятель. Как же всё обстояло на самом деле?

Была ли на Руси письменность до крещения?

Важнейший признак цивилизации – наличие письменности. Учёные отрицают, что у славян была какая-то собственная письменность до изобретения Кириллом и Мефодием или их учениками алфавита, который мы называем кириллицей. Произошло это в конце IXвека. Но, раз появившись, кириллица очень быстро входит в обиход русских славян. Уже в 907 году русы князя Олега заключают письменный договор с Византией. И этот договор приведён в летописи на древнерусском языке. Для чего же его записывали на этом языке, если бы среди русов в то время не было грамотных людей?

Академик Борис Рыбаков в конце прошлого века привёл убедительные доказательства существования летописания в языческой Руси. Ну да, те летописи, которые потом составлялись в монастырях, впервые начали сочиняться ещё до принятия христианства! В частности, рассказ о мести княгини Ольги древлянам совершенно несовместим с христианской моралью и мог попасть в летописи только от язычников.

Кто составлял летописи в дохристианской Руси? Возможно, это были волхвы при языческих храмах. Может быть, просто грамотные люди из княжеских бояр. Мы этого не знаем. Слишком мало памятников и письменных свидетельств о языческой Руси. Факт тот, что в этой Руси была письменность, были свои грамотные люди – значит, была цивилизация.

Более того. В «Житии святого Константина Философа, названного в иночестве Кириллом» есть интересное свидетельство того, как именно он придумал кириллицу. А он по сути, ничего не придумывал с чистого листа. В Херсонесе Таврическом, куда он прибыл зимой 860/861 года, Константин обнаружил «Псалтирь, писанную роуськими письмены». Исходя из этого свидетельства, можно заключить, что у русов ещё до Констатина была своя письменность. Кириллица представляла собой некоторую модификацию, усовершенствование этого письма.

Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

Итак, Русь до крещения уже больше столетия пользовалась своей письменностью – по-видимому, изобретённой самостоятельно. Кириллу и Мефодию это изобретение только приписывается. Максимум, что они сделали – усовершенствовали эту азбуку. И ещё до принятия христианства в Руси стали записывать регулярные хроники политических событий – летописи. Значит, в ней были свои центры грамотности и интеллектуальная языческая прослойка.

Военное дело, дипломатия и торговля

В 860 году Константинополь был потрясён, обнаружив под своими стенами несметный флот народа Рос, то есть русов. Его сразу же отождествили с библейским народом Рос, родственником Гога и Магога, который должен появиться перед концом времён и пленить всю землю… Ведь до сих пор византийская дипломатия свысока смотрела на русов, и многие греки даже не знали или не задумывались о существовании к северу от них Русского государства. Теперь Русь в полный голос заявила о себе.

Мы можем предполагать, что первый известный в истории поход русов на Царьград был предпринят из-за обид, нанесённых в этой тогдашней столице мира русским купцам, поскольку именно по этим же причинам подобные походы, сколько нам их известно, предпринимались и в дальнейшем.

Немецкий епископ Гельмольд свидетельствовал, что русы (Ruzi) в IX веке торговали в Западной Европе вплоть до Баварии и Австрии.

Итак, больше чем за столетие до официального принятия христианства Русь вела интенсивные торговые и дипломатически сношения с большей частью тогдашнего христианского мира, а при случае могла пригрозить и могучей военной силой. В это же время арабские и персидские географы указывают на столь же частые сношения Руси с Волжской Болгарией, Хорезмом, Ширваном и другими странами исламского мира, а мусульманские города на южном побережье Каспийского моря неоднократно подвергаются нашествиям русов. Разве это не свидетельство существования могучего Русского государства, а следовательно и цивилизации?

Не следует впадать в другую крайность

Конечно, не следует преувеличивать степень развития русской цивилизации до принятия христианства. Модные рассказы о могучей Великой Тартарии, якобы давшей начало цивилизациям Древнего Египта, Греции и Рима, об утраченной «Влесовой книге», о грандиозных артефактах, якобы подчистую уничтоженных «христианизаторами» — тоже псевдонаучная мифология, не имеющая под собой никаких фактических оснований.

Русская цивилизация IX-Xвеков находилась примерно на таком же уровне развития, что и цивилизация соседней Скандинавии, Польши, Чехии и тому подобных. И, конечно, невозможно отрицать тот факт, что принятие христианства значительно увеличило интенсивность международных культурных контактов Руси, а значит и явилось дополнительным стимулом для развития её цивилизации.

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