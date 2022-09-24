Чавканье за столом: почему в России это считается дурным тоном, а в других странах — нет

С детства нам внушают, что во время еды чавкать неприлично. А вот жители некоторых других стран считают это вполне нормальным явлением. Кто прав и почему в России чавканье попало в разряд дурных привычек?

Признак плохого воспитания

Практически во всех российских пособиях по этикету указано, что чавканье за столом неприлично. Если чавкает ребенок, например, со свистом втягивает в себя чай или суп, то взрослые обычно делают ему замечания. И мы с детства усваиваем, что поступать так нельзя. Считается, что воспитанный человек чавкать во время приема пищи не станет – по крайней мере в присутствии других людей. Большинство россиян звук чужого чавканья раздражает и даже иногда отбивает аппетит. Но почему мы так болезненно на это реагируем?

Особенности советского этикета

В дореволюционной России существовали строгие нормы этикета, во всяком случае, для представителей высших слоев общества. Но после революции правила хорошего тона перестали котироваться, напротив, в моду вошли подчеркнуто грубые манеры. Это был признак принадлежности к правящему классу – пролетариату. Но во второй половине ХХ века значительная часть россиян устремилась в вузы, произошел общий подъем культурного уровня населения, и возросла потребность в соблюдении различных норм.

Так появилась традиция следовать правилам приличия. Те, кто хотел показаться воспитанным, обращались к окружающим с фразами: «будьте добры», «не затруднит ли вас?», «не откажите в любезности».

Вести себя прилично старались и за столом: например, нож клали справа от тарелки, вилку - слева. И на чавканье было тоже наложено табу: отныне это считалось признаком некультурного человека. Все относительно Между тем не у всех наций чавканье считается неприличным. Например, в Китае, Японии, Тайване это, напротив, считается признаком хорошего тона: если человек шумно ест, причмокивает, значит, ему понравилась еда. Так ведут себя даже в дорогих ресторанах. И никого там это не раздражает. Так что раздражение, которое вызывает у нас чье-то чавканье, обусловлено, в первую очередь, традициями российского воспитания. Если бы мы жили в азиатской стране, то, возможно, считали бы, что чавкать – в порядке вещей, и нас бы это не напрягало. Тем более что есть, вообще не издавая никаких звуков ртом, вообще очень сложно. И все же в России чавкать за столом не рекомендуется: отношение к вам может измениться к худшему. Следует с уважением относиться к традициям той страны, где вы находитесь.

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А вы знали об этом?

Ежедневное купание – одно из требований ислама. Возможно, именно поэтому мусульмане занимались улучшением рецепта мыла. Известно, что подобие мыла было и у древних египтян, и у римлян, но именно арабы догадались смешать растительные масла с гидроксидом натрия и ароматическими соединениями. В Англии шампунь появился в 1759 году, когда некий мусульманин открыл баню в Брайтоне.

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