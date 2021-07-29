Загадки и интересные факты, связанные с логотипами известных кинокомпаний

Наверное? практически все мы любим кино и телепередачи. И для удовлетворения нашего спроса трудятся сотни, если не тысячи, разных кинокомпаний в мире. И каждая хочет запомнится зрителю не только своим кино, но и узнаваемым логотипом, заставкой. Вот о загадках и интересных фактах, сявзанных с этими заставками, мы и расскажем.

Логотип телеканала ВИД — это керамическая голова древнекитайского даосского философа Хоу Сяна, на макушке которого сидит трёхлапая лягушка. Хочу Сян оказывается улыбается.

На логотипе кинокомпании СТВ уютно расположилась девочка-статуэтка — «Маленькая вышивальщица», «Девочка вдевающая нитку в иголку» завода Полонное (ЗКХ), СССР 1960-е годы

Бригантина Одесской киностудии



Пост директора тогда занимал Геннадий Збандут, благодаря которому у Одесской киностудии появилась знаменитая заставка. В середине 60-х он поручил художникам придумать символ, да такой, чтобы было сразу понятно, что это — Одесса! Из всех вариантов Збандут выбрали бригантину, которую специально отчеканили из металла и сняли на голубом фоне. Сопровождал её появление на экране мелодичный звук корабельных склянок. Первый раз эмблема появилась перед фильмом «Опасные гастроли» — это был 1969 год, когда киностудия праздновала полувековой юбилей.

Сияющая вершина Paramount появилась из детского воспоминания одного из создателей студии Уильяма Ходкинсона: гора Бен Ломонд в штате Юта

Врунгеля вам, чтобы скучно не было



Позже статический рисунок перевели в видео и там уже фигурирует гора Артесонраху в ПеруColumbia Pictures перебрала множество натурщиц для своего логотипа. В разные годы женщины с факелом, олицетворяющие американскую свободу, выглядели по-разному. 1934 год



Самой последней и скорее всего окончательной версией стало фото с двадцативосьмилетней Дженни Джозеф — художницей-монументалистом

DreamWorks



Заставка предполагала ассоциацию с безмятежностью и осуществлением самых невероятных грезНа логотипе этой компании сидит сын художника Роберта Ханта, автора заставки



Французская кинокомпания Pathé и галльский петух – символ Франции. Петуха зовут Шарли по имени создателя телекомпании Шарля Пате



Pixar взял свой логотип из первого своего же компьютерного мультика



«Люксо младший» произвел фурор, а прототип «героя» стоял на рабочем столе автора мультика

Так менялись самые известные лого кинокомпаний