Загадочное небесное сражение над Нюрнбергом в 1561 году

На протяжении всей нашей истории многие люди заявляли, что видели странные вещи в небе.

Многое из описанного являлось не чем иным, как естественными природными явлениями или астрономическими событиями, такими как метеоритные потоки или кометы, облака необычных форм, которые принимали за летающие тарелки. Но то, что произошло в рассветном небе над Нюрнбергом в средневековой Германии, до сих пор, даже спустя четыреста лет, сбивает учёных с толку.

Это случилось ранним утром 14 апреля 1561 года, где-то между четырьмя и пятью часами. Небо засверкало сотнями ярких огней от которых исходили лучи света в разные стороны. Среди горожан начала нарастать паника, испуганные люди выбегали на улицы. Очевидцы описывали огни в небе, как войну между небесными телами различных форм. Люди утверждали, что видели копья, цилиндры, столбы, кресты и тарелки, которые летали в предутренних небесах. Свидетели рассказали, что эта небесная битва продлилась около часа. Неопознанные летающие объекты возникли из громадных цилиндров. После «боя» несколько «тарелок» упало на землю, а гигантские цилиндры исчезли.

Изображение необычайной небесной битвы в Нюрнберге в 1561 году.

Пространный отчёт об этом событии был сделан в газете тех времён, Хансом Вольфом Глейзером, который опубликовал эту статью в 1573 году.

Дословно писал он следующее:

«Утром 14 апреля 1561 года, на рассвете, между 4 и 5 часами, на солнце произошло ужасное явление. Затем это явление было замечено в Нюрнберге многими мужчинами и женщинами. Сначала в центре солнца появились две кроваво-красные полукруглые дуги, как луна в последней четверти. А со всех сторон от него исходил кровавый свет. Рядом были кроваво-красные шары разного размера, их было очень много. Между этими шарами были кресты и полоски тоже кроваво-красного цвета. Эти полоски были похожи на тростниковую траву. Все эти странные фигуры сражались между собой. Шары тоже летали туда-сюда и яростно вели бой не менее часа. И когда конфликт внутри и возле солнца стал чрезвычайно интенсивным, они, казалось, были настолько утомлены, что просто упали с солнца на землю, как будто все они сгорели. Испускали они при этом клубы чёрного дыма. После всего этого появилось что-то вроде черного копья, очень длинное и толстое.

Описание небесного сражения Хансом Глейзером.

Оно указывало тупым концом на восток, а острым на запад. Что бы значили такие знаки, один Бог знает. Хотя мы видели так много разных знамений в небесах, которые посылает нам всемогущий Бог, чтобы привести нас к покаянию, мы, к сожалению, так неблагодарны, что презираем такие высокие знамения и чудеса Бога. Или мы говорим о них с насмешками и отбрасываем их. Бог послал нам страшное наказание за нашу неблагодарность. В конце концов, богобоязненный ни в коем случае не отвергнет эти знаки. Он примет это близко к сердцу, как предупреждение милосердного Небесного Отца, исправит свою жизнь и искренне попросит Бога, чтобы Он мог отвратить Свой гнев. Бог отвратит заслуженное наказание, чтобы мы могли временно жить здесь, а после на небесах, как его дети».

Гравюра Ханса Глейзера.

На протяжении веков историки пытались истолковать то, что на самом деле произошло. Что в описании Глейзера истина, а что художественный вымысел. То, что лежит на поверхности — это неоспоримый религиозный подтекст, особенно это заметно по заключительным строкам. Там прямо говорится о том, что это явление на самом деле Божий призыв к покаянию. Многих учёных это заставило думать, что Ханс Глейзер сильно приукрасил реальное редкое астрономическое явление и использовал его, как форму религиозной пропаганды.

Бородатый виноград на гравюре Ханса Глейзера.

Но вот, что интересно: событие в Нюрнберге не было уникальным. Спустя пять лет подобное произошло в небе над швейцарским городом Базель. Брошюра, опубликованная в 1566 году, описывает почти идентичные нюрнбергским, наблюдения очевидцев.

Солнечный ореол, изображённый Хансом Глейзером.

Пытаясь разобраться в тайнах произошедших инцидентов, учёные первым делом изучили биографию Ханса Глейзера и то о чём он ещё писал. Оказалось, что Ханс был издателем весьма сомнительной репутации. Многие его гравюры принадлежали, как выяснилось, другим авторам, работающим в Нюрнберге. В 1558 году Глейзер даже получил предупреждение от городского совета за незаконную деятельность. Впоследствии ему даже запретили публиковаться.

Кровавый дождь в Динкельсбюле 26 мая 1554 года, Ханс Глейзер.

Глейзер обожал сенсационные истории и имел склонность к преувеличению. Многие из его гравюр упоминают весьма странные атмосферные явления, такие как кровавый дождь или бородатый виноград. Однако доля истины в его репортажах есть. Всему, что он описывал, вполне вразумительные научные объяснения есть. Кровавый дождь документировался ещё со времён «Илиады» Гомера. Капли дождя иногда кажутся кроваво-красными из-за присутствия частиц пыли или спор водорослей, как например это было в Индии в 2015 году. Бородатый виноград — это явление, которое вызывает плесень, питающаяся благодаря постоянно влажным условиям во время сбора урожая.

Небесное явление 1566 года над Базелем.

Конечно, несправедливо выделять Ханса Глейзера как сенсацию. Многие средневековые изображения описывают невероятные небесные события, которые интерпретируют, как Божий знак. Многие эти события являются совершенно естественными атмосферными явлениями. Но ведь это совсем не отменяет их Божественного происхождения.

Учёные однозначно приписывают необычайную небесную битву в небе над Нюрнбергом в 1561 году тому, что это редкие погодные явления. К ним относятся метеоритные дожди, круговые горизонтальные дуги, солнечные столбы и гало. Если условия правильные, то можно наблюдать всё это в небе одновременно, о чём свидетельствует эта необычная фотография, сделанная 9 января 2015 года в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико.

Необычные атмосферные явления в небе над Ред-Ривер, 9 января 2015 год.

Делая окончательный вывод, можно сказать уверенно только одно: событие в Нюрнберге в 1561 году было не битвой инопланетного космического корабля, а серией необычных погодных явлений. Ханс Глейзер придал им религиозный тон и сделал из этого сенсацию. При этом не стоит забывать и о том, что его версия имеет все права на существование. Ведь каждому из нас не мешало бы задуматься о том, что Бог и правда может терпеливо призывать к покаянию, хотя не всегда способы будут столь яркими, как сражение в небе Нюрнберга.

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