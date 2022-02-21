Почему к власти пришли большевики

Ещё летом 1917 года такой сценарий казался невероятным многим и в России, и за рубежом. Однако большинство предпочитало не обращать внимания на прогнозы проницательных людей. Так, бывший царский министр П.Н. Дурново ещё за полгода до начала Первой мировой войны с горечью предсказал не только падение самодержавия в ней, но и приход к власти самых радикальных сил.

Без свержения царя либералами большевики были бы бессильны

Взятие власти большевиками не сводится к какой-то одной универсальной причине. Тем менее, ею можно считать «немецкие деньги» большевиков, про которые теперь наслышаны все. Конечно, Ленин со товарищи пользовались поддержкой из германских источников. Но всё-таки размеры их финансовых ресурсов многократно уступали размерам таковых у их противников. Царское, а потом Временное правительство пользовались миллиардными займами у правительств стран Антанты, не говоря уже о том, что к их услугам был весь российский банковский сектор. Следовательно, вопрос не в источниках средств, а в эффективности их использования.

Не приходится сомневаться, что большевики не смогли бы взять власть, если бы ещё раньше не пало самодержавие. В Февральской революции большевики участия почти не принимали, настолько слабой была ещё тогда эта партия, а для находившегося в Швейцарии Ленина она прогремела как гром среди ясного неба. Монархия пала вследствие собственных ошибок, работы легальной пропаганды либералов и заговора военного окружения Николая II.

После Февральской революции произошёл развал старого государственного аппарата, а нового Временное правительство так и не успело или не смогло создать. Лев Троцкий впоследствии писал, что большевики не захватывали власть силой. Власть, мол, валялась на дороге, а большевики просто не поленились нагнуться и подобрать её.

Промедление с созывом Учредительного собрания

Оппоненты большевиков – либералы и умеренные социалисты – взяв власть после падения монархии, совершили множество ошибок, облегчивших большевикам приход к власти. Причём то, что они пустили в Россию Ленина – не самая главная.

Прежде всего, они сами бросили в массы те лозунги, которые потом использовали большевики: «Мир без аннексий и контрибуций!», «Земля – крестьянам!», «Социалистическая республика!». Большевики отличались от них тем, что провозгласили проведение этих лозунгов в жизнь немедленно. Тогда как их оппоненты предлагали ждать Учредительного собрания.

Вместо этого Временное правительство только в июне 1917 года назначило выборы в Учредительное собрание и его созыв на сентябрь месяц, а в августе перенесло их ещё на два месяца позже. За это время стало очевидным бессилие Временного правительства наладить государственное управление, справиться с развалом армии и нараставшей радикализацией масс, а большевики за это время смогли подготовить свой военный переворот.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вопрос в этой статье поставлен неверно – не почему к власти пришли большевики, а кто этих кровожадных извергов и нехристей привел к власти !Многие до сих пор наивно верят, что народ в 1917 году восстал якобы против царя, не выдержав гнета самодержавия, голода, военных потерь и т. д.. Эти облапошенные большевистской пропагандой люди , до сих пор думают , что октябрьские события были революцией, а не обыкновенным переворотом, устроенным Западом и представителями российского и международного масонства.

Справедливости ради надо сказать, что, в отличие от октябрьского переворота, февральские события можно условно назвать «буржуазно-демократической революцией», поскольку так или иначе в ней принимали участие многие партии тогдашней России (как ни странно , но большевики тогда являлись самой малочисленной и непопулярной партией).

Любопытно, что на одном из тайных заседаний Антанты была принята резолюция о разделе территории Российской империи на сферы влияния стран этого блока. Не желая допустить русских к послевоенному переустройству границ, представители Антанты решили поставить под сомнение саму легитимность России. А сделать это можно было, лишь ликвидировав законную власть, посеяв в стране хаос гражданской войны.

Большевики же , как локомотив подобных разрушительных процессов, подходили на эту роль лучше всего. Кроме того , прозападное Временное правительство сознательно, шаг за шагом сдавало свои позиции в пользу большевиков. Оно не препятствовало разрушительной ленинской пропаганде в армии, закрывало глаза на создание незаконных вооружённых формирований в лице Красной гвардии, всячески преследовало тех генералов и офицеров русской армии, которые стремились противостоять большевизму.

Вопреки советской пропаганде, никакого боевого выстрела Авроры и «героического» штурма Зимнего на самом деле вообще не было, тем более что в силу своего расположения крейсер стрелять по Зимнему дворцу просто физически не смог бы, а дело ограничилось лишь одним устрашающим холостым выстрелом. Кроме того, полнейший миф , что якобы после штурма вода в канале стала красной от крови. Правда, вода в Зимней канавке действительно стала красной, но не от крови, а от дорогого красного вина, которое было разграблено из дворцовых винных погребов!

Скажу больше – для ареста министров в Зимний вошли не отряды рабочих и крестьян, а финский спецназ, которому Ленин больше доверял, чем русским повстанцам. Сам Керенский покинул Петроград на автомобиле американского посольства. Министров вывели из Зимнего дворца и отправили в Петропавловскую крепость, откуда их затем отпустили на свободу. Многие из них, получив от своих западных покровителей значительные суммы денег, эмигрировали за границу.

Как ни парадоксально, но сами большевики долгое время называли эту революцию обыкновенным переворотом (например, это название И.В. Сталин использует даже в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания»). Однако затем большевики спохватились, сообразив, что понятие «переворот» ассоциируется с противоправными действиями и поэтому они заменили его словом «революция».Они даже поручили Эйзенштейну снять виртуальный фильм «Октябрь» о якобы героическом штурме Зимнего дворца!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! Продолжение в моей статье(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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