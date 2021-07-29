В 1493 году родился великий ученый, алхимик, врач и астролог Парацельс. Он предсказал появление в Гиперборейских землях «Великой Московии», открыл миру её мессианскую суть, а затем обрушил на неё катастрофы, от которых она спасётся чудом.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ: ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ ДЕРЖАВЕ БЫТЬ!

Врач, алхимик и астролог Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный всему миру как Парацельс, в одной из своих книг «Оракулы», содержащей 300 страниц и множество пророчеств для всего мира до конца III тысячелетия, сделал несколько сенсационных предсказаний и относительно России.

Парацельс много путешествовал по Востоку, побывал в Тибете (так думают биографы — в его жизни есть десятилетний период, информация о котором отсутствует). Вернувшись из Тибета, он и изрёк первое пророчество о Московии, как тогда нас называли в мире: «На большом материке появится новое огромное государство. Оно будет занимать почти половину Земли. Это государство просуществует целый век и случится это через 400 лет». Предположительно, он написал это в 1522 г. Если к 1522 прибавить 400, то получится 1922 г. — год создания СССР.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ВТОРОЕ: РОССИЯ СПАСЕТ МИР

В начале XVI в. Парацельс отправился через Россию в Константинополь.

Он шёл пешком, через Дон, поскольку тогда этот путь считался самым коротким. О том, что он видел и слышал, фактов не сохранилось, но после пребывания в нашей стране предсказатель возложил на Россию великую миссию — спасение всего человечества. «Московия возвысится над всеми государствами. Не рукой, но душой она спасет мир».

ПРЕДСКАЗАНИЕ ТРЕТЬЕ: ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Правда, случится это спасение в конце ХХII в. Именно тогда, если верить Парацельсу, на земле произойдут страшные события:

«Восток восстанет против Запада, и сотни огненных стрел выпустят на Востоке. Они упадут, и поднимется столб огня. Он будет жечь всё на своем пути».

Исследователи древних текстов уверены, что Парацельс предвестил Третью мировую войну между странами Запада и Востока, в ходе которой будут применены ракеты с ядерными боеголовками:

«Люди покроются глубокими язвами и струпьями. Их души поднимутся ввысь. Третья часть погибнет».

Парацельс словно знал, каковы последствия атомных взрывов: он красочно и страшно писал о том, что еда и вода на Земле будут отравлены. Но Россия спасётся сама и поможет возродиться всему миру.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: МОСКОВИТЫ ПОКОРЯТ СОЛНЦЕ

«Однако некоторым людям удастся спастись. И поможет им в этом древний народ, который проживает в Московии. В Московии, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет великое благоденствие. Они покорят Солнце».

Покорить Солнце? Не такая это и фантастика. Уже сегодня российскими учеными разрабатывается новая система преобразования солнечной энергии в электрическую. Солнечный свет попадает на поверхность полупроводникового материала, его фотоны, или легкие частицы, возбуждают электроны, заставляя их покидать свои уровни, создавая положительно заряженные «дырки». В результате возникает ток, для преобразования солнечной энергии используются не полупроводниковые материалы, а наноструктурированные — «лес» золотых наностержней.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПЯТОЕ: ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЧНЁТСЯ С УРАЛА?

«Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа — Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет (...) Знамя Креста будет водружено на одной из горных вершин этой страны».

Кроме того, что здесь Парацельс говорит о трудных для России временах, свзявнных с территориальными спорами, есть и другая версия этого предсказания Парацельса: возможно, на Урале случится второе пришествие Спасителя.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ШЕСТОЕ: ВОССИЯЕТ ВЕЛИКИЙ КРЕСТ!

«Увы! когда увидят большой народ страдающий, и святой закон в полной руине, под искаженными (под иными) законами все Христианство, когда золота и серебра найден новый источник».

«В той самой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет Великий Крест, Божественный свет с горы страны гипербореев, и его увидят все жители земли».

Парацельс считал, что это должно произойти через 500 лет после его смерти. Почему? Ведь христианство пришло на Русь гораздо ранее. Золотой век, который принесёт счастье всем живущим, если верить древнему предсказателю, продлится с 2041 по 2091 гг. Каким он будет — у многих из нас есть шанс увидеть своими глазами.

ПРЕДСКАЗАНИЕ СЕДЬМОЕ: «У НИХ БУДЕТ ТРИ ПАДЕНИЯ И ТРИ ВОЗВЫШЕНИЯ»

Можно предположить, что первый расцвет России — это царствование Николая II. Это самый динамичный период в росте численности Русского народа за всю его историю. Менее чем за четверть века население России увеличилось на 62 млн. чел., то есть в 1,5 раза, опережая рост населения западноевропейских стран более чем в 3 раза. При Николае II Россия достигла самого высокого в своей истории уровня рождаемости. В 1895-1900 гг. на 1000 чел. православного населения страны рождался 51 ребенок.

Среди других вероисповеданий — иудеев, католиков, мусульман — рождаемость была в 1,6-1,8 раза ниже. Снижались показатели смертности. Возникающие предприятия использовали новейшие достижения техники, технологии и организации производства. Концентрация производства на промышленных предприятиях была самой высокой в мире. На предприятиях с числом рабочих свыше 1000 человек в России было занято 44% рабочих, что в два с лишним раза больше, чем в США.

Большевистский переворот 1917 г. разрушил «до основанья» Российскую империю. Но новая власть сумела создать еще одну великую державу — Советский Союз. Третий расцвет у России впереди...

Источник : http://oppps.ru/velikoj-russkoj-derzhave-byt.html

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Безусловно , весь мир должен молиться за великий русский народ, поскольку Россия единственная страна, которая противостоит Западу , стремящемуся к мировой гегемонии и господству !Такой толерантной нации ,как русские ,нет во всем мире. Западные «элиты» всегда с огромным удивлением, непониманием и страхом смотрели на «загадочных» русских, которые всегда, имея превосходство в военном умении (народ-воин), не колонизировали, не грабили, не разоряли соседние народности, как это делали западные народы.

Они всегда удивлялись, почему русские, отбивая «крестовые походы» с Запада, которые регулярно организовывали ненасытные и алчные западные поработители , в ответ не «сдирали с них семь шкур» , как это всегда делали западноевропейские завоеватели. Изучение бюджета Российской империи конца XIX — начала XX века показывает, что все ее «колонии» фактически были убыточными и были нужны в первую очередь для укрепления границ империи от кровожадных иноземных захватчиков !

Более того, русские, в отличие от западных колонизаторов, всегда видели в жителях Сибири, Севера, Кавказа, Средней Азии людей, равных себе. Не рабов и «недочеловеков» второго-третьего сорта, а таких же людей, просто с другим языком, верой и культурой.Именно это позволило русским создать саму великую империю в истории человечества!

В этом отношении хотелось бы привести пример из истории моей страны. Разве можно, например, сравнивать грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника в Грузии графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры. Необходимо также отметить , что Запад — империя, для которой почти весь мир — зона колониального господства, тогда как Россия всегда вела себя как империя лишь в своих границах.

Важно также отметить, что Матушка-Россия не потому считалась Западом изгоем, что она якобы стремилась завоевать западные страны, а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые друзья» всегда стремились её покорить и разграбить, но, увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё.

Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами,а также её великий и непобедимый народ – весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»! Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая и сегодня так цинично и подло используется «западными борцами за демократию»! Разве вышесказанное не подтверждается широко известным циничным заявлением бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Россия несправедливо одна владеет богатейшими природными ресурсами Сибири?

Вместе с тем Запад всегда платил России неблагодарностью и ненавистью за оказанные ей благодеяния ! Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

Кроме того, исторически сама Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918) , когда разрушились сразу три империи.Как тут не вспомнить слова генерала Михаила Скобелева, который сказал: «Только русские позволяют себе такую роскошь–воевать из чувства сострадания»!Не надо также забывать, что европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей. Причём , каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому сделайте выводы — хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно накалять обстановку ?

Исходя из всего вышесказанного следует, что Российская Империя не была типичной империей, вернее, вообще не была империей в обычном смысле. А уж про СССР и говорить не стоит. Ситуация была вообще аномальной, когда уровень жизни в некоторых союзных республиках был выше уровня метрополии!

Интересно, существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих «поработителей»? Правда теперь, благодаря нашим «миролюбивым» друзьям из-за океана, одной из достопримечательностей Грузии стали мои соотечественники, которые теперь роются в мусорных урнах для пропитания.

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты » и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг.

Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия западная элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

В заключение хочу напомнить слова Достоевского, который в своё время сказал знаменитую фразу: «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину, не верьте ему, он не Русский» !!!

С уважением ,Отари Хидирбегишвили !

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