10 сигналов, которые посылает нам наше тело

Физическое тело любого человека имеет энергетическую оболочку, которую принято называть биополем. Если в биополе возникают повреждения, мы можем это чувствовать в виде зуда, боли или покраснения на том месте, где защитная оболочка повредилась. Чаще всего современные люди не уделяют внимания этим знакам.

Но в народе давно закрепились приметы, связанные с сигналами, которые посылает наше тело. И если прислушаться к ним, то можно узнать много интересного о себе и о том, чего нужно ждать или остерегаться в будущем.

Если чешется левая ладонь.

Почему-то многие уверены, что левая ладонь чешется к деньгам, но это не так. Зуд на левой ладони говорит о том, что вы попали в поле зрения сплетников. Скорее всего, вас сейчас активно обсуждают за спиной.

Если чешется правая ладонь.

Этот знак говорит о том, что скоро предстоит важное знакомство или судьбоносная встреча. Будьте внимательны к людям, которые повстречаются на вашем пути.

Если чешется левая рука.

Если вы чувствуете зуд на ладони, а по всей руке, то это к новостям. К плохим или хорошим – знать не дано. Но это будут важная для вас информация.

Если чешется правая рука.

Бывает так, что к своей цели идешь годами. Или ожидаешь чего-то давно, а оно никак не происходит.

Если чешутся ноги.

Так вот зуд по правой руке сообщает о том, что скоро случится что-то, к чему вы давно стремитесь.

Вот это очень хороший знак. Если вы чувствует, что чешется правая нога, то это к подаркам или гостинцам. Левая – к романтическому свиданию.

Если чешется левый глаз.

Особенно внимательными нужно быть к приметам, которые связаны с глазами. Ведь глаза – это зеркало души. Если чувствует, что чешется левый глаз, будьте осторожны. Возможно, вас провоцируют на ссору.

Если чешется правый глаз.

Никогда не трите сильно правый глаз, если почувствовали зуд. Это сигнал о том, что в скором будущем вы получите прекрасные новости. Но вот если глаз сильно чесать, то можно потерять свое счастье.

Если чешутся уши.

А бывает и так, что резко начинают чесаться уши. Вот тут обратите внимание на такие приметы: правое – к новостям, левое – к деньгам. Возможно, вам выдадут премию, вы выиграете в лотерею или же кто-то вернет давний долг.

Если «горят» щеки.

Часто без ведомых причин щеки становятся красными и будто горят. Это плохой знак. В скором времени будет скандал со слезами.

Если чешется нос.

Кончик носа чешется к смене погоды, а вот крылья носа – к прибыли.

Как видите, наше тело пытается посылать нам сигналы о грядущих событиях. Постарайтесь быть внимательными к себе и своим ощущениям, проверьте, работают ли все эти приметы у вас.

Источник :https://mistika.temaretik.com/2527927242118400995/

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Медицина прошлого пестрила весьма странными рецептами. Так, например, героин считался приемлемым лекарством от многих недугов – от кашля до банальной головной боли.

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