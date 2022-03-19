Зачем мухи трут лапки друг о друга? 7 интересных фактов о мухах

Что общего у людей и мух? Как мухи попали в космос? Множество интересных фактов о мухах ждет вас в нашей новой подборке!

Фото: Sandeep Handa / Pixabay

У мухи Goniurellia tridens, обнаруженной в ОАЭ, на крыльях изображены ещё две мухи

Таким образом муха защищается от хищников, притворяясь «мушиной стаей».

Goniurellia tridens

Плодовые мушки почти как мы

75% генов, ответственных за генетические заболевания у человека, были также обнаружены у мух дрозофил, геном которых совпадает с человеческим на 60%. Короткое время генерации генных мутаций у плодовых мушек может помочь сократить сложные пути биомедицинских исследований и уменьшить их бюджет. И, возможно, эти исследования помогут победить рак и другие серьёзные болезни.

Плодовая мушка

Для насекомого размером с плодовую мушку плотность воздуха сравнима с плотностью воды для нас

Первыми живыми существами в космосе были плодовые мушки

В качестве эксперимента в 1947 году их поместили в ракету США. По прибытии на Землю, они всё ещё были живы.

Плодовая мушка

Плодовые мушки страдают от алкоголизма

Плодовые мушки, как и люди, страдают от алкоголизма, благодаря чему учёные используют их для изучения природы алкоголизма и поиска способов его излечения.

Мухи постоянно трут лапки, чтобы очистить чувствительные рецепторы, которые забиваются мусором, пока муха ползает по разным поверхностям

Кроме того, известно, что после продолжительного пьянства самцы плодовых мушек начинают проявлять гомосексуальное поведение.

Фото: Jürgen / Pixabay

Комнатные мухи гудят в ключе фа

Жужжание домашних мух очень раздражает, но истинные ценители музыки могут утешить себя тем, что мухи делают это мелодично, в ключе фа, также называемом басовым ключом.

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