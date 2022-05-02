Виктор Абакумов: что погубило главу СМЕРШа на самом деле

Среди легенд о СМЕРШе бытует и такая, будто его руководители составляли некую клику в советских спецслужбах, и что после смерти Сталина их оттуда вычистили – всех посадили, а кого-то и расстреляли. Как любая легенда, эта тоже мало соответствует действительности. Что было на самом деле?

Сталинская контрразведка

Во-первых, единой спецслужбы под названием СМЕРШ в СССР в годы Великой Отечественной войны не было. Это сборное наименование контрразведывательных служб с дублирующими функциями, но строго разграниченных по рамкам деятельности. Зловещее название получилось от сокращения «Смерть шпионам».

17 июля 1941 года постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР в составе НКВД было создано Управление особых отделов (УОО) на базе Третьего (контрразведывательного) управления Наркомата обороны. Отсюда – термин «особист», предшествовавший термину «смершевец» или «смершник» с аналогичным значением. В УОО сосредотачивалась борьба с вражескими агентами и прочим неблагонадёжным и подозрительным элементом в Вооружённых силах СССР.

В ходе войны Сталин осознал недостатки такой системы и решил вернуть контрразведку в Вооружённые силы. Секретным постановлением СНК от 19 апреля 1943 года УОО НКВД расформировывалось и на его базе создавались три независимые друг от друга организации СМЕРШ. Самая важная была создана в Наркомате обороны. Она называлась Главным управлением контрразведки и возглавлялась комиссаром госбезопасности 2-го ранга Виктором Абакумовым. Абакумов был рекомендован на этот пост Берией. Начальник СМЕРШа Наркомата обороны подчинялся Сталину (как наркому обороны) напрямую.

Два других СМЕРШа были созданы в Наркомате Военно-морского флота и (15 мая 1943 г.) в НКВД. Их начальники подчинялись соответствующим наркомам (адмиралу Николаю Кузнецову и генкомиссару госбезопасности Лаврентию Берия). Поскольку ГУКР НКО приобрёл в этой системе наиболее важное значение, то под названием СМЕРШ разумеют преимущественно его. Тем более, что его начальник Абакумов был по своему значению фактически равен любому наркому, завися только от Сталина.

СМЕРШ против армии

Про СМЕРШ ходит много зловещих легенд, которые было бы долго перечислять и разбирать. СМЕРШ имел право арестовывать подозрительных лиц и проводить следствие, но не имел право выносить приговоры и осуществлять расправу. Историки считают, что это положение соблюдалось не всегда. Органы СМЕРШ нередко ликвидировали без суда и следствия подозрительных лиц.

Поскольку учёт репрессированных таким образом невозможен, авторы отдельных публикаций находят возможным бездоказательно утверждать о «миллионах арестованных органами СМЕРШ» и о том, что каждый четвёртый из них был расстрелян. Более достоверные подсчёты приводят к цифрам: около 700 тысяч арестованных органами СМЕРШ и переданных военным трибуналам военнослужащих Красной Армии, иностранных армий и гражданских лиц, из которых смертные приговоры были вынесены в отношении примерно каждого десятого.

Более точны данные об арестованных смершниками генералах и адмиралах советских Вооружённых сил. Их было 101 человек, почти все – пленённые немцами военачальники. Из них 12 человек умерли во время ведения следствия (что красноречиво указывает на характер следственных действий), только 8 были выпущены без предъявления обвинения (например, генералы Михаил Лукин, Иван Музыченко). Остальные 81 были переданы судебным органам и приговорены преимущественно к расстрелу (например, генерал Андрей Власов и его подельники, генерал Павел Понеделин и другие).

Триумф и крах Абакумова

В мае 1946 года все три СМЕРШа были ликвидированы. Формально это объяснялось исчерпанием его функций: война закончилась, все подозрительные прошли «фильтрацию». На самом деле, это было вызвано следующими обстоятельствами. Одно из самых тяжких по своим последствиям дел было затеяно СМЕРШем уже после войны. По обвинению во вредительстве были арестованы нарком авиационной промышленности Алексей Шахурин, главком ВВС главный маршал авиации Александр Новиков и другие высшие руководители ВВС и авиационной промышленности.

Это «авиационное дело» было использовано Абакумовым для подсиживания «потерявшего бдительность» министра госбезопасности Всеволода Меркулова. Абакумов занял его место и «усилил» кадры МГБ сотрудниками своего расформированного СМЕРШа. А в 1951 году настало падение Абакумова. Историки так пока и не установили, чем оно было вызвано. Формальным поводом для смещения и ареста послужил донос на Абакумова следователя, полковника МГБ Михаила Рюмина, а инициировал его Георгий Маленков. В результате Рюмин возвысился до поста заместителя министра госбезопасности, а Абакумова обвинили в том, что он не давал хода делу о «врачах-убийцах» и вообще является участником сионистского заговора. Несмотря на смерть Сталина, Абакумова больше из тюрьмы не выпустили.

Что стало с руководством СМЕРШ

В последующих событиях несколько политических следственных дел смешались в один клубок, который не распутан внятно и по сей день. Вместе с Абакумовым был арестован ещё ряд руководителей МГБ. Нельзя сказать, что их арестовали по признаку участия в бывшем СМЕРШе. Так, Иван Чернов был начальником Особой группы СМЕРШ, Яков Броверман – начальником Особой группы и Секретариата СМЕРШ. В то же время Александр Леонов и Владимир Комаров в СМЕРШе не работали.

Однако всем пятерым во главе с Абакумовым после смерти Сталина начали шить новое дело, а после расстрела Берии их обвинили в соучастии в «заговоре» бывшего министра. Суд над ними состоялся в декабре 1954 года. При этом Абакумова, Леонова и Комарова расстреляли, а вот сотрудников Абакумова по СМЕРШу Чернова и Бровермана приговорили к длительным срокам заключения, причём Броверман отсидел 22 из положенных ему 25 лет.

Арестованного по делу Абакумова его заместителя по СМЕРШу Николая Селивановского Берия в марте 1953 года выпустил из тюрьмы. Ему позволили уволиться из органов «по состоянию здоровья». Правда, во время суда над Берией формулировку увольнения ему задним числом поменяли на «поступки, дискредитирующие звание».

Ещё один заместитель Абакумова в СМЕРШе, начальник отдела кадров генерал Иван Врадий спокойно работал на руководящей должности в КомиЛаге. Правда, в 1954 году его таки уволили из МВД и лишили звания, но не тронули. Так что мнение, будто после смерти Сталина наносили удар конкретно по бывшему СМЕРШу, фактами не подтверждается. При этом репрессии против некоторых главных смершевцев были инициированы ещё при Сталине.



Источник : https://russian7.ru/post/viktor-abakumov-chto-pogubilo-glavu...

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