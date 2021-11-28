Эвакуация в Великую Отечественную: что засекретила советская власть

За годы Великой Отечественной войны вооружённые силы СССР осуществили более 50 стратегических оборонительных и наступательных операций, ещё десятки носили локальный характер. Но все они, возможно, уступают по свой значимости одной – эвакуации населения и предприятий в первые месяцы конфликта. По некоторым оценкам, всего с Запада на Восток переместили 2 743 предприятия, а также перевезли около 12 миллионов человек. Но далеко не все имели одинаковые шансы на вывоз из зоны боевых действий.



Первые среди равных

Только за первую неделю войны немецкие войска продвинулись вглубь СССР на расстояние до 400 километров. К концу июня 1941 года уже пришлось оставить Минск, Львов, Вильнюс, 1 июля пала Рига, а до конца лета – Таллин, Смоленск, Витебск, Одесса и множество других городов и деревень. Из-за столь стремительного наступления противника и отсутствия на момент нападения готового плана эвакуация из приграничных территорий осуществлялась хаотически, по решению местных властей. Однако это не помешало уже в первые дни вывезти до двух миллионов человек из Белоруссии и Прибалтики. Из Молдавии – 300 тысяч.

На общегосударственный уровень вопрос перемещения был поднят лишь на третий день Великой Отечественной, когда по указу Иосифа Сталина был создан специальный Совет при Совете народных комиссаров (СНК). Ещё через три дня был принят документ, который определил очерёдность эвакуации — Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 года «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». Согласно документу, теоретическая возможность перемещения была предоставлена всему населению, в тех районах СССР, которым угрожала оккупация противника. При этом постановление определяло категории граждан, которые подлежали эвакуации «в первую очередь».

Это были «квалифицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуируемыми с фронта предприятиями, население, в первую очередь молодёжь, годная для военной службы, ответственные советские и партийные работники». Как указывает доктор исторических наук Марина Потемкина, соответствующая очерёдность была установлена при непосредственном вмешательстве на тот момент народного комиссара путей сообщения Лазаря Кагановича, который лично внёс правку в проект постановления.

В изначальной версии первыми эвакуировать предписывалось «население, квалифицированных рабочих вместе с эвакуируемыми с фронта предприятиями, семьи начсостава Красной Армии, работников НКВД и ответственных советских и партийных работников, детей до 15 лет». Однако интересы государства на тот момент оказались чуть выше общечеловеческих ценностей. Эта избирательность проявилась и в дальнейшем. Так, 5 июля 1941 года были приняты три «совершенно секретных» Постановления СНК СССР, которые регулировали вопросы перемещения «привилегированных» категорий.

В частности, родственникам руководителей партии и военачальников давалось право выбора места жительства и первоочерёдного трудоустройства в эвакуации. Также предписывалось в пути обеспечить их всем необходимым. В соответствии с другим документом, эвакуация семей рабочих и служащих предприятий должна была осуществляться лишь по указанию СНК и обеспечиваться народными комиссариатами и директорами предприятий. Третьим постановлением вывоз остального населения возлагался на местные органы советской власти, которые, в том числе, должны были организовать эвакопункты. Предполагалось, что соответствующее решение примет Совет по эвакуации или местное военное командование.



Дело везения

В целом эвакуация была осуществлена в два этапа: из Белоруссии, Украины, Прибалтики, Москвы и Ленинграда в 1941 году и из южных районов европейской части СССР — в 1942 году. Итоговое число перемещённых граждан до сих пор остаётся предметом споров, поскольку в официальной статистике было сложно учесть всех лиц, решившихся перебраться на Восток самостоятельно. К тому же некоторые из перемещённых оставались у родственников, а не добираясь до конечных пунктов.

В научной литературе фигурируют оценки от 10 до 25 миллионов человек, но наиболее объективными и документально обоснованными представляются цифры около 12 миллионов человек эвакуированных, считает Потемкина. При этом количество лиц, вывезенных из тех или иных областей сильно зависело от их удаленности от границы, наличия железной дороги или хотя бы возможности добраться до ближайшей ж/д станции. Хотя и поезда спасали не всегда. Например, вывоз людей по Брест-Литовской железной дороге начался только после десяти вечера 23 июня 1941 года, когда был получен прямой приказ из Москвы. К тому моменту на станциях стояло более 10 000 вагонов с людьми и грузами. В результате из-за быстрого наступления немцев было отправлено лишь около половины из них – 5 675 вагонов.

Не имела большого значения при эвакуации и национальность, хотя советское руководство наверняка осознавало, какую угрозу несёт в первую очередь евреям наступление нацистов. И всё же по данным Центрального статистического управления СССР, из учтённого по спискам на 15 сентября 1941 года населения, подлежащего эвакуации (кроме детей из эвакуированных детских учреждений), доля русских составляла 52,9 процента, а вторыми по численности были евреи — 24,8 процента.

Сотрудник Иерусалимского университета Семён Швейбиш и вовсе подсчитал, что из 4,095 млн евреев, которые проживали на территориях, позднее оккупированных, в советский тыл были вывезены от 1,2 до 1,4 миллиона, что в процентном соотношении значительно выше, чем по другим национальностям. А вот жителям таких регионов, как Западная Украина, Литва и Латвия, повезло меньше. Ещё до прихода немцев местные коллаборационисты не давали беженцам уйти и возвращали их домой, перекрывая дороги.

Иван Рощепий



Источник : https://russian7.ru/post/yevakuaciya-v-velikuyu-otechestvenn...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»! Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы!

Одновременно с этим разве можно простить настоящее свинство и подлость партийных функционеров, которым так бережно обходился изувер Сталин, снабжая их спецстоловые всевозможными деликатесами , когда все население Ленинграда голодало и отцы и матеря хоронили своих детей , умерших от голода!

В этом отношении разве можно без сожаления смотреть , например, на памятную табличку«Все умерли! Осталась одна Таня!», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Ленинграде . Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц нынешнего Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

И разве не кощунство, когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал не эвакуировать их , а уничтожить заключенных непосредственно в тюрьмах . По некоторым данным в тюрьмах тогда было уничтожено десятки тысяч заключенных!

Разве для кровавого диктатора Сталина существовало что-то святое на этом свете? Разве глава государства, заботящийся о своем народе, мог приказать взорвать Иваньковское и Истринское водохранилища для предотвращения продвижения немцев к Москве, предварительно не предупредив собственное население об эвакуации? Именно в результате этого десятки тысяч жителей тридцати деревень поголовно были затоплены в лютый морозный день 26 ноября 1941 г. ледяной водой с осколками мелкого льда! Еще более худшая участь ждала москвичей, поскольку в случае провала обороны столицы, мстительный Сталин после эвакуации задумал полностью разрушить и затопить Москву, взорвав Химкинскую плотину. В том, что этот чудовищный план был бы осуществлен, сомневаться не приходится, особенно вспомнив судьбу исторического центра Киева, который после сдачи города немцам по приказу Сталина был взорван вместе с его жителями!

Что касается сталинской «тактики выжженной земли», то подобный метод применялся и Петром I во время наступления шведской армии, и Александром I перед наступающей наполеоновской армией в 1812 году. Однако тогда это не принимало таких жестоких и чудовищных последствий для самого населения как в войне с гитлеровцами, когда часто население оставалось без жилья в лютые морозы ! Кроме того, в результате проведения сталинской «тактики выжженной земли» был , например , уничтожен Успенский собор Киево-Печерской лавры. Однако еще более зловещим преступлением был преднамеренный взрыв Днепрогэса, в результате чего было утоплено до 20 тыс. советских военнослужащих и до 80 тыс. гражданского населения, заранее неосведомленных о готовящем подрыве плотины !

Большинство историков, а также знаменитый советский диверсант И. Старинов, подобную кровавую тактику Сталина считали просто преступной и бесполезной, так как потраченные силы можно было использовать с большей пользой, при этом обойдясь наименьшими жертвами! Вот она – злодейская и животная сущность коммунистических нехристей и их величайшего злодея современности Сталина !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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