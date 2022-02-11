10 проблем, в которых виноваты ваши родители

Какой человек откажется от того, чтобы обвинить родителей в своих психологических проблемах? Тем более если есть научно доказанные основания.

Вы не просыпаетесь без кофе

Если ваши родители заядлые кофеманы, то, скорее всего, вам тоже необходимо несколько чашек ароматного напитка, чтобы включить мозг. Ученые обнаружили, что влияние кофеина на самочувствие и настроение передается генетически.

Вы боитесь стоматолога

Если вас заставить выбирать между прыжком с парашютом и чисткой камней между зубами, вы предпочтете первое. Ваш страх вызван не пережитой болью, а поведением мамы или папы. Психологи уверены, если родитель вел вас к дантисту со словами: «Ты только не бойся, больно не будет», а потом дрожал под дверью кабинета, то, скорее всего, вы попадаете в число тех 9-15% взрослых, которые испытывают панические атаки, когда видят бормашину. Это же объяснение касается тревожности и многих фобий.

Вы не любите спорт

Количество усилий, которые вам надо приложить, чтобы вставить с дивана и заняться зарядкой, частично зависит от наследственности. В одном исследовании приняли участие 98 семей. Ученые выделили двадцать один вариант генов, которые ответственны за физическую форму. Те люди, которые обладали хотя бы девятнадцатью из них, улучшили свой аэробный потенциал в три раза по сравнению с теми, у кого менее десяти вариантов генов.

Вы привередливы в еде

Это показывает, что если два человека — у одного есть предрасположенность, а у другого нет — выполняют одинаковый комплекс упражнений, то их результат будет существенно различаться.

Ваши пристрастия могут быть связаны с вариацией гена вкусового рецептора, который делает вас чувствительной к горьким и кислым продуктам, например, к капусте. Однако если вы хотите перебороть влияние предков, то займитесь тренировкой: поскольку вкусовые рецепторы регенерируют каждые десять дней, то вы можете настроить их. Если чаще употреблять полезную, но невкусную пищу, то со временем она покажется вам приятной.

Вы не умеете распоряжаться деньгами

Да и как вы могли этому научиться, если дома не было денег? Сразу же после получения аванса и зарплаты они утекали мелкими ручейками на раздачу долгов, стихийные покупки и дорогие продукты, после чего вы полмесяца жили на кашах, хлебе и бабушкиных пирожках. Другой патологический сценарий: родители потакали вашим просьбам, из-за чего вы не умеете сказать «нет» десятой розовой кофточке или отложить средства на крупную покупку.

Вы разочарованы в отношениях

Если у вас что ни роман, то катастрофа, значит, дело не в случайностях, а в родителях. Мама и папа не дали вами инструкцию, какими отношения должны быть. Вы сохранили впечатление о семье как о домашнем чистилище, поэтому избегаете мужчин и близости. Или вы смутно помните, что отец был невыносимым человеком, поэтому ваш выбор — это алкоголики, хулиганы, тунеядцы.

Вы набрали лишний вес

Вероятно, слова родителей расходились с их поведением: они говорили о пользе овощей, но почему-то покупали колбасу и сладости. Или они смеялись над вашей фигурой, но при этом насильно заталкивали в вас седьмую шанежку. В вашем детстве они так и не определились, какими хотят быть: правильными или добренькими. А вы страдаете до сих пор.

Вы слишком доверяете руководителям и властям

Вы помните, как вам прививали послушание и покорность? Эти черты и по сей день с вами, когда вы боитесь обсудить повышение с директором или на веру воспринимаете любые обещания политиков. Вас не научили сомневаться в поступках людей, чей статус выше, и это превратило вас в конформиста.

Вы преувеличиваете значимость образования

У вас золотая медаль, три диплома о высшем образовании и посредственная работа? Если только вы не наивный коллекционер знаний, то причина в установках родителей, которые следили за вашими оценками и внушали, что без корочки вам грозит карьера домоуправа. Как результат, вы не получили опыт, а все, что у вас есть, — это теоретические знания, которые редко пересекаются с действительностью.

Вы опасаетесь экспериментов

Вы давно взрослая женщина, но многие решения принимаете после одобрения родителей. Вы никогда не покидали границы страны (а может, и региона), не меняли цвет волос и даже все еще живете с мамой и папой в одном доме. Вы не слишком адаптированы в жизни, так произошло потому, что старшие «всегда лучше знают».

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2410528698308758073/

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