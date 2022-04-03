Почему женщины в гареме спали одетыми?

В сериале «Великолепный век» нам не раз показывают, что мужчины и женщины ложатся спать одетыми, практически в такой же по плотности одежде, в какой они ходили днём, даже рожали при полном параде. Почему так? Многие считают, что дело в религии. Но это не так. Одетыми спали не только в султанском дворце, но и по всей Османской империи.

Причиной тому было неважное отопление. Ведь в Турции далеко не всегда тепло. А в средние века согреться без центрального отопления было не так просто, особенно когда помещения были огромными. Представьте только, как можно было нагреть воздух в помещении отведенном под гарем? А ведь там жили сотни женщин.

Турецкие гиды по дворцу Топкапы рассказывают, что зимой там бывает очень холодно, да даже летом довольно прохладно.

О том, как женщины грелись в гареме, есть множество миниатюр и гравюр (изображений).

В помещениях гарема были такие камины, но тепла от них было недостаточно.

Камин в Топкапы

На средневековых гравюрах разных художников встречается изображение вот такого стола (его называют тандыр или искем), вокруг которого сидят женщины, накрывшиеся одеялом. Это не просто стол, под ним мангал с углями, накрытый металлическим листом.

Садясь на ковёр вокруг мангала, женщины поднимали край стёганого одеяла, и, притягивая к подбородку, сдвигали ноги поближе к мангалу, чтобы согреться. Беседовали, ели сухофрукты и орехи.

На картинке вы можете видеть, что некоторые женщины одеты в тёплые полушубки, одежду отделанную мехом. В те времена мех был не показателем некого престижа и денежного довольствия, а необходимостью. Причем и женщины, и мужчины носили меха не наружу, а внутрь, чтобы было еще теплее.

Конечно, обеспечить каждую рабыню гарема шубой казне было не по карману, но такой подарок делали каждой женщине, родившей султану ребёнка.

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