Из-за чего массово лишились рассудка жители юга Франции в 1951 году

Больше 70 лет назад в небольшом населённом пункте на юге Франции жизнь текла спокойно и размеренно. Пон-Сент-Эспри насчитывал в те времена около четырёх с половиной тысяч жителей, которые почти все были знакомы друг с другом. Аккуратный небольшой городок на берегу реки Рона располагал к умиротворённому времяпровождению. Но в один далеко не прекрасный день всё изменилось. В тот момент казалось, что одновременно сошёл с ума едва ли не весь город. Причём вовсе не в переносном, а в самом прямом смысле слова.

Массовое умопомрачение

Вид на город Пон-Сент-Эспри.







В середине прошлого века тихий городок Пон-Сент-Эспри в департаменте Гар на юге Франции жил своей жизнью. Провинциальная жизнь текла своим чередом, на улицах гуляли дети, прохаживались неспешно дамы, кто-то торопился по своим делам. Невозможно было, выйдя из дома, не встретить кого-то из знакомых, ведь все приходились друг другу если не родственниками, то друзьями или в крайнем случае просто приятелями.



Однако всё изменилось в середине августа 1951 года. Именно тогда к докторам стали обращаться жители города с весьма необычными жалобами. Первые три пациента при кажущемся отсутствии симптомов жаловались на то, что их пожирает пламя.

Впоследствии на галлюцинации стали жаловаться люди в разных местах на юго-западе Франции, однако эпицентром странного явления оказался именно город Пон-Сент-Эспри.

Вид на город Пон-Сент-Эспри.





Здесь же масштабы галлюциногенных явлений были поистине катастрофическими. Только официальных случаев жалоб на странные видения с одновременными болями в животе было зарегистрировано больше 250. Больные бредили, они страдали от ужасных галлюцинаций, провоцирующих вспышки насилия. Среди больных были не только взрослые, но и дети. При этом не обошлось и без смертельных случаев: один человек выбросился из окна, так как решил, будто он – самолёт, а второй жертвой стала женщина, которую лишил жизни собственный сын. Некоторые источники говорят о пятерых погибших и 500 пострадавших.

Пострадавших было очень много.





Ночь с 25 на 26 августа до сих пор называют «ночью апокалипсиса» и вспоминают, как самое страшное время в истории города. Галлюцинации казались очень реалистичными, и люди всеми доступными способами пытались убежать от своих кошмаров. Правда, заканчивалось это часто травмами. Людей массово отправляли в госпитали и психиатрические клиники. Иногда выздоровление наступало через несколько суток, но некоторые пациенты впоследствии проходили лечение по несколько месяцев.



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Разные версии

Газеты в то время наперебой выдвигали свои версии причин происходящего.





В то время выдвигались самые разные версии о причинах произошедшего, горожане активно их обсуждали и искали виноватых. В средствах массовой информации тоже озвучивались многочисленные теории. Обвиняли воду из фонтанов, булочника, подозревали применение бактериологического оружия, винили современные технологии и оборудование, а вместе с ними – иностранных агентов, Папу Римского, ЦРУ, Сталина и даже Церковь.



В результате за основную и официальную версию приняли непредумышленное отравление хлеба. Якобы местный булочник использовал муку, заражённую спорыньей, грибами, паразитирующими на злаковых культурах. Под подозрение попал также мельник, снабжавший мукой местные пекарни. Его обвиняли в добавлении в муку райграса (травянистых злаковых растений), опять же, зараженных спорыньей. После вскрытия тел погибших отравление спорыньей, по официальной версии, подтвердилось.

Официальной причиной было названо отравление хлебом.





Пекаря и мельника арестовали, так как это был единственный способ спасти их от разгневанных жителей, собиравшихся устроить самосуд. Правда, многие из них вовсе не были склонны доверять выводам официального расследования. В городе всё активнее распространялись слухи о колдовстве, всемирном заговоре и прочих причинах, повлёкших за собой столь страшный финал.



Жителей пытались успокоить, приводя примеры из прошлого, когда подобные случаи в истории были связаны с отравлением спорыньей, вызывающей синдром эрготизма, сопровождающегося умственными расстройствами, болями, агрессией. Сильная интоксикация при этом вполне способна привести к летальному исходу. Даже официальное заключение, данное токсикологической лабораторией Марселя, не стало для некоторых горожан истиной в последней инстанции.

Полицейский изучает хлеб в Пон-Сент-Эспри.





Но в итоге сам мельник признался в полиции: он использовал испорченную ржаную муку, добавляя её к пшеничной, пытаясь сэкономить пару тысяч франков. Именно эта рожь и оказалась заражена спорыньей, а потому употребление в пищу хлеба вызывало жесточайшую интоксикацию и галлюцинации, приведшие к тяжёлым последствиям именно в Пон-Сент-Эспри, потому что именно туда и была поставлена большая часть «плохой» муки. И даже этот вариант убедил далеко не всех, тем более, что в приговоре суда не была указана причина интоксикации.



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Расследования нового времени

Стивен Капплан.





Профессор истории Стивен Капплан занимался изучением «проклятого хлеба» уже в XXI веке. Он в 2008 году пришёл к однозначному выводу: официальная версия вовсе не стала истинной, а тайна массового психоза так и осталась нераскрытой.



В 2009 году разгорелся самый настоящий скандал. Американский журналист Эйч Пи Альбарелли в ходе проведения собственного расследования обнаружил документы, прямо указывающие на то, что в 1951 году ЦРУ проводило тайный эксперимент по контролю сознания, в ходе которого изучалось воздействие ЛСД на людей. Изначально расследование событий в Пон-Сент-Эспри велось компанией Sandoz, занимавшейся поставками ЛСД в ЦРУ.

Американский журналист Эйч Пи Альбарелли.





Дотошный журналист обнаружил среди многочисленных материалов по этому делу расшифровку разговора между агентом ЦРУ и представителем Sandoz, которые обсуждали события во французском городке. Именно сотрудник Sandoz упомянул о том, что массовые галлюцинации и психоз были вызваны ЛСД. Отдельно Альбарелли обратил внимание на документ, вышедший из Белого дома, и направленный членам Комиссии Рокфеллера с целью оказания помощи в расследовании злоупотреблений ЦРУ.



Именно в этом документе можно увидеть, кто из французских деятелей работал на ЦРУ, а в их отчётах прямо упоминается Пон-Сент-Эспри. А жители городка по-прежнему настаивают на проведении честного расследования, которое могло бы дать правдивые ответы на множество вопросов, касающегося довольно жуткой страницы в истории Пон-Сент-Эспри.



Среди многочисленных версий произошедшего в 1951 году звучали обвинения и в адрес Советского Союза. Вообще об экспериментах, проводимых в СССР, и сегодня ходят настоящие легенды. Правда, только сейчас пытаются разобраться в том, что было правдой, а что попросту нафантазировали.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2364844849123822500/

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