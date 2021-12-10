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Из-за чего массово лишились рассудка жители юга Франции в 1951 году

Больше 70 лет назад в небольшом населённом пункте на юге Франции жизнь текла спокойно и размеренно. Пон-Сент-Эспри насчитывал в те времена около четырёх с половиной тысяч жителей, которые почти все были знакомы друг с другом. Аккуратный небольшой городок на берегу реки Рона располагал к умиротворённому времяпровождению. Но в один далеко не прекрасный день всё изменилось. В тот момент казалось, что одновременно сошёл с ума едва ли не весь город. Причём вовсе не в переносном, а в самом прямом смысле слова.

Массовое умопомрачение

Вид на город Пон-Сент-Эспри.

Вид на город Пон-Сент-Эспри.




В середине прошлого века тихий городок Пон-Сент-Эспри в департаменте Гар на юге Франции жил своей жизнью. Провинциальная жизнь текла своим чередом, на улицах гуляли дети, прохаживались неспешно дамы, кто-то торопился по своим делам. Невозможно было, выйдя из дома, не встретить кого-то из знакомых, ведь все приходились друг другу если не родственниками, то друзьями или в крайнем случае просто приятелями.

Однако всё изменилось в середине августа 1951 года. Именно тогда к докторам стали обращаться жители города с весьма необычными жалобами. Первые три пациента при кажущемся отсутствии симптомов жаловались на то, что их пожирает пламя.

Впоследствии на галлюцинации стали жаловаться люди в разных местах на юго-западе Франции, однако эпицентром странного явления оказался именно город Пон-Сент-Эспри.

Вид на город Пон-Сент-Эспри.

Вид на город Пон-Сент-Эспри.



Здесь же масштабы галлюциногенных явлений были поистине катастрофическими. Только официальных случаев жалоб на странные видения с одновременными болями в животе было зарегистрировано больше 250. Больные бредили, они страдали от ужасных галлюцинаций, провоцирующих вспышки насилия. Среди больных были не только взрослые, но и дети. При этом не обошлось и без смертельных случаев: один человек выбросился из окна, так как решил, будто он – самолёт, а второй жертвой стала женщина, которую лишил жизни собственный сын. Некоторые источники говорят о пятерых погибших и 500 пострадавших.

Пострадавших было очень много.

Пострадавших было очень много.



Ночь с 25 на 26 августа до сих пор называют «ночью апокалипсиса» и вспоминают, как самое страшное время в истории города. Галлюцинации казались очень реалистичными, и люди всеми доступными способами пытались убежать от своих кошмаров. Правда, заканчивалось это часто травмами. Людей массово отправляли в госпитали и психиатрические клиники. Иногда выздоровление наступало через несколько суток, но некоторые пациенты впоследствии проходили лечение по несколько месяцев.

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Разные версии

Газеты в то время наперебой выдвигали свои версии причин происходящего.

Газеты в то время наперебой выдвигали свои версии причин происходящего.



В то время выдвигались самые разные версии о причинах произошедшего, горожане активно их обсуждали и искали виноватых. В средствах массовой информации тоже озвучивались многочисленные теории. Обвиняли воду из фонтанов, булочника, подозревали применение бактериологического оружия, винили современные технологии и оборудование, а вместе с ними – иностранных агентов, Папу Римского, ЦРУ, Сталина и даже Церковь.

В результате за основную и официальную версию приняли непредумышленное отравление хлеба. Якобы местный булочник использовал муку, заражённую спорыньей, грибами, паразитирующими на злаковых культурах. Под подозрение попал также мельник, снабжавший мукой местные пекарни. Его обвиняли в добавлении в муку райграса (травянистых злаковых растений), опять же, зараженных спорыньей. После вскрытия тел погибших отравление спорыньей, по официальной версии, подтвердилось.

Официальной причиной было названо отравление хлебом.

Официальной причиной было названо отравление хлебом.



Пекаря и мельника арестовали, так как это был единственный способ спасти их от разгневанных жителей, собиравшихся устроить самосуд. Правда, многие из них вовсе не были склонны доверять выводам официального расследования. В городе всё активнее распространялись слухи о колдовстве, всемирном заговоре и прочих причинах, повлёкших за собой столь страшный финал.

Жителей пытались успокоить, приводя примеры из прошлого, когда подобные случаи в истории были связаны с отравлением спорыньей, вызывающей синдром эрготизма, сопровождающегося умственными расстройствами, болями, агрессией. Сильная интоксикация при этом вполне способна привести к летальному исходу. Даже официальное заключение, данное токсикологической лабораторией Марселя, не стало для некоторых горожан истиной в последней инстанции.

Полицейский изучает хлеб в Пон-Сент-Эспри.

Полицейский изучает хлеб в Пон-Сент-Эспри.



Но в итоге сам мельник признался в полиции: он использовал испорченную ржаную муку, добавляя её к пшеничной, пытаясь сэкономить пару тысяч франков. Именно эта рожь и оказалась заражена спорыньей, а потому употребление в пищу хлеба вызывало жесточайшую интоксикацию и галлюцинации, приведшие к тяжёлым последствиям именно в Пон-Сент-Эспри, потому что именно туда и была поставлена большая часть «плохой» муки. И даже этот вариант убедил далеко не всех, тем более, что в приговоре суда не была указана причина интоксикации.

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Расследования нового времени

Стивен Капплан.

Стивен Капплан.



Профессор истории Стивен Капплан занимался изучением «проклятого хлеба» уже в XXI веке. Он в 2008 году пришёл к однозначному выводу: официальная версия вовсе не стала истинной, а тайна массового психоза так и осталась нераскрытой.

В 2009 году разгорелся самый настоящий скандал. Американский журналист Эйч Пи Альбарелли в ходе проведения собственного расследования обнаружил документы, прямо указывающие на то, что в 1951 году ЦРУ проводило тайный эксперимент по контролю сознания, в ходе которого изучалось воздействие ЛСД на людей. Изначально расследование событий в Пон-Сент-Эспри велось компанией Sandoz, занимавшейся поставками ЛСД в ЦРУ.

Американский журналист Эйч Пи Альбарелли.

Американский журналист Эйч Пи Альбарелли.



Дотошный журналист обнаружил среди многочисленных материалов по этому делу расшифровку разговора между агентом ЦРУ и представителем Sandoz, которые обсуждали события во французском городке. Именно сотрудник Sandoz упомянул о том, что массовые галлюцинации и психоз были вызваны ЛСД. Отдельно Альбарелли обратил внимание на документ, вышедший из Белого дома, и направленный членам Комиссии Рокфеллера с целью оказания помощи в расследовании злоупотреблений ЦРУ.

Именно в этом документе можно увидеть, кто из французских деятелей работал на ЦРУ, а в их отчётах прямо упоминается Пон-Сент-Эспри. А жители городка по-прежнему настаивают на проведении честного расследования, которое могло бы дать правдивые ответы на множество вопросов, касающегося довольно жуткой страницы в истории Пон-Сент-Эспри.

Среди многочисленных версий произошедшего в 1951 году звучали обвинения и в адрес Советского Союза. Вообще об экспериментах, проводимых в СССР, и сегодня ходят настоящие легенды. Правда, только сейчас пытаются разобраться в том, что было правдой, а что попросту нафантазировали.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2364844849123822500/

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