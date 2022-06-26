Новгородская женщина, восставшая против московского царя и чуть не изменившая судьбу страны: Марфа Посадница

Вы представляете, как кардинально могла бы измениться судьба России, если бы в XV веке одна новгородская женщина смогла исполнить то, к чему она так безоглядно стремилась? А именно сделала Великий Новгород автономией Литвы, а не частью Московского царства. Речь идет, конечно, о Марфе Борецкой, больше известной как Марфа Посадница.

Клавдий Лебедев. Марфа Посадница. Уничтожение Новгородского Вече

На драматичном полотне Клавдия Лебедева изображен момент ее поражения - уничтожение Новгородского Вече, потеря власти, потеря всех надежд... Посреди людского скопления она стоит, прямая, как башня, гордая, несломленная все равно.

Кем же была эта неистовая женщина, чей образ волновал и продолжает волновать писателей, художников, композиторов, которые, каждый по своему, выразили свое видение ее драматичного образа?

Дмитрий Иванов. Марфа Посадница (Вручение пустынником Феодосием Борецким меча Ратмира юному вождю новгородцев Мирославу, назначенному Марфой Посадницей в мужья своей дочери Ксении).

Марфа была знатного рода и дважды замужем. От первого брака с боярином Филиппом родилось двое сыновей, умерших рано. Овдовев, она вышла замуж за новгородского посадника Исаака Борецкого. Таким образом, получила статус посадницы (жены этого должностного лица). Она была богатой женщиной и, как говорят, богаче ее были только новгородский владыка и местный монастырь.

Обладая властным и амбициозным характером, Марфа умела привлекать к себе людей и подчинять своей воле. У нее был непреклонный, волевой характер, самостоятельное мышление. Это была женщина, которая в других исторических условиях могла бы сделать отличную политическую карьеру.

А. Гусев

Ее подлинного портрета, конечно не существует (в XV веке русское искусство не знало портретного жанра в принципе), но все последующие художники показывали в ее образе именно такие черты.

Марфа активно влияла на политическую жизнь Новгорода, вмешивалась в такое, например, событие, как выборы архиепископа. Но ее звездный час наступил тогда, когда она возглавила движение за присоединение Новгорода к Литве и обособление от Москвы. Если бы эта авантюра удалась, Россия имела бы иной облик. Ее северо-западная часть была бы европейской страной с католичеством как основной религией.

А.П. Рябушкин. Проезд Марфы Посадницы и вечного колокола.

Иван III, узнав о намерениях Новгорода, пошел туда войной и во время первого похода одержал победу. Тогда был схвачен и казнен Дмитрий Борецкий - сын Марфы, но Новгород сохранил многие свои свободы. Эти трагические события не остановили целеустремленную Посадницу. Она продолжала гнуть свою линию, и московский царь начал против Новгорода второй поход.

В. Васнецов. Арест Марфы Посадницы с внуком Василием Федоровичем в Новгороде (эскиз картины)

На этот раз новгородская оппозиция была подавлена очень жестоко. Буквально лились реки крови. Иван III не останавливался ни перед чем. Город был унижен, разорен, разрушен. Новгородское Вече упразднили. Вечевому колоколу - символу новгородской самостоятельности, оторвали язык и повезли колокол в Москву.

Туда же была отправлена и Марфа Борецкая с внуком. Дальнейшая ее судьба туманна. По одной версии, ее насильно подстригли в монахини, по другой - убили еще по дороге в Москву. Во всяком случае, достоверных документов о ее жизни после подавления Новгорода, нет.

Это была, несомненно, харизматичная личность, авторитарная, жесткая руководительница. Она боролась с московским царем на равных, но жестокость и сила Ивана III победили.

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А вы знали об этом?

Каждый гражданин России знает, что российский триколор появился благодаря Петру Великому. Но если вы учились в школе с углубленным изучением истории, или ваш учитель был из вексиллологов, то вы знаете совсем другое – правильное. Первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. Кроме дипломатических вопросов, посольство также решило вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Срок его корабельной жизни был недолог, но шёл он под голштинским флагом, подозрительно похожим на нынешний триколор. Так трёхцветный флаг был явлен взору русского человека, но пока это был не русский флаг, русским (или почти русским) он стал при Алексее Михайловиче.

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