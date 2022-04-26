Почему Дениса Давыдова не брали в русскую армию

О лидере партизанского движения 1812 года, блестящем русском гусаре и поэте Денисе Давыдове наслышаны многие. Но мало кто знает, что в приеме на военную службу ему отказали категорически.

Денис Васильевич Давыдов — представитель московского дворянского рода Давыдовых, который издавна славился армейскими традициями. Отец его, Василий Денисович, служил под командованием А.Суворова и дослужился до бригадира (чин в русской армии, выше полковника, но ниже генерал-майора). Дед Дениса, Евдоким Щербинин дослужился до генерал-аншефа.

И самому Денису с детства прочили военную карьеру, тем более что легендарный Александр Суворов, однажды посетив семью Давыдовых, отметил, что Денис далеко пойдет в военном деле. Слова эти девятилетнему мальчику запомнились навсегда и служили путеводной звездой при выборе поприща.Сам Денис с малолетства проводил время в военных лагерях на Полтавщине, где его отец командовал легкоконным полком. Там он выучился верховой езде и отлично стрелять. И казалось, препятствий для устройства юноши в русскую императорскую армию никаких не будет. Отец планировал, что Денис начнет службу в его Полтавском полку.

Но вскоре отец его потерял влияние в войсках. На престол взошел Павел I, давний патрон Василия Денисова — Александр Васильевич Суворов угодил в опалу, а самого бригадира обвинили в растрате казны полка.

Пришлось уволиться со службы, продать имение и заплатить долг. Но отец не оставлял мечты определить сына в армию. И в 1801 году старый бригадир привел Дениса поступать в кавалергардский полк Санкт-Петербурга.

Однако Давыдову было категорически отказано в приеме. Дежурный офицер посчитал, что Денис Давыдов обладает слишком маленьким ростом, непригодным для службы в русской императорской армии. И правда, семнадцатилетний юноша не вытягивал ростом и до 160 сантиметров.

Дело дошло до командира полка, но и тот отказал, сославшись на формуляр. Общими стараниями знакомых и благодаря настойчивости юноши, дело было улажено, и Денис поступил на службу эстандарт-юнкером. Друзья кавалергарды помогли ему в обучении и вскоре карьера Давыдова в гвардии пошла вперед. Через год он стал корнетом, еще через год — поручиком.

А в гусарах Давыдов оказался за серьезный проступок. Он писал сатирические и едкие стихи против первых лиц государства. Из кавалергардов Дениса Васильевича выгнали с треском и перевели в Белорусский гусарский полк, что считалось принижением.

В Отечественную войну 1812 года Давыдов проявил себя блестяще и закончил службу генерал-лейтенантом. Трудно представить, что было бы, если бы карьера Дениса Давыдова закончилась не начавшись из-за маленького роста.

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