Реальные истории людей, которые утверждают, что столкнулись с потусторонним миром

Иногда случаются вещи, которые иначе как странными не назовешь. Они могут быть выражены в странных совпадениях, удивительных снах и абсолютно не вписываться в житейскую логику. Но несмотря на то что многие из них заставляют почувствовать близость потустороннего мира, другие, наоборот, только убеждают, что сверхъестественного не существует.

Приснился мне сон про коллегу с работы. Вижу, что она вроде как пополнела сильно. Я ей об этом намекнула, она в ответ говорит, что беременна. Просыпаюсь утром и, как обычно, забываю свой сон. Во время обеденного перерыва вдруг вижу ее. Показалось, что она и правда поправилась. Начинаю с ней разговор и вспоминаю о том, что приснилось. Решила задать вопрос, мол, не хотят ли они с мужем ребенка. Она посмотрела на меня дикими глазами и говорит: «Только не говори, что тебе приснилось, что я беременная. Мне об этом уже 3 человека сказали в офисе!» Ну вот не верь после такого в мистику!