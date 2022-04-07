Реальные истории людей, которые утверждают, что столкнулись с потусторонним миром

Иногда случаются вещи, которые иначе как странными не назовешь. Они могут быть выражены в странных совпадениях, удивительных снах и абсолютно не вписываться в житейскую логику. Но несмотря на то что многие из них заставляют почувствовать близость потустороннего мира, другие, наоборот, только убеждают, что сверхъестественного не существует.
- Приснился мне сон про коллегу с работы. Вижу, что она вроде как пополнела сильно. Я ей об этом намекнула, она в ответ говорит, что беременна. Просыпаюсь утром и, как обычно, забываю свой сон. Во время обеденного перерыва вдруг вижу ее. Показалось, что она и правда поправилась. Начинаю с ней разговор и вспоминаю о том, что приснилось. Решила задать вопрос, мол, не хотят ли они с мужем ребенка. Она посмотрела на меня дикими глазами и говорит: «Только не говори, что тебе приснилось, что я беременная. Мне об этом уже 3 человека сказали в офисе!» Ну вот не верь после такого в мистику!
- Я никогда не верила в мистику. Но когда умер отец, случилось странное. Я помню, как легла после похорон на диван спать и очень долго плакала. Дома на тот момент кроме меня никого не было. И окна были закрыты! Когда плакать было уже тупо нечем, я почувствовала, как меня по голове погладили. Это было похоже на прикосновение ветра. Я до сих пор удивляюсь, почему не испугалась. В тот момент на меня нашло такое умиротворение, что я спокойно уснула.
- Я рос в деревне. У нас была большая компания, и, когда мы закончили школу, почти все решили уезжать в город. Наши девчонки пошли к местной бабке, которая была вроде ведьмы, чтобы та им погадала. Мы посмеялись, но решили сходить с ними. Она мне сказала: твоя судьба и самое большое счастье будет связано с прекрасным светлым цветком. Я никогда не верил в эту мистику, так что забыл об этом. Почти 10 лет спустя еду в машине и торможу на светофоре. Включаю радио, а там слова: "И ваше счастье прямо перед вами, вам просто нужно внимательнее посмотреть". Поднимаю глаза, а там переходит дорогу девушка, у которой в руках белая орхидея в горшке. Не знаю, что мне ударило в голову, но я припарковался и побежал догонять ее. Она потерялась в толпе, а я споткнулся и случайно налетел на идущую передо мной другую девушку. Она упала и вывихнула ногу, я повез ее в больницу. Мы познакомились, и вот уже много лет она моя жена и самая большая любовь в жизни. У нее очень светлые волосы и прекрасное имя — Лилия.
- В моей квартире часто происходит мистика, но папа все отрицает и отказывается съезжать. На днях в родительской спальне на чистом белом натяжном потолке появились четкие пыльные следы рук и ног. В трех местах. Будто кто-то сидел над головами родителей на потолке. Следы пыльные настолько, будто пыль месяца три не вытирали, но смазываются от воздействия. Мама спать боится, а папа до сих пор не верит.
- Когда я был маленький, мой отец попал в аварию. Его друг, который был за рулем, погиб на месте. Отца собирали по частям. В больнице он не знал, что друг погиб, — ему ничего не говорили. Недавно отец рассказал, что в больнице ему сон приснился. Он идет по полю, тепло, солнышко светит, птички поют, а навстречу идет его друг. Они поздоровались, и друг ему говорит, что он дом новый построил, и отца в гости зовет. Отец видит: посреди поля стоит дом страшный, черный, неприятный. Они внутрь заходят, а там сумрак, холодно, как в погребе, влажно, стены и пол земляные, как в могиле. Отцу жутко стало. Он говорит другу, что ему не нравится, уговаривал уйти вместе. А друг его, наоборот, остаться уговаривал. Отец испугался и ушел из дома, а друг остался. Я до сих пор удивляюсь, что после этого отец не верит в подобные мистические вещи.
- Никогда особо не верила в мистику, но недавно пересмотрела взгляды. У меня остеохондроз, очень сильно болит позвоночник от шеи и до поясницы, вечером жаловалась на это мужу по телефону (он в ночь на работе). Легла спать, повернулась к стене, чувствую, как кто-то запрыгнул на кровать, по ощущению кошка. Стала ходить туда-сюда, потом легла, плотно прижавшись к спине. Я не обернулась — страшно! Наутро боль значительно стихла. Только вот ни кошки, ни других животных у нас нет.
- У меня хобби: делаю браслеты из натуральных камней. Кто-то мне сказал, что белый агат привлекает женихов. Когда я об этом написала, нашлось много желающих купить браслет из агата. Ни один браслет "на замужество" не дался мне легко. Каждый я переделываю по нескольку раз. Лучшей подруге я переделывала браслет трижды, третий раз он порвался, когда она его уже надела. Занимаюсь браслетами давно, сама регулярно ношу, ни с одним так не было, только с этими белыми агатами. Когда браслет рвется, я чувствую себя колдуньей, которая снимает с девушки порчу. Собираю браслет, пока он не перестанет сопротивляться и соберется, тогда как будто часть "брачных" неудач уходит. Не порвался только один - для сестры. Просто я не знала, что она уже несколько месяцев как помолвлена втайне от всех.
- Источник : https://mistika.temaretik.com/2451764570571671683/
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