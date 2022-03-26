Нелицеприятная история Роксоланы, пленницы султана без мифологии.

Образ Роксоланы - отличный пример того, как массовая культура приукрашивает образ реального исторического персонажа, приписывая ему добродетели, которых не было и в помине.

Украинка из маленького городка Рогатин, ставшая в 16-ом веке султаншей Турции, вовсе не была доброй и милосердной. Это была властная, жестокая, сребролюбивая женщина, которой с самого детства приходилось выживать и приспосабливаться. В стремлении добиться своих целей Роксолана не останавливалась ни перед чем.

В настоящее время популярная биография Роксоланы представляет собой в значительной степени мифологизированную и идеализированную историю, на которую сильно повлияли любовные романы, фильмы и сериалы.

Достоверных фактов об этой, безусловно, удивительной, женщине, сохранилось немного. Ясно одно - с тем образом, что предлагает нам массовая культура, реальная Роксолана не имела практически ничего общего.

Пятнадцатилетняя невольница

В 1515 году крымские татары совершили очередной набег на польские земли (ныне - Западная Украина), захватив в плен немало местных жителей. Среди плененных была и 15-летняя девушка, имя которой неизвестно (Анастасия Лисовская - художественный вымысел авторов любовно-приключенческих романов 19-го века).

Татары, оценив качество захваченного живого "товара", приняли решение продать девушку на невольничьем рынке в Стамбуле. Там ее и приобрел для своего гарема местный богатей. Впоследствии Роксолану неоднократно перепродавали, а цена за нее все повышалась.

Старик ведет "покупку" с невольничьего рынка.

В 1520 году султаном стал принц Сулейман, которого впоследствии назовут Великолепным. Одним из подарков новому султану на коронацию стала новая рабыня - Роксолана. У Сулеймана, как и положено, был большой гарем, вот только в нем находились лишь девушки тюркских национальностей. Рыжеволосая светлокожая славянка сильно выделялась в этом женском обществе, быстро став фавориткой Сулеймана.

Умом и лаской

В отличие от других женщин из гарема, Роксолану отличал свободолюбивый нрав и тяга к знаниям. Она легко выучила турецкий язык, отлично владела арабским и латынью. Женщина постоянно читала, развивала свой мозг, поэтому Сулейману, человеку умному и великолепно образованному, она, в отличие от своих товарок по гарему, могла дать не только утехи в постели, но и одно из сладчайших блюд для умного мужчины - интересную беседу. Собственно, с этого и началась любовь султана к славянской пленнице.

Ремзи Таскариан. "Портрет Роксоланы Хюррем".

Судя по тому, что Сулейман дал Роксолане имя "Хюррем", что значит "радостная", женщина выбрала самую выгодную линию поведения с султаном - нести ему позитив, дарить улыбки. Приходя в гарем, султан искал отдыха от трудов праведных во имя народа, приятной беседы и жарких объятий. Все это ему и давала Хюррем.

Вскоре султан влюбился в пленницу, как мальчик, а другие наложницы перестали получать от него даже минимум внимания. Другие женщины перестали интересовать Сулеймана - уникальный случай для Турции, где султаны никогда не отказывались от своего права на многоженство.

Ярость черноокой Махидевран

До прихода Хюррем любимой наложницей Сулеймана была Махидевран. О, это была знойная красавица! Густые, смоляного цвета волосы, стройный стан, черные, как вороново крыло, глаза. Махидевран, в отличие от никому неизвестной Роксоланы, была представительницей богатого рода черкесских князей. Кроме того, будучи ненамного старше Хюррем, Махидевран успела родить Сулейману сына - принца Мустафу, наследника турецкого престола.

Естественно, женщину никоим образом не устраивало, что все свое время султан уделял безродной славянке. Махидевран не придумала ничего лучше, чем напасть на соперницу. Посол Венеции Наваджеро, поражаясь диким нравам турок, писал на родину:

Став любимой наложницей, Роксолана реализовала лишь часть своего плана. Для того, чтобы Сулейман был привязан к ней еще прочнее, Хюррем прибегла к давнему и испытанному женщинами способу - она начала рожать от него детей. Уже в 1521 году она родила султану сына, затем женщина дала жизнь еще четырем детям. Однако рассчитывать на трон дети Роксоланы не могли, ведь наследником был принц Мустафа, сын ненавистной Махидевран. И тогда любимая наложница султана начала свою большую и жестокую игру в стиле сериала "Игра престолов".

Игра престолов Роксоланы

Эпоха Сулеймана Великолепного - это череда сплошных войн, из которых султан в большинстве случаев выходит победителем. Хюррем поддерживала мужа во всех начинаниях.

Из похода Сулейман возвращался к своей рыжеволосой наложнице, которую, кстати сказать, поданные султана очень не жаловали. В Стамбуле шептались, что безродная рабыня околдовала правителя при помощи талисмана в виде черепа гиены и любовных напитков.

В отличие от сериалов вроде "Великолепного века", в реальности жизнь Хюррем состояла из постоянных тревог. Она прекрасно понимала, что ее в Турции не любят, что у нее множество врагов, что ее детей не пустят на престол, а попросту убьют - это вполне в традициях турецкого престолонаследия.

И Хюррем предпочитала действовать на опережение.

Кем она была? Всего лишь наложницей, хоть и любимой. Другое дело - султанша. И женщина попросила Сулеймана сделать ее своей женой вопреки османским законам, категорически запрещающим правителям жениться на рабынях. Султан так любил свою Хюррем, что согласился нарушить древние традиции. Однако, мать Сулеймана, несмотря на прекрасное отношение к Роксолане, выступила категорически против.

Пожениться влюбленные смогли только в 1534 году, когда мать Сулеймана скончалась.

Став султаншей, Хюррем стала вести себя гораздо жестче и наглее. Сначала она решила избавиться от визиря Ибрагима-паши, имевшего огромное влияние на Сулеймана. Эти двое мужчин были друзьями детства, прошли вместе огонь и воду. Султан полностью доверял Ибрагиму.

Хюррем начала лить в уши Сулеймана яд, рассказывая, что визирь стал слишком популярен в народе, что он замышляет измену и убийство султана. Сулейман долго не верил, но, наконец, сдался. 15 марта 1536 года Ибрагим-паша пришел во дворец султана, но обратно уже не вышел: его нашли задушенным.

Роксолана "пропихнула" на место первого министра верного себе Рустем-пашу, к тому же, женатого на ее дочери Михримах. Заручившись поддержкой министра, султанша принялась наговаривать Сулейману на его собственного сына Мустафу, матерью которого была черноокая Махидевран.

К тому времени Мустафа стал губернатором одной из турецких провинций. По словам Роксоланы, губернатор при поддержке персов замыслил мятеж.

Отец очень долго не верил в предательство сына, но словесный яд из уст любимой женщины потихоньку подтачивал его уверенность. Наконец, он сдался.

В 1553 году во время военного похода Сулейман вызвал Мустафу в свой шатер. Стражи задернули полог за спиной принца, сзади к нему подступил здоровенный немой детина (язык палачу отрезали, чтобы не сболтнул чего лишнего). Здоровяк набросил на шею Мустафы удавку и задушил его. Убийство произошло на глазах отца. Немного позднее был убит сын Мустафы - мальчик семи лет.

Хюррем добилась чего хотела. Ее власть над мужем и страной стала безграничной, а старший из сыновей, 29-летний Селим, был объявлен новым наследником трона.

В 1558 году блистательная Хюррем умерла в объятиях безутешного мужа Сулеймана. Султан долго не мог прийти в себя после смерти супруги, вместо государственных дел занимаясь увековечиванием ее памяти - строительством роскошного мавзолея и мечетей в ее честь. Сулейман пережил свою рыжеволосую "радость" на 8 лет.

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