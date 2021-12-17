Наталья Хаютина: как поступили с дочерью наркома Ежова после его ареста

У обладателя «ежовых рукавиц», как известно, не было родных детей. Приемная дочь Николая Ежова (она умерла 5 лет назад) до конца своих дней не верила в сатанинскую кровожадность своего родственника.

Почему его звали «кровавым карликом»

Николай Ежов около года возглавлял НКВД НКГБ СССР, и на эту должность его значил лично Иосиф Сталин (шифротелеграммой 25.09.1936 г.). Ежов, как писал историк Олег Хлевнюк, был послушным полутораметровым винтиком сталинской системы репрессий, и до поры исполнял возложенные на него обязанности – пока в нем была необходимость. Весной 19329 года он был арестован, и в феврале 1940 года расстрелян.

Был ли он гомосексуалистом

Возможно, приверженцем «нетрадиционных отношений» Николай Ежов все же был, поскольку никого из высокопоставленных «врагов народа» в 30-х годах прошлого века следствие так внимательно и подробно не изучало в этом плане. Были опубликованы следственные показания, в которых Ежов сдал несколько своих любовников (они все впоследствии были осуждены и расстреляны). На следствии он признавался в том, что сожительствовал с мужчинами, «морально разлагаясь» таким образом (это, к слову, было не самым серьезным пунктом в обвинительно-расстрельном списке Николая Ежова; и он это знал).



У него не было своих детей

Официально Николай Ежов был бездетным. Хотя в одном из своих последних прошений Ежов просит «… воспитать мою дочь». Речь идет о Наталье Хаютиной, удочеренной Евгенией и Николаем Ежовыми в 11-месячном возрасте. После того как Ежова арестовали (его жена по официальной версии перед этим отравилась снотворным), ребенка направили в спецдетдом для врагов народа.

Наталья знала и помнила, в какой семье она воспитывалась. По воспоминаниям самой Хаютингой, она в ремесленном училище пыталась повеситься, будучи не в силах перенести обвинения в принадлежности к семье Ежова, но ее вынули из петли. Хаютину перевели в магаданское музучилище (она сама этого хотела). Наталья Хаютина окончила училище по классу аккордеона. Работала в Сибири в клубной самодеятельности.

Десять лет назад ее официально признали пострадавшей от политических репрессий и реабилитировали. В 1998 году Хаютинра обращалась в Верховный Суд РФ с просьбой от реабилитации своего приемного отца. Суд отказал «за отсутствием оснований». В январе 2016 года Наталья Хаютина умерла. Она жила в Магаданской области. Местная газета «Русский Север» сообщая об этом, писала, что приемная дочь Ежова была творческим человеком, сочиняла стихи и прозу, оставила после себя интересные воспоминания. Малым тиражом эти мемуары все же были выпущены, но столичные издательства они не заинтересовали.



Источник : https://russian7.ru/post/natalya-khayutina-kak-postupili-s-d...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно , что Сталин в полной мере возродил византийскую концепцию катехона – защитника народа!Наиболее же излюбленной и коварной была лживая и подлая тактика Сталина сваливать всю свою вину на подчиненных. Например , после ареста Ежова на свободу вышли около 150 тысяч человек. Это не означало, что репрессии закончены, просто большой террор был временно приостановлен, чтобы амнистия имела пропагандистский эффект: демонстрировалось, что якобы Сталин не знал и непричастен преступным деяниям своих кровожадных подчиненных и что якобы правосудие в Советском Союзе все-таки есть и невиновных советских людей не сажают.

Именно поэтому величайший авантюрист современности Сталин тогда громогласно заявил: «Ежов – мерзавец! Много невинных погубил и за это мы его и расстреляли»! А ведь только за время правления Николая Ежова по официальной информации по приказу Сталина были осуждены 1 344 923 человека и расстреляны 681 692.В этом отношении поучителен старый советский анекдот, когда Сталин, найдя потерянную свою трубку, звонит Ежову и приказывает освободить подозреваемых в краже его трубки людей. На что Ежов ответил: «Товарищ Сталин, но семеро из них уже признались»!

Кроме того,именно в Казахстане начал свою кровавую карьеру главный сталинский палач – будущий всесильный нарком Ежов. Именно при нем,в результате насильственной коллективизации, приведшей к голодомору, который назвали «голощёкинским»(в честь тогдашнего лидера Компартии Казахстана Филиппа Голощекина), погибли несколько миллионов казахов, в результате чего численность нации сократилась почти вполовину!Однозначно по числу жертв этот голодомор в Казахстане был значительно губительным,чем более известный голодомор на Украине в тридцатых годах! Однако , как ни странно, но это ,пожалуй,самое тяжкое преступление Ежева не было ему предъявлено на процессе , чтобы не вскрыть геноцид Сталиным своего народа!

Зато Ежова осудили также за гомосексуализм , хотя и сам палач народов Сталин был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом ! Как не парадоксально,но в 1902 г. молодой и горячий Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село.

Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые сума сводили палача народов Сталина!Именно из-за этого покончила жизнь жена Сталина, не вынесшая гомосексуализм и измены вождя пролетариата с любовницами!Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.

Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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