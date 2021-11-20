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Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море

Немногие водоёмы имеют столь значительное историческое, географическое и религиозное значение, как Мёртвое море. Только благодаря древнеегипетским, еврейским и исламским традициям Мёртвое море появилось на карте.

Оно также является уникальным местом для оздоровительных и спа-процедур, и туристы любят отдыхать на его пляжах дни напролёт.

Перед вами — 25 действительно увлекательных фактов про Мёртвое море!

25. Его называют "мёртвым" из-за высокой солёности

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Из-за высокого уровня соли растения, рыбы и другие крупные организмы не могут расти или обитать в Мёртвом море, отсюда и слово "мёртвый". Однако в кратерах на дне озера обнаружены более мелкие организмы, такие как бактерии.

24. На самом деле это не море

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Возможно, его и называют Мёртвым морем, но технически это бессточное солёное озеро, в которое впадает река Иордан (Jordan). Водоём аккумулирует всю воду, которая не впадает ни в какие другие озёра, моря или океаны.

23. Мёртвое море в 9,6 раз более солёное, чем океан

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море





Если говорить о высокой концентрации соли в Мёртвом море, то её так много, что вся соль в океане — это капля в ведре по сравнению с Мёртвым морем. Даже несмотря на то, что в него впадает пресная вода из реки Иордан, ей некуда деваться, и она испаряется, создавая цикл высокосолёной воды.



22. Камни, разрушенные дождевой водой, делают его солёным

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Итак, почему Мёртвое море настолько солёное? Ответ короткий: это дождевая вода. Любая дождевая вода имеет определённую кислотность, когда окись углерода соединяется с водой. Со временем эта вода разрушает камни, превращая их в такие ионы, как хлорид натрия, также известный как соль.

21. Это самый низкий участок на суше

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Находясь на 420 метров ниже уровня моря, Мёртвое море является самым низким участком на суше.

20. На Мёртвом море совершенно уникальный климат

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




На Мёртвом море, окружённом засушливым и пустынным ландшафтом, почти 330 солнечных дней в году с низкой влажностью и небольшим количеством осадков. Температура в течение года держится в пределах 16-38°С.

Но что делает его уникальным, так это то, что Мёртвое море является единственным местом на Земле, где можно загорать в течение долгого времени, не рискуя получить солнечный ожог благодаря имеющимся здесь трём естественным слоям, защищающим от ультрафиолетовых лучей.

19. Люди без усилий могут держаться на поверхности воды

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Если вы не любитель плавания, то Мёртвое море — по вашей части! Вода настолько насыщена солью, что люди без усилий могут держаться на её поверхности.

18. В Мёртвом море почти невозможно плавать

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Возвращаясь к способности удержаться на поверхности воды, стоит упомянуть, что плавать в Мёртвом море чрезвычайно сложно. Это как если бы у вас повсюду были плавательные средства вроде спасательного жилета и надувных рукавов.

17. Люди до сих пор тонут в Мёртвом море

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Это может быть похоже на головоломку, но несмотря на то, что в Мёртвом море можно легко удерживаться на плаву, в нём всё равно можно утонуть. На самом деле Мёртвое море считается вторым самым смертельным местом для плавания в Израиле.

В воде очень сложно передвигаться, что делает затруднительным положение человека, оказавшегося в опасной ситуации. Кроме того, если случайно напиться слишком много солёной воды, это может истощить электролиты, что негативно скажется на почках — по сути, это будет отравление чрезмерным количеством соли.

16. Это самое глубокое солёное озеро на Земле

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море



Самый низкий участок Мёртвого моря расположен на глубине 701,4 м (2300 футов), что делает его самым глубоким солёным озером на Земле.

15. Мёртвое море формировалось на протяжении миллионов лет

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Миллионы лет назад, после того как Средиземное море отступило от Сирии и Израиля, богатые залежи глинистого сланца, глины, песчаника, каменной соли и гипса попали в Мёртвое море. Тогда из-за осадков озеро сократилось до размеров, какие мы видим сегодня.

14. Древние египтяне использовали его для бальзамирования мумий

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Как мы все знаем, у египтян были очень специфические и уникальные погребальные ритуалы с участием мумий. Для бальзамирования тел мёртвых, прежде чем оборачивать их бинтами, древние египтяне использовали асфальт. Поскольку в Мёртвом море было полно асфальта, они часто приходили к нему для пополнения запасов.

13. В исламских учениях Мёртвое море сопоставляется с наказанием господним

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Согласно Корану, когда-то на этом месте находились Содом и Гоморра, и был дом пророка Лута (исламского пророка, отождествляемого с библейским Лотом). Разозлившись на распутное и злое поведение жителей Содома и Гоморры, Аллах уничтожил эти два города, обрушив на них серу. В результате появилось Мёртвое море. Хотя Лут проповедовал веру в Господа, его жена не верила в него и поэтому была превращена в соляной столб.

12. Существует пророчество, согласно которому Мёртвое море станет пресным

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




В Библии пророки утверждали, что в один день Мёртвое море станет пресным. Согласно недавним научным исследованиям, на дне Мёртвого моря открылись карманы пресной воды. Некоторые полагают, что это может стать началом исполнения этого пророчества.

11. Ирод I Великий использовал его в качестве места для отдыха

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Царь Иудеи в 40 году до н.э., Ирод I Великий возвёл крепость Масада на вершине одной из скал на побережье Мёртвого моря. Он использовал её в качестве места для отдыха, а также убежища, где можно было укрыться в опасные времена. Когда восставшие зелоты взяли крепость, они обнаружили в крепости достаточно пищевых и других запасов, благодаря которым в ней можно было бы продержаться всю жизнь.

10. Эта территория была прибежищем царя Давида

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Прежде чем стать царём народа Израиля, Давид постоянно скрывался от царя Саула, поскольку бросал вызов его правлению. В книге Самуила сказано, что Давид укрылся в Эйн-Геди (Ein Gedi), расположенном в непосредственной близости от Мёртвого моря.

9. В воздухе содержится дополнительное количество кислорода

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Благодаря уникальному климату, в воздухе на Мёртвом море содержится дополнительное количество кислорода и брома, что создаёт приятный, расслабляющий эффект.

8. Древние греки называли его Асфальтовым морем

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Древние греки ценили озеро больше за производство асфальта, нежели за соль, называя его Асфальтовым морем. Это было его общепринятое название в то время.

7. Это популярное место для исследований в области медицины

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Ещё с древних времён люди думали, что Мёртвое море полезно для здоровья. С тех пор оно является популярным местом для учёных и медицинских специалистов, изучающих возможные способы лечения кожных заболеваний с помощью его ресурсов.

6. Соль и грязь Мёртвого моря используется для спа-процедур

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Спа-курорты расположились по всему побережью Мёртвого моря, обеспечивая всем желающим возможность лечить кожу солью и грязью. Соль Мёртвого моря также является популярным ингредиентом многих лосьонов и кремов.

5. Оно используется для добычи углекислого калия (поташ)

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Удобрение, используемое ещё с древних времён, поташ — это растворимая в воде форма калия, которую добывают на Мёртвом море. Сегодня это предприятие стоимостью миллиард долларов.

4. Это золотая археологическая жила

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море



В 1947 году местный пастух наткнулся на одну из наиболее значительных археологических находок XX века — свитки Мёртвого моря. Они представляли собой сотни хорошо сохранившихся библейских и небиблейских манускриптов, которые помогли переформировать исторические взгляды на религию.

3. Марк Твен приезжал на Мёртвое море и писал о нём

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




В своей книге "Простаки за границей" ("The Innocents Abroad") Марк Твен написал о своём посещении Мёртвого моря: "Тишина нависает над местом, угнетающим дух, заставляя думать о похоронах и смерти". Очевидно, он не был поклонником Мёртвого моря.

2. Самая низко расположенная в мире дорога пролегает от Израиля до Западного берега реки Иордан

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море




Израильское Шоссе-90 (Highway 90) на Западный берег реки Иордан (West Bank) проходит прямо вдоль побережья Мёртвого моря, что делает его самой низко расположенной в мире дорогой. Шоссе также считается очень опасным: здесь регистрируется большое количество несчастных случаев.

1. Оно высыхает с угрожающей скоростью

Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море



Мёртвое море высыхает, и данные показывают, что оно может полностью высохнуть в течение 50 лет, если не предпринимать никаких действий. Израиль и Иордан объединили усилия в попытке закачать воду в озеро из Красного моря, чтобы предотвратить это.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2350303991351216581

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