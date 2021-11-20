Топ-25: Интересные факты про Мёртвое море

Немногие водоёмы имеют столь значительное историческое, географическое и религиозное значение, как Мёртвое море. Только благодаря древнеегипетским, еврейским и исламским традициям Мёртвое море появилось на карте.



Оно также является уникальным местом для оздоровительных и спа-процедур, и туристы любят отдыхать на его пляжах дни напролёт.



Перед вами — 25 действительно увлекательных фактов про Мёртвое море!



25. Его называют "мёртвым" из-за высокой солёности







Из-за высокого уровня соли растения, рыбы и другие крупные организмы не могут расти или обитать в Мёртвом море, отсюда и слово "мёртвый". Однако в кратерах на дне озера обнаружены более мелкие организмы, такие как бактерии.



24. На самом деле это не море







Возможно, его и называют Мёртвым морем, но технически это бессточное солёное озеро, в которое впадает река Иордан (Jordan). Водоём аккумулирует всю воду, которая не впадает ни в какие другие озёра, моря или океаны.



23. Мёртвое море в 9,6 раз более солёное, чем океан









Если говорить о высокой концентрации соли в Мёртвом море, то её так много, что вся соль в океане — это капля в ведре по сравнению с Мёртвым морем. Даже несмотря на то, что в него впадает пресная вода из реки Иордан, ей некуда деваться, и она испаряется, создавая цикл высокосолёной воды.



22. Камни, разрушенные дождевой водой, делают его солёным







Итак, почему Мёртвое море настолько солёное? Ответ короткий: это дождевая вода. Любая дождевая вода имеет определённую кислотность, когда окись углерода соединяется с водой. Со временем эта вода разрушает камни, превращая их в такие ионы, как хлорид натрия, также известный как соль.



21. Это самый низкий участок на суше







Находясь на 420 метров ниже уровня моря, Мёртвое море является самым низким участком на суше.



20. На Мёртвом море совершенно уникальный климат







На Мёртвом море, окружённом засушливым и пустынным ландшафтом, почти 330 солнечных дней в году с низкой влажностью и небольшим количеством осадков. Температура в течение года держится в пределах 16-38°С.



Но что делает его уникальным, так это то, что Мёртвое море является единственным местом на Земле, где можно загорать в течение долгого времени, не рискуя получить солнечный ожог благодаря имеющимся здесь трём естественным слоям, защищающим от ультрафиолетовых лучей.



19. Люди без усилий могут держаться на поверхности воды







Если вы не любитель плавания, то Мёртвое море — по вашей части! Вода настолько насыщена солью, что люди без усилий могут держаться на её поверхности.



18. В Мёртвом море почти невозможно плавать







Возвращаясь к способности удержаться на поверхности воды, стоит упомянуть, что плавать в Мёртвом море чрезвычайно сложно. Это как если бы у вас повсюду были плавательные средства вроде спасательного жилета и надувных рукавов.



17. Люди до сих пор тонут в Мёртвом море







Это может быть похоже на головоломку, но несмотря на то, что в Мёртвом море можно легко удерживаться на плаву, в нём всё равно можно утонуть. На самом деле Мёртвое море считается вторым самым смертельным местом для плавания в Израиле.



В воде очень сложно передвигаться, что делает затруднительным положение человека, оказавшегося в опасной ситуации. Кроме того, если случайно напиться слишком много солёной воды, это может истощить электролиты, что негативно скажется на почках — по сути, это будет отравление чрезмерным количеством соли.



16. Это самое глубокое солёное озеро на Земле





Самый низкий участок Мёртвого моря расположен на глубине 701,4 м (2300 футов), что делает его самым глубоким солёным озером на Земле.



15. Мёртвое море формировалось на протяжении миллионов лет







Миллионы лет назад, после того как Средиземное море отступило от Сирии и Израиля, богатые залежи глинистого сланца, глины, песчаника, каменной соли и гипса попали в Мёртвое море. Тогда из-за осадков озеро сократилось до размеров, какие мы видим сегодня.



14. Древние египтяне использовали его для бальзамирования мумий







Как мы все знаем, у египтян были очень специфические и уникальные погребальные ритуалы с участием мумий. Для бальзамирования тел мёртвых, прежде чем оборачивать их бинтами, древние египтяне использовали асфальт. Поскольку в Мёртвом море было полно асфальта, они часто приходили к нему для пополнения запасов.



13. В исламских учениях Мёртвое море сопоставляется с наказанием господним







Согласно Корану, когда-то на этом месте находились Содом и Гоморра, и был дом пророка Лута (исламского пророка, отождествляемого с библейским Лотом). Разозлившись на распутное и злое поведение жителей Содома и Гоморры, Аллах уничтожил эти два города, обрушив на них серу. В результате появилось Мёртвое море. Хотя Лут проповедовал веру в Господа, его жена не верила в него и поэтому была превращена в соляной столб.



12. Существует пророчество, согласно которому Мёртвое море станет пресным







В Библии пророки утверждали, что в один день Мёртвое море станет пресным. Согласно недавним научным исследованиям, на дне Мёртвого моря открылись карманы пресной воды. Некоторые полагают, что это может стать началом исполнения этого пророчества.



11. Ирод I Великий использовал его в качестве места для отдыха







Царь Иудеи в 40 году до н.э., Ирод I Великий возвёл крепость Масада на вершине одной из скал на побережье Мёртвого моря. Он использовал её в качестве места для отдыха, а также убежища, где можно было укрыться в опасные времена. Когда восставшие зелоты взяли крепость, они обнаружили в крепости достаточно пищевых и других запасов, благодаря которым в ней можно было бы продержаться всю жизнь.



10. Эта территория была прибежищем царя Давида







Прежде чем стать царём народа Израиля, Давид постоянно скрывался от царя Саула, поскольку бросал вызов его правлению. В книге Самуила сказано, что Давид укрылся в Эйн-Геди (Ein Gedi), расположенном в непосредственной близости от Мёртвого моря.



9. В воздухе содержится дополнительное количество кислорода







Благодаря уникальному климату, в воздухе на Мёртвом море содержится дополнительное количество кислорода и брома, что создаёт приятный, расслабляющий эффект.



8. Древние греки называли его Асфальтовым морем







Древние греки ценили озеро больше за производство асфальта, нежели за соль, называя его Асфальтовым морем. Это было его общепринятое название в то время.



7. Это популярное место для исследований в области медицины







Ещё с древних времён люди думали, что Мёртвое море полезно для здоровья. С тех пор оно является популярным местом для учёных и медицинских специалистов, изучающих возможные способы лечения кожных заболеваний с помощью его ресурсов.



6. Соль и грязь Мёртвого моря используется для спа-процедур







Спа-курорты расположились по всему побережью Мёртвого моря, обеспечивая всем желающим возможность лечить кожу солью и грязью. Соль Мёртвого моря также является популярным ингредиентом многих лосьонов и кремов.



5. Оно используется для добычи углекислого калия (поташ)







Удобрение, используемое ещё с древних времён, поташ — это растворимая в воде форма калия, которую добывают на Мёртвом море. Сегодня это предприятие стоимостью миллиард долларов.



4. Это золотая археологическая жила





В 1947 году местный пастух наткнулся на одну из наиболее значительных археологических находок XX века — свитки Мёртвого моря. Они представляли собой сотни хорошо сохранившихся библейских и небиблейских манускриптов, которые помогли переформировать исторические взгляды на религию.



3. Марк Твен приезжал на Мёртвое море и писал о нём







В своей книге "Простаки за границей" ("The Innocents Abroad") Марк Твен написал о своём посещении Мёртвого моря: "Тишина нависает над местом, угнетающим дух, заставляя думать о похоронах и смерти". Очевидно, он не был поклонником Мёртвого моря.



2. Самая низко расположенная в мире дорога пролегает от Израиля до Западного берега реки Иордан







Израильское Шоссе-90 (Highway 90) на Западный берег реки Иордан (West Bank) проходит прямо вдоль побережья Мёртвого моря, что делает его самой низко расположенной в мире дорогой. Шоссе также считается очень опасным: здесь регистрируется большое количество несчастных случаев.



1. Оно высыхает с угрожающей скоростью





Мёртвое море высыхает, и данные показывают, что оно может полностью высохнуть в течение 50 лет, если не предпринимать никаких действий. Израиль и Иордан объединили усилия в попытке закачать воду в озеро из Красного моря, чтобы предотвратить это.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2350303991351216581

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