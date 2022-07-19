8 важных вопросов, которые помогут распознать нездоровые отношения

Многие женщины считают, что идеальные отношения существуют только в романтических фильмах, грустно оглядываясь на серую действительность отношений со своим партнером.

Но, возможно, вечной серой краской служит именно партнер и вы стали заложницей токсичных отношений? Предлагаем ответить себе на 8 вопросов, чтобы отыскать истину.

1. Вы вздрагиваете, когда партнер делает резкое движение?

Если ваши рефлексы пытаюсь вас защитить во время резких движений вашего партнера, вполне вероятно, вы боитесь агрессии с его стороны. Сохранение такого постоянного стрессового напряжение не принесет вашей нервной системе ничего хорошего, и это явный факт нездоровых отношений.

2. Вы многое скрываете от партнера?

Если вы постоянно норовите скрыть от возлюбленного свои переписки, новые покупки или любую другую информацию, то это уже тревожный звоночек, ведь если в отношениях все хорошо и партнеры уважают друг друга, то у них нет никаких секретов.

3. Он не берет ответственность за свои неудачи?

Признавать свои ошибки — это признак зрелости. С незрелым партнером вы будете только мамочкой - не больше!

4. Вы часто ругаетесь?

Если большую часть вашего совместного досуга вы проводите не за планированием будущих планов и саморазвитием, а за ссорами, то, очевидно, что такие отношения нужно "лечить" или прервать.

5. Вы считаете хорошие и плохие моменты в ваших отношениях?

Отношения — это не игра, где забивает то одна, то другая команда. Вам следует изменить свое отношение и поменять соревновательную реальность на ту, в которой хорошего и созидательного так много, что и считать становится скучно.

6. Он сильно вас ревнует?

Ревность — это чувство собственничества. К ней можно относиться мягко и снисходительно на начальных этапах отношений, но если эта заигравшаяся черта остается и в дальнейшем, то это может разрушительно повлиять на отношения.

7. Вы избегаете своего партнера?

Для вас нет ничего приятнее, чем, когда ваш партнер на работе? Только тогда вы чувствуете себя свободной и можете спокойно отдохнуть? Когда же выбора нет, вы пытаетесь найти тихий уголок, где хотели бы отдохнуть от бесчисленного токсичного яда, который изливает на вас ваш партнер - все это залог больших проблем.

8. Он постоянно пытается унизить вас в большой компании?

Когда вы вместе выходите в свет, ему все равно сложно держать дамбу своей желчи и он начинает подтрунивать вас в компании своих коллег или друзей? Такое отношение явно должно пробудить в вашей голове кучу вопросов и поспособствовать желанию что-то поменять.

Если вам не понаслышке знакомы эти 8 вопросов, тогда вы прибываете в нездоровых отношениях. Соберите волю в кулак и попытайтесь решить эту проблему, чтобы не пожалеть о своем безволии в будущем!

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А вы знали об этом?

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