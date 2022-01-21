Иуда Искариот: от чего на самом деле умер предатель Христа

Иуда — один из 12 учеников Иисуса Христа, подло предавший своего учителя. Впоследствии он раскаялся в содеянном и повесился на дереве. Согласно устоявшемуся мнению, произошло это еще до казни Спасителя. Однако так ли это на самом деле?

Смерть Иуды

Согласно Библии, Иуда находился на особом положении среди других апостолов: он заведовал деньгами. Может быть, именно эта должность и положила начало его алчности. Ведь Иуда выдал местонахождение Иисуса первосвященникам не задаром, а взамен на довольно приличную сумму в 30 сребренников.

Как бы то ни было, после приговора, согласно которому Иисус Христос были признан виновным и подлежал распятию на кресте, Иуду вдруг осенило. Он пришел в храм к тем же первосвященникам и заявил, что совершил большой грех, когда обрек невинного на смерть. Но первосвященники отнесли к словам Иуды равнодушно. Тогда апостол бросил 30 сребренников на пол и ушел. Мучимый стыдом и отчаянием, Иуда повесился.

Таким образом, следует, что Иуда совершил самоубийство до того, как Христос был казнен. Однако если собрать воедино всю информацию из всех версий Евангелия, то время смерти Иуды оставляет больше вопросов, чем ответов.

Воскресение Христа

В Библии все апостолы зачастую называются просто «двенадцать».

Согласно Евангелию от Луки, группа приближенных к Иисусу мужчин имеет неизменный состав: «… призвал учеников и избрал из них двенадцать» и назвал их апостолами. В число апостолов входили: Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Симон, Иуда Иаковлев и Иуда Искариот.

Таким образом, если Иуда умер бы до распятия Христа, то воскресший после казни Иисус явился бы всего перед 11-тью апостолами. И действительно в другом Евангелии, от Марка, говорится: «Явился 11-ти (на вечери)». Однако всем известно, что на вечери не присутствовал Фома. Об этом факте четко написано в Евангелии от Иоанна: «Фома не был с ними, когда пришел Иисус». Получается, что Иуда все-таки еще был жив, когда произошло это чудесное явление.

Однако некоторые считают, что 11-м апостолом, о котором упоминается Евангелии от Иоанна, является вовсе не Иуда, а Матфей. Именно Матфей после самоубийства предателя занял его место, благодаря жребию, брошенному другими учениками.

Но и эта версия не выдерживает никакой критики. Дело в том, что, согласно книге «Деяния апостолов», Матфей официально присоединился к группе учеников уже после Вознесения Господня.

Евангелие от Иуды

Официальная церковь признает, что 4 версии Евангелия: от Луки, от Матфея, от Иоанна и от Марка действительно являются творениями апостолов. Однако сравнительно недавно в 1978 году в Египте была обнаружена рукопись, в которой оказалось 5-ое Евангелие — Иуды. Если предположить, что предатель на самом деле покончил жизнь самоубийством еще до смерти своего наставника Иисуса Христа, то возникает вопрос: когда Иуда успел написать свое Евангелие? Или все же автором данного текста был кто-то другой?

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