Обращение Пионтковскому – генетически неполноценному защитнику бандеровских нацистов и западных неоколонизаторов

Да, именно генетически неполноценному, поскольку громогласно заявлять в одном из своих провокационных выступлениях в антироссийской студии бандеровского нациста Романа Цимбалюка, что именно Россия на протяжении всей своей истории стремится уничтожить западную цивилизацию, а сегодня она фактически объявила войну на уничтожение коллективному Западу, может только провокатор или просто умственно отсталый человек, при зачатии которого от своих родителей он унаследовал только набор генетического мусора!

Именно подобное заявление активно муссирует Андрей Пионтковский, напоминая всему миру, что якобы сейчас Украина, истекая кровью, защищает весь цивилизованный мир! Слушая этого бывшего советского диссидента, хочется спросить украинских националистов, где они выкопали этого престарелого маразматика, которому давно пора в дом престарелых вместе со своим престарелым кумиром президентом Байденом!

Дорогой ты мой Андрюша(после вышесказанного мне трудно по-другому к нему обращаться)! На протяжении всей истории России западные державы неоднократно использовали в своей геополитической борьбе с ней враждебные методы, провоцируя народные бунты, перевороты и т.д.. Например, одними из заказчиков и спонсоров октябрьского переворота в 1917 году были Германия и США, а к развалу же Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО!

Даже Емельян Пугачев был «засланным казачком» для организации смуты в России.Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции,а также Османской империи, терпящей тогда поражение от русских на Балканах! Еще Пушкин в своем историческом сочинении «История Пугачева» писал , что в обозе Пугачева были найдены отчеканенные во Франции семнадцать бочек с медными монетами, на которых был изображен Петр III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить»!

При Петре I Россия попыталась сблизиться с западным миром (достаточно вспомнить традиционный образ прорубленного Петром I окна в Европу), тем не менее отношение Запада к ней не изменилось. Исторически Запад всегда стремился изолировать Россию от остального мира и выстроить вокруг неё кордон враждебных государств.

Великая Россия всегда считалась Западом «страной-изгоем» и не потому, что она якобы стремилась завоевать другие страны , а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые» друзья всегда стремились её покорить и разграбить, но,увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё.

Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами, а также её великий и непобедимый народ — весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»!

Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая продолжается и сейчас. И разве после этого можно было считать Россию «варварской страной» или «страной-изгоем»?

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть называют «золотой закулисной элитой» и «хозяевами планеты». В грязной игре, которая называется западная демократия, эти зловещие потомки европейских варваров не брезгуют никакими средствами.

Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное, что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом — он всегда русский, он всегда, в любом виде враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита!

Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны и цветные революции, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. В истории человечества ,пожалуй, не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее подлой агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном — когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

Дорогой Андрюша ! Если говорить о международной агрессии и геноциде, то разве можно сравнить хоть какую-то страну в мире с кровожадной любимой твоей Америкой?!Ведь за 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .

И разве решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор не считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну с ней. И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает - на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!В этом отношении хочу расстроить нашего Андрюшу, поскольку сегодня мы становимся свидетелями распада агрессивного военного блока НАТО !Ярким подтверждением этого является заявление Эрдогана о скором выходе из НАТО Турции, поскольку ,по его мнению, членство в этом военном альянсе ничему хорошему не приводит, кроме унизительного диктата со стороны США !Не надо также забывать, что Турция по численности и оснащению считается второй армии в этом альянсе.

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники,которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Андрюша ,вдумайся в это высказывание и ,надеюсь, ты поймёшь, сколько в нём разочарования и недоверия !

И разве не в США до сих пор нарушены права коренного населения Америки , где индейцы, подвергшие в прошлом настоящему геноциду со стороны европейских кровавых варваров (было истреблено 100 миллионов индейцев), до сих пор фактически живут в резервациях как рабы ?И разве после этого разломанную цепь у подножия статуи Свободы можно считать — символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?

Исходя из всего вышесказанного, сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением колониальной антидемократической политики Запада, особенно США ! Именно коллективный Запад затеял эту войну на Украине для ослабления России!В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этих пророчеств и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов!Однозначно только они, а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна, активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава!

Любопытно также, почему наш Андрюша – сердобольный "борец за справедливость" преступно молчал, когда американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию, превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?А может Андрюша ты забыл военную операцию Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году, когда США и их союзники наносили авиаудары, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики. Однако за эти преступления в Югославии никто до сих пор не ответил, зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине!

Кроме того, хотелось спросить тебя : " Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвал у тебя протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс тебя? Неужели тебе было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики!".

Что же касается России,то какой ей смысл ,вообще, покорять Украину или другие страны, если она имеет самую большую территорию в мире с богатейшими природными ресурсами и одновременно довольно низкую плотность населения? Единственное, что сегодня хотят россияне, так это безопасность своих границ от баз НАТО, в то время как Запад стремится стать гегемоном во всем мире!

Любопытно, например, как сегодня отреагировала бы администрация Белого дома на размещение Россией военной базы, например, на Кубе, в ответ на равноценное продвижение США на Восток? К сожалению, многие украинцы, как и некоторые мои соотечественники из Грузии, уже забыли «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР в целях своей же безопасности был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну с большими усилиями удалось приостановить!Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток.

Вместе стем сегодня только антинародный и неоколониальный коллективный Запад спосбен был развязать войну Украины с ведущей ядерной державой в лице России, толкая украинцев на полное уничтожение и не задумываясь о том, что уже с самого начала этого противостяния они были обречены на жестокое поражение, поскольку в случае затягивания этой войны из-за беспрецедентных военных поставок НАТО, российское руководство будет вынуждено применить ядерное оружие, превратив территорию Украину в радиоактивный пепел! Мало того, именно из-за этого может возникнуть Третья мировая война,которая однозначно уничтожит жизнь на земле !

Не надо также забывать, что исторически именно Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи. Кроме того, европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей. Причём, каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому господин Пионтковский сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно прибрать к рукам Украину?

Хотелось бы надеяться, что господин Пионтковский прочистит свои засорившиеся мозги и сделает соответствующие выводы, когда будет защищать бандеровских неонацистов и продажную западную шваль!

Кроме того, хотелось бы попросить его передать "пламенный привет" его майданутому другу – недоношенному лопоухому алкоголику Роману Цимбалюку, который лживо и бессовестно поливает грязью Матушку-Россию и который ,к сожалению, в процессе своего зачатия также унаследовал от своих родителей только генетический мусор !Иначе он, как многие майданутые бандеровцы, не восхвалял бы нынешнюю украинскую власть во главе с заядлым наркоманом Зеленским, который ,сам обогащаясь на этой войне, посылает на верную смерть украинцев!

Президенту Украины Владимиру Зеленскому регулярно поступают денежные переводы по $12-35 млн, информирует Telegram-канал , ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Всего на счету президента скопилось чуть более $1,2 млрд. Депутат пишет, что деньги поступают на счет главы государства не только от западных хозяевов, но и от трех бизнесменов — Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Кроме этого, политик сообщает, что Зеленский,провоцируя украинцев на полное уничтожение, совершил несколько крупных покупок, а именно приобрел восемь комплектов украшений Graff за 5,6 млн рублей и виллу в Майами за $34 млн, в которой собирается жить после полного истребления украинской нации!Теперь же ему для беззаботной старости остается только вовремя уйти в отставку до полного краха Украины, что он уже однозначно собирается сделать .

В этом отношении поучительны высказывания олигарха Коломойского, который активно финансировал предвыборную компанию Зеленского, приведя его к власти : Читая это кощунственное и циничное заявление Коломойского, складывается впечатление, что бандеровские еврейские неонацисты, пришедшие к власти вместе с коллективным Западом стремятся полностью уничтожить украинский народ ,втянув его в военное противостояние с Россией!Остается только пожалеть украинский народ и выразить сожаление, что на президентских выборах у столь многочисленного народа не нашлось достойного человека украинской национальности ,способного успешно возглавить свою страну и предотвратить эту братоубийственную войну !

И разве не преступление и идиотизм обманывать свой народ о быстром вступление в НАТО и в ЕС !В Европе, одобрительно похлопывая Зеленского по плечу как лоха и накачивая Киев оружием, скоропалительно принимать Украину в ЕС на самом деле не хотят. И на это лидеры Евросоюза намекали уже не раз. Еще 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться не на один год или даже десятилетие.Вместе с тем как считает итальянская газета Giornale, вступление Украины в ЕС приведет к риску дестабилизации всей Восточной Европы и, прежде всего, Балкан, жители которой уже давно ждут членства в этой организации.

Принятие Украины в Евросоюз слишком рискованно, поскольку грозит серьезными проблемами Европе, считает турецкое издание dikGAZETE, поскольку Украина не соответствует базовым критериям для члена Евросоюза по многим параметрам, особенно же из-за чудовищной коррупции!Кроме того,для восстановления Украины Брюсселю потребуется найти дополнительные средства, а значительная часть расходов ляжет на Германию и других европейских гигантов, особенно пострадавших от последствий антироссийских санкций, отметил автор.Немаловажно также, что, если в ЕС вступит нищая Украина, то многие европейские страны останутся без денег и им придется отказаться от многих социальных программ.

Дорогие мои украинцы ,как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии,вы должны наконец-то понять,что американцам и европейцам наплевать на нас. Неужели вы все еще до сих пор верите в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро? Кому мы нужны – нищие и обездоленные?Неужели трудно понять,что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить героически украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой бандеровцев для противостояния и войны с Россией!

Все это отлично понимают в Брюсселе, а потому, пафосно рассуждая о «солидарности» с Киевом, на самом деле сажать себе на шею еще одного «восточного нахлебника» ЕС явно не хотят. Главной же их целью является использование украинцев в качестве пушечного мяса для противостояния России и ,поверьте,они ради этого готовы поставлять оружие до последнего уничтоженного бандеровца !

Дорогие мои Андрюша и Роман !Вот о чем вы должны правдиво рассказывать своим слушателям и бедным украинцам, а не разводить многих из них как лохов, готовых на бессмысленное самопожертвование ради виртуальной мифической угрозы якобы российской экспансии !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

История со стихотворением «Прощай, немытая Россия» великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова довольно запутана. Как указывают многие историки и специалисты по литературе, знаменитое стихотворение, вероятно, вовсе не принадлежит перу Лермонтова.Многие специалисты указывают, что, скорее всего, это произведение, принадлежит перу поэта-пародиста XIX века Дмитрия Минаева, который является автором известных в свое время пародий на стихи Лермонтова (например, пародии на «Демона»).Об этом свидетельствует и то, что сам Лермонтов в обществе того времени воспринимался как «русоман» и действительно являлся автором по-настоящему патриотических стихов.Весьма тяжело представить, чтобы человек с такими воззрениями, написал подобный стих. Тот же Минаев, в отличие от Лермонтова был настоящим либералом и нигилистом. Имеются и серьезнейшие стилистические нарекания по поводу этого стихотворения, которое не попадает в более изящный и поэтичный стиль Лермонтова. Любопытно, что и источник публикации «Прощай, немытая Россия» достаточно сомнителен.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43657570149)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Предсказания Кейси о России как о будущей «надежде мира»

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!