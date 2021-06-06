Ложь о потерях СССР в войне. Опровержение мифа

Завалили немцев «мясом»? Разминировали минные поля красноармейцами? Многие унизительные байки о войне, времён «перестройки» - до сих пор прочно сидят в наших головах. Давайте разберемся в этой лжи, с привлечением цифр, без эмоций.

Итак, скажем нашу основную мысль сразу: Красная Армия, несмотря на поражения 1941-42 гг., в целом действовала не хуже Вермахта (наверстали в 43-45 гг.) и потери личного состава, в ходе боевых действий у СССР и Германии примерно держались в соотношении 1:1,5. Согласитесь, это не то же самое, что 1:3, за которые ратовали и ратуют перестроечные «историки» (пропагандисты).

Разговоры эти не прекратились до сих пор: пару лет назад вышла очередная корректировка, якобы «правдивая» информация, о том, что потери СССР в годы Войны составили вообще… 50 000 000 человек*. То есть, примерно как в Китае!

Военнопленные, 1941 г.

Почему же ложь о колоссальных потерях СССР оказалась такой живучей? Потому что это не ложь. Советский Союз действительно потерял в войну 27 млн. человек. Это хорошо видно из численности населения: "в 1941 г. в СССР проживало 192 000 000 человек, в 1945 г. – 170 000 000"**. Однако, пропагандисты умалчивают, что боевые потери и потери демографические – совершенно разные вещи.

Для человека, далёкого от темы «очевидно»: немцы теряют на Восточном фронте 8 млн. солдат (что правда) а потери СССР – 27 млн. Тут поверишь в байки немецких мемуаристов, об «иванах» раз за разом идущих в атаку на пулемёты, без всякой системы, с целью потратить немецкие патроны.

Контрнаступление под Москвой, зима 1941 г.

Однако, подтасовка налицо. Потери немцев берутся действительно боевые, а вот советские – общие. При том, что боевые потери РККА 11,5 млн. человек (вместе с погибшими в фашистском плену!)

А вот при соотношении потерь 8 / 11,5 млн. уже не так легко верится в бред про «разминирование солдатами», и глупые броски на пулемёты. Да и подтасовки с цифрами очевидны: например, немецкий генерал и историк Курт фон Типпельскирх говорит, что

При контрнаступлении Красной Армии под Москвой (зима 1941-42 гг.) – соотношение сил было 1:20, «в пользу русских»***.

Поверим? Но тогда получится, что советских войск под Москвой было … 36 миллионов! (Подсчёт прост: немецкая группа армий «Центр» на тот момент насчитывала 1,8 млн. чел.)

Чтобы подытожить – обратимся к демографии. Мог ли Советский Союз в принципе позволить себе «закидать шапками» Вермахт? Мнение о колоссальном людском превосходстве над III Рейхом – крайне живуче. Однако, если обратиться к цифрам, оказывается:

1. Как нам уже известно, население СССР на 1941 г. – 192 млн.

2. Из этих 192 млн, к 1942 г. в оккупации останется 78 млн. (192-78=114 млн. чел., запомним эту цифру – это фактические людские ресурсы, которыми Советский Союз мог распоряжаться).

3. И главное: население III Рейха, в границах 1941 г. (вместе с Австрией, Чехией, Эльзасом-Лотарингией и т.д.) 114 млн. человек! И это - не считая союзников Германии, Венгрии, Румынии и т.п. А воевали ещё и добровольцы из нейтральных / оккупированных стран (испанская "Голубая", дивизии СС "Викинг", "Валлония", "Ханджар", итальянский корпус и т.д.)

Таким образом, превосходства в численности населения у СССР (в момент самых тяжёлых боёв) - не было никакого. А это, в свою очередь значит, что задумка «завалить немцев мясом» - привела бы к поражению, гарантированно.

P.S.: Да, начиная с 1943 г. стали проводить призыв на освобожденных территориях. Да, численное превосходство на фронтах зачастую имелось, однако - не 1:20, как в голове немецких историков и мемуаристов. И таким образом отпадает миф о том, что Красная Армия воевала в разы хуже Вермахта. Сначала - похуже, безусловно, но впоследствии – наверстала с лихво́й.

* - Вице-президент МАП оценил потери СССР в войне. Статья. «Интерфакс», 19 ноября 2016 // ** - Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. М.: Олма-Пресс, 2001 г. // *** - К. фон Типпельскирх «История Второй мировой войны. Блицкриг», Вече, 2020.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/lozh-o-poteryah-sssr-v-vojne-o...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В первую очередь хотелось бы напомнить уважаемому автору статьи слова царского генерала Деникина "Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение"!Кстати, в этой войне победил не палач народов Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.

Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.Ведь именно поэтому эт кровавый диктатор и авантюрист Сталин в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь.

Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)! Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы!

На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» ! В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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