Сталин-пророк: какие предсказания вождя сбылись

Иосифа Сталина кто-то воспринимает как кровавого тирана, кто-то – как великого правителя. Но мало кто знает его как пророка. Между тем Сталин изрек немало предсказаний, которые, как показало время, сбылись.

Война с Финляндией и Германией

В сентябре 1939 года, вскоре после нападения фашистской Германии на Польшу, посол Советского Союза в Швеции А.М. Коллонтай приехала в Москву. Ее пригласили в Кремль. Александру Михайловну принял лично товарищ Сталин. Впоследствии она изложила подробности их разговора в своем дневнике. Сначала речь зашла о назревавшем тогда конфликте с Финляндией. «Если уж не удастся его предотвратить, то он будет недолгим», - сказал вождь.

Действительно, Советско-финская война продлилась всего несколько месяцев – с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. Сталин также много говорил об усилении бдительности на границе и внутри страны: «Надо практически готовиться к отпору, к войне с Гитлером».

Сейчас эти слова, возможно, никого не удивят. Но в то время они звучали странно. Дело в том, что на тот момент формально между двумя державами царила дружба. Сталин и Гитлер обменивались поздравлениями по случаю праздников и заверяли друг друга в своей лояльности. 19 августа 1939 года было подписано Германо-советское торговое соглашение.

Развенчание культа личности и распад СССР

В его рамках Советский Союз обещал регулярно поставлять Германии металлы, нефтепродукты, зерно и прочую продукцию, в том числе и предназначенную для военных целей. В свою очередь немцы тоже брали обязательство поставлять СССР различное оборудование, включая военную технику. А 23 августа Молотов и Риббентроп подписали знаменитый пакт о ненападении. Красная Армия участвовала в разделе Польши, и в сентябре были проведены совместные парады германских и советских вооруженных сил на территориях Западной Украины и Белоруссии, присоединенных к СССР.

Под конец беседы с Коллонтай Сталин много рассуждал о роли личности в истории и вдруг произнес следующее: «Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже… И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться…» Говорил он и о развитии в стране национализма, возникновении межнациональных противоречий. Как мы знаем, все эти события начали происходить примерно через полвека.

Ближневосточные конфликты и западные санкции

По словам Сталина, в будущем наше государство ожидали весьма крутые повороты: «Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток, возникнут острые противоречия с Западом...» Это то, что мы наблюдаем сейчас.

Возрождение России

Однако, добавил вождь, в будущем россияне обратятся к идеалам своих отцов и дедов, частично вернут социалистический уклад жизни, и это сделает страну процветающей.

Раздел Луны

Весной 1945 года на Потсдамской конференции Сталин неожиданно предложил своим коллегам из Великобритании и США обсудить вопрос о разделе… Луны. Поначалу те подумали, что ослышались и что советский лидер имел в виду раздел Германии. Но Иосиф Виссарионович уточнил: «О разделе Германии мы уже договорились. Я говорю именно о Луне». Сталин добавил, что у СССР имеются свои виды на спутник Земли. Возможно, если бы Хрущев оказался столь же дальновиден, как и его предшественник, первыми на Луну ступили бы советские космонавты. И возможно, это произошло бы раньше 1969 года.

Провидец или футуролог?

Имел ли Сталин на самом деле какие-либо способности к предвидению? Некоторые источники утверждают, что он не был чужд оккультизма, интересовался магией, астрологией, общался с экстрасенсами и провидцами. Но это неподтвержденная информация. С другой стороны, для того, чтобы давать прогнозы насчет судьбы страны, а не конкретного человека, достаточно обладать знаниями по футурологии, видеть тенденции и перспективы развития ситуации. Так или иначе, но «пророчества» оправдались.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Несомненно, Сталин создал Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Безусловно , все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул как карточный домик. Само собой , сторонники Сталина однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их выбирал непосредственно советский народ. На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа ! Ленин и Сталин без жесткой опоры на однопартийную диктаторскую систему, не допускающей даже малейшей оппозиции власти, были НИКТО!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию ! Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Большевики во главе с Лениным и Сталиным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось им , чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным и Сталиным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить их одурманенных поклонников , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма в журнале .

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста человечества! Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !

Скажу больше, что одной из причин развала СССР в девяностых была не только несостоятельность и виртуальность советского строя, но ,безусловно, кровавое наследие сталинского режима, благодаря которому даже после объявления независимости и выхода из состава СССР многие постсоветские республики, как и некоторые соседние страны, сохранили натянутые отношения с Россией ! Например, разве поляки смогут когда-нибудь наладить добрососедские отношения с Россией, особенно после того, как беспощадный диктатор Сталин в 1939 году развязал вместе с Гитлером войну против польского государства и особенно после «Катынского расстрела», когда этот кровавый диктатор в 1940 году приказал расстрелять весь цвет польской военной элиты (22 000 польских военнопленных)!Ведь именно этой неугасающей лютой ненавистью сегодня «умело» пользуются западные «борцы за демократию»,стремящие разместить базы НАТО на территориях бывших союзных и пограничных с Россией стран для противостояния с ней .

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

Говорить же, что именно Сталин превратил Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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