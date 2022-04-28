Что произошло на Куликовом поле на самом деле. О чем поведали немецкие летописи того времени

Битва на Куликовом поле (по крайней мере, именно это место указывается в официальных документах), произошла в 1380-ом году. В ней сошлись войска монголо-татар и Дмитрия Донского.

Во всех русских учебниках истории принято восхвалять подвиг наших витязей и говорить о безоговорочной победе Донского. Однако, некоторые немецкие историки утверждают, что результаты битвы на самом деле могли быть не такими выдающимися, какими их демонстрирует наша пропаганда.

До наших дней дошло несколько немецких летописей, в которых упоминалась бы эта битва. Как ни странно, изложенная в них версия битвы, не совсем сходится с тем, что мы с вами привыкли слышать из уст русских историков.

В этом же году, немецкий монах Детмар составил летопись, в которой описал это сражение. В ней писал о том, что в битве у Синей воды погибло порядка 400 тысяч воинов.

Битва закончилась победой русских, но сразу после сражения, им наперерез пришли литовские рыцари, которые разгромили уставших русских воинов и отобрали у них всю добычу.

Казалось бы, причём тут Куликовская битва. Всё дело в том, что археологи до сих пор не могут точно установить, где происходило сражение. На том месте, которое принято считать традиционной точкой, не удалось обнаружить никаких массовых захоронений.

Они точно должны были остаться после гибели такого количества воинов. Других масштабных сражений в тот год не было, поэтому речь в летописи идёт именно о Куликовской битве.

Аналогичная ситуация описывает в трудах другого священника – Иоганна фон Посилге. По его версии, битва также происходила у Синей Воды, а войска русских были разбиты литовскими рыцарями. Немецкий богослов Альберт Кранц, в своей работе «Вандалия», придерживается аналогичной версии.

Выходит, что немецкие летописцы в один голос твердят о гибели русских воинов от рук литовцев, а в нашей версии этот факт решили не афишировать.

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